Δίωξη για ένα κακούργημα στον 17χρονο που άρπαξε βρέφος στον Πειραιά

Ποινική δίωξη για το αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος της αρπαγής ανηλίκων κάτω των 14 ετών, κατά συρροή καθώς και για πλημμεληματικού βαθμού έκθεση σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή, ασκήθηκε από την εισαγγελέα ανηλίκων σε βάρος του 17χρονου που την Τετάρτη άρπαξε από τη μητέρα του ένα βρέφος 30 ημερών, στον Πειραιά. Το μωρό βρέθηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας εγκαταλελειμμένο σε καρότσι Σούπερ Μάρκετ σε πάρκο της Λεωφόρου Καλλιρρόης στην Αθήνα.

Ο δράστης παραπέμφθηκε σε ανακρίτρια ανηλίκων.

Στα δικαστήρια οδηγήθηκε και ο πατέρας του ανήλικου κατηγορούμενου, που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Σε βάρος του απαγγέλθηκε κατηγορία και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο.

Πειραιάς: To χρονικό της αρπαγής του βρέφους

Η αστυνομία έφτασε στα ίχνη του μετά από καταγγελία 36χρονης γυναίκας Ρομά, η οποία ισχυρίστηκε ότι ένας άνδρας της άρπαξε το μωρό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 36χρονη στις 4 το απόγευμα μαζί με τον άνδρα και το βρέφος πήγαν να αγοράσουν γάλα από φαρμακείο του Πειραιά.

Η φαρμακοποιός από τον Πειραιά είχε συναντήσει τυχαία νωρίτερα τη γυναίκα σε κοντινό σούπερ μάρκετ και προφανώς την αναγνώρισε.

Τελικά, το βρέφος εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην οδό Καλλιρόης, κάτω από την Ακρόπολη.

Το άκουσε μια γυναίκα να κλαίει και κάλεσε την αστυνομία.

Η 36χρονη Ρομά συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.