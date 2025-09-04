Συνελήφθη 17χρονος για την αρπαγή βρέφους στον Πειραιά

Ποιος είναι ο 17χρονος που συνελήφθη για την αρπαγή του βρέφους / Βίντεο Mega

Συνελήφθη ο άνδρας που άρπαξε βρέφος από τα Καμίνια και το εγκατέλειψε σε καρότσι κοντά στην Ακρόπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 17χρονο, που είναι ο ίδιος άνθρωπος που τον περασμένο Μάιο είχε πάρει ένα ακόμη μωρό από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια και το είχε αφήσει στον Άλιμο, δίπλα σε κάδο απορριμμάτων.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν πριν από λίγη ώρα να κυκλοφορεί στον Άλιμο και του πέρασαν χειροπέδες. Mάλιστα, φέρεται να ομολόγησε τις πράξεις του, αναφέροντας ρατσιστικά κίνητρα. «Το έκανα γιατί δε χωνεύω τους γύφτους. Το έκανα για να αποδείξω ότι δεν προσέχουν τα παιδιά τους», φέρεται να είπε σύμφωνα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη.

Ο 17χρονος είχε συλληφθεί επειδή παρίστανε τον ελεγκτή σε λεωφορεία, αποσπώντας χρήματα από επιβάτες.

Το χρονικό της αρπαγής του βρέφους από τα Καμίνια

Το μωρό εντοπίστηκε μόνο του σε καρότσι σούπερ μάρκετ, σε πάρκο κοντά στην Ακρόπολη το απόγευμα της Τετάρτης, από μια γυναίκα, η οποία ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία.

Λίγη ώρα αργότερα, μια 35χρονη Ρομά εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα Καμινίων και δήλωσε ότι το παιδί ήταν δικό της. Όπως υποστήριξε, το είχε αφήσει σε έναν γνωστό της άνδρα για να πάει να ψωνίσει.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, γύρω στις 4 το απόγευμα, η γυναίκα, μαζί με τον άνδρα και το μωρό, επισκέφθηκαν φαρμακείο στον Πειραιά για να αγοράσουν γάλα. Εκεί, η ιδιοκτήτρια του φαρμακείου τους αναγνώρισε, καθώς λίγο νωρίτερα τους είχε δει σε κοντινό σούπερ μάρκετ. Όπως ανέφερε, ο άνδρας κρατούσε το βρέφος, ενώ η γυναίκα είχε ένα καλάθι γεμάτο ψώνια.

Λίγο αργότερα, η γυναίκα φάνηκε αναστατωμένη και ρωτούσε αν είδαν το μωρό. Οι υπάλληλοι την παρότρυναν να καλέσει την αστυνομία, όμως εκείνη αρνήθηκε.

Για την πράξη της συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.