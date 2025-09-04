Συνελήφθη 17χρονος για την αρπαγή βρέφους στον Πειραιά

Είχε αρπάξει και το μωρό που είχε βρεθεί σε κάδο σκουπιδιών στον Άλιμο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Σεπτεμβρίου
04.09.25 , 23:38 Άγιοι Ανάργυροι: Βίντεο Με Κλοπή Καλωδίων Τηλεδιοίκησης
04.09.25 , 23:36 Ναταλία Γερμανού: Ποζάρει με μαγιό στην Κρήτη και εντυπωσιάζει
04.09.25 , 23:34 Μαφία Κρήτης: Πουλούσαν Ναρκωτικά Σε Τουρίστες Στα Κλαμπ
04.09.25 , 23:28 Νέος Κόσμος: «Η γυναίκα ήταν άρρωστη» - Tι εξετάζουν για το νεκρό ζευγάρι
04.09.25 , 22:51 Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη
04.09.25 , 22:15 Το Breakfast@Star κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 08.45!
04.09.25 , 22:11 Κλήρωση Tζόκερ 4/9/25: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
04.09.25 , 22:10 Eυρωπαϊκή Εισαγγελία: Έρευνα και για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου!
04.09.25 , 22:01 Κιάτο: Θρήνος για την 25χρονη Μαργαρίτα που σκοτώθηκε σε τροχαίο
04.09.25 , 21:47 Τζιόρτζιο Αρμάνι: Η ανακοίνωση για την κηδεία και το λαϊκό προσκύνημα
04.09.25 , 21:35 Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας
04.09.25 , 21:16 Καρακάση: «Έκανα ολική υστερεκτομή - Δεν μπορώ να συνηθίσω να ζω με αυτό»
04.09.25 , 21:16 Pirelli: Η Μόντσα είναι μοναδική
04.09.25 , 20:43 Πατήσια: Aυτή είναι η 34χρονη Ειρήνη που πέθανε μετά τη γέννα στο σπίτι της
Ζέτα Μακρυπούλια: Ποζάρει με το μπικίνι της στους Αρκιούς
Ρουμελιώτη: Το μήνυμα στον Κατσούλη μετά τη διάγνωση με αιφνίδια βαρηκοΐα
Ποιοι επώνυμοι βρέθηκαν στην «Ταράτσα του Φοίβου»
Απόστολος Γκλέτσος: Τα φιλιά με την «πρώην» σύντροφό του στη Μύκονο
Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας
Αθηνά Οικονομάκου: Διακοπές στην Πάργα με τα παιδιά της
Τζένη Μπαλατσινού: Aποχαιρετά τον Αρμάνι με κοινές τους φωτογραφίες
Βίκυ Κουλιανού: Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Βίκυ Καγιά: Στην «πρωτεύουσα της σαμπάνιας» με τσάντα Chanel
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Σε baby shower με τους γιους της
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ποιος είναι ο 17χρονος που συνελήφθη για την αρπαγή του βρέφους / Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνελήφθη ο άνδρας που άρπαξε βρέφος από τα Καμίνια και το εγκατέλειψε σε καρότσι κοντά στην Ακρόπολη.

Ακρόπολη: Βρέθηκε εγκαταλελειμμένο βρέφος σε καρότσι σούπερ μάρκετ

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 17χρονο, που είναι ο ίδιος άνθρωπος που τον περασμένο Μάιο είχε πάρει ένα ακόμη μωρό από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια και το είχε αφήσει στον Άλιμο, δίπλα σε κάδο απορριμμάτων.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν πριν από λίγη ώρα να κυκλοφορεί στον Άλιμο και του πέρασαν χειροπέδες. Mάλιστα, φέρεται να ομολόγησε τις πράξεις του, αναφέροντας ρατσιστικά κίνητρα. «Το έκανα γιατί δε χωνεύω τους γύφτους. Το έκανα για να αποδείξω ότι δεν προσέχουν τα παιδιά τους», φέρεται να είπε σύμφωνα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη.

Ο 17χρονος είχε συλληφθεί επειδή παρίστανε τον ελεγκτή σε λεωφορεία, αποσπώντας χρήματα από επιβάτες. 

Το χρονικό της αρπαγής του βρέφους από τα Καμίνια

Το μωρό εντοπίστηκε μόνο του σε καρότσι σούπερ μάρκετ, σε πάρκο κοντά στην Ακρόπολη το απόγευμα της Τετάρτης, από μια γυναίκα, η οποία ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία.

Λίγη ώρα αργότερα, μια 35χρονη Ρομά εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα Καμινίων και δήλωσε ότι το παιδί ήταν δικό της. Όπως υποστήριξε, το είχε αφήσει σε έναν γνωστό της άνδρα για να πάει να ψωνίσει.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, γύρω στις 4 το απόγευμα, η γυναίκα, μαζί με τον άνδρα και το μωρό, επισκέφθηκαν φαρμακείο στον Πειραιά για να αγοράσουν γάλα. Εκεί, η ιδιοκτήτρια του φαρμακείου τους αναγνώρισε, καθώς λίγο νωρίτερα τους είχε δει σε κοντινό σούπερ μάρκετ. Όπως ανέφερε, ο άνδρας κρατούσε το βρέφος, ενώ η γυναίκα είχε ένα καλάθι γεμάτο ψώνια.

Λίγο αργότερα, η γυναίκα φάνηκε αναστατωμένη και ρωτούσε αν είδαν το μωρό. Οι υπάλληλοι την παρότρυναν να καλέσει την αστυνομία, όμως εκείνη αρνήθηκε.

Για την πράξη της συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΠΑΓΗ ΒΡΕΦΟΥΣ
 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 |
ΟΜΟΝΟΙΑ
 |
ΚΑΜΙΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top