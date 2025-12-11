Πρόεδρος του Eurogroup εξελέγη ο Κυριάκος Πιερρακάκης!

Μητσοτάκης: Αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας

Πηγή: φωτογραφία Virginia Mayo AP
Πρόεδρος του Eurogroup εξελέγη πριν από λίγο ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την ψηφοφορία η οποία διεξήχθη μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. 

Πιερρακάκης: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για πρόεδρος του Eurogroup

Στην ψηφοφορία στις Βρυξέλλες ο κ. Πιερρακάκης επικράτησε του Υπουργού Οικονομικών του Βελγίου Βινσέντ βαν Πέτεγκεμ.

Πιερρακάκης: Μηδενικός φόρος πολυτέκνων και για ελεύθερους επαγγελματίες

Στην ψηφοφορία που διεξήχθη στις Βρυξέλλες, οι 20 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης κλήθηκλν να εκλέξουν, με πλειοψηφία τουλάχιστον 11 ψήφων, τον επικεφαλής του άτυπου οργάνου για τη δημοσιονομική πολιτική της Ευρωζώνης.

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup αναλαμβάνει καθήκοντα από αύριο 12 Δεκεμβρίου και η διάρκεια της θητείας του είναι 2,5 χρόνια.

Ο κ. Πιερρακάκης, πριν από έξι ημέρες, στη συνάντηση που είχε με τους πρέσβεις των κρατών-μελών της Ε.Ε., παρουσίασε τις προτεραιότητές του για την οικονομία της Ενωσης. Οπως ανέφερε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην «Ενωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων», τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το δημογραφικό ζήτημα, καθώς και την ελληνική εμπειρία δημοσιονομικής σταθερότητας, ως παράδειγμα για το πώς η Ευρώπη «μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστική, ανθεκτική και ολοκληρωμένη προς όφελος των πολιτών».

Δήλωση Κυριάκου Μητσοτάκη για την εκλογή του  Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup

Την εκλογή του κ. Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup χαιρέτισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με δήλωσή του. 

Σε αυτή ανέφερε:    

«Η σημερινή είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες. Γιατί ένας Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εκλέγεται από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης Πρόεδρος του Eurogroup. Είναι μία μεγάλη τιμή για τον ίδιο -γι’ αυτό και τον συγχαίρω θερμά. Του εύχομαι μια μακρά και γόνιμη θητεία. Και είμαι βέβαιος ότι και στον νέο του ρόλο θα ξεχωρίσει για την εργατικότητα και αποτελεσματικότητά του. 

Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, αποτελεί ταυτόχρονα και την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας. Την πιο ισχυρή υπενθύμιση ότι οι αγωνίες και η επιμονή ενός ολόκληρου λαού δικαιώθηκαν. Και, μάλιστα, ακριβώς μία δεκαετία από τότε που ο τόπος βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, με κλειστές τράπεζες και λίγο πριν την έξοδο από το ευρώ.

Κι όμως, το άλλοτε «μαύρο πρόβατο» από τη χρεοκοπία ανέρχεται, τώρα, στην κορυφή του συμβουλίου οικονομικών των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ηπείρου. Και όλα αυτά χάρη στις θυσίες των συμπολιτών μας.

Η Ελλάδα απέδειξε έμπρακτα ότι η δημοσιονομική συνέπεια είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της. Και, ακόμη, ότι μπορεί, σε συνδυασμό με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, να συμβαδίζει με δυναμική ανάπτυξη. Ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας και τελικά επιστρέφει μέρισμα στους πολίτες.

Είναι ένα συμπέρασμα χρήσιμο και για τη σημερινή Ευρώπη, αλλά και ένα τεκμήριο ότι η χώρα μας βαδίζει με σιγουριά όλο και πιο μπροστά.

Η εκλογή του Υπουργού Οικονομικών της χώρας μας στην ηγεσία του Eurogroup είναι σημαντικό ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή προόδου. Ένα γεγονός που δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση. Οπλίζει επίσης την κυβέρνηση με νέα ορμή για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, με πρώτο σταθμό το 2027 και ορίζοντα το 2030. Κυρίως, όμως, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».

 

 

