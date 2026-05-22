Έκτακτες ρυθμίσεις στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) ανακοίνωσε η ΣΤΑ.ΣΥ. για σήμερα (22.05.2026), λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που λαμβάνονται ενόψει του Final Four της Euroleague στο ΟΑΚΑ.
Συγκεκριμένα, σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου, ο σταθμός Θησείο από τις 13:00 και ο σταθμός Φάληρο από τις 14:00 θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια συρμών, που δε θα πραγματοποιούν στάση στους ενδιάμεσους σταθμούς.
Οι υπόλοιποι συρμοί της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) θα διέρχονται κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα από τους σταθμούς Θησείο και Φάληρο χωρίς να πραγματοποιούν στάση για το επιβατικό κοινό. Οι σταθμοί θα ανοίξουν και πάλι για το επιβατικό κοινό μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των φιλάθλων.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.