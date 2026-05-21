Ένα μεγάλο επιχειρησιακό «στοίχημα» έχει να διαχειριστεί η Ελληνική Αστυνομία, καθώς σε λιγότερο από ένα 24ωρο θα συνυπάρξουν στην Αθήνα οπαδοί από τέσσερις διαφορετικές ομάδες, οι οποίες θα συμμετάσχουν στο Final Four που θα γίνει στο ΟΑΚΑ. Σήμερα παρουσιάστηκε το σχέδιο ασφαλείας που θα εφαρμοστεί.

Ήδη από σήμερα, Πέμπτη 21/5, το γήπεδο έχει σφραγιστεί και ελεγχθεί από την Ελληνική Αστυνομία. Σύμφωνα με το σχέδιο ασφαλείας που έχει εκπονηθεί, μαζί με τις ομάδες και την EuroLeague, οι φίλαθλοι θα φοράνε, σε αρκετά μεγάλη απόσταση, ένα βραχιολάκι στο χέρι, ώστε να μπορούν να κινηθούν άνετα στις εγκαταστάσεις, αλλά δεν θα μπορούν να βγουν από αυτές.

Οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει από σήμερα, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με την προσέλευση των φιλάθλων.

Final Four στο ΟΑΚΑ: Σε διαφορετικά σημεία θα συγκεντρωθούν οι οπαδοί των ομάδων

«Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στον σταθμό ΗΣΑΠ “Φάληρο”, οι φίλαθλοι της Fenerbahçe στον σταθμό “Θησείο”, ενώ οι φίλαθλοι της Real Madrid και της Valencia στο Παναθηναϊκό Στάδιο», λέει ο Αθανάσιος Καμπράς, γενικός αστυνομικός διευθυντής Αττικής.

Περίπου 4 χιλιάδες αστυνομικοί θα διατεθούν από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή, που θα γίνει ο μεγάλος τελικός.

Final Four στο ΟΑΚΑ: Όποιος δεν έχει έγκυρο εισιτήριο θα απομακρύνεται από το γήπεδο

Μπορεί η στάθμευση στους δρόμους γύρω από το ΟΑΚΑ να απαγορεύεται, αλλά διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει μόνο κατά τη μετακίνηση των ομάδων από τα ξενοδοχεία.

«Οποιοδήποτε άτομο εντοπιστεί χωρίς έγκυρο εισιτήριο, επίσημη διαπίστευση ή την προβλεπόμενη σήμανση ασφαλείας θα απομακρύνεται άμεσα από τις αστυνομικές δυνάμεις», προσθέτει ο κ. Καμπράς.

Τέλος, μέτρα ασφαλείας θα υπάρξουν και μέσα στο γήπεδο, με ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας έτοιμες να επέμβουν σε περίπτωση που λάβουν εντολή από τον εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος θα βρίσκεται στον χώρο όπου δίνουν εικόνα οι εκατοντάδες κάμερες του ΟΑΚΑ.