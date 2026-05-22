Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα από τη μετεωρολόγο του Star Ματίνα Μπέρου.

Για ένα δύσκολο 48ωρο προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, καθώς ο καιρός θα είναι βροχερός τόσο σήμερα, Παρασκευή, όσο και το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, η πιο κρίσιμη μέρα θα είναι το Σάββατο, με εκτεταμένες βροχές και ισχυρές καταιγίδες να πλήττουν μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τα καιρικά φαινόμενα ξεκινούν από το Αιγαίο και βαθμιαία επεκτείνονται στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας. Η αστάθεια το Σάββατο θα είναι πιο έντονη, με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται από το πρωί έως το βράδυ, ενώ την Κυριακή αναμένεται περιορισμός των φαινομένων. Ωστόσο, ο άστατος χαρακτήρας του καιρού θα συνεχιστεί και τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας.

Τα μεσημέρια και απογεύματα, θα αναπτύσσονται καταιγιδοφόρα νέφη, αρχικά στα ορεινά και αργότερα σε πεδινές περιοχές, προκαλώντας βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες.

Σήμερα, ήδη παρατηρείται αύξηση του νεφοσκεπούς στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο, με βροχές να επεκτείνονται σταδιακά προς τα βουνά της Κρήτης.

Το Σάββατο θα κορυφωθεί το κύμα αστάθειας, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες να πλήττουν κυρίως την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και την Κρήτη. Υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων και ισχυρών ηλεκτρικών φαινομένων.

Τις βραδινές ώρες και την Κυριακή, η αστάθεια θα περιοριστεί, όμως βροχοπτώσεις είναι πιθανές στο εσωτερικό της χώρας κατά το απόγευμα.

Η Δευτέρα αναμένεται με πιο περιορισμένη αστάθεια, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ενώ τα προγνωστικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι το άστατο μοτίβο μπορεί να συνεχιστεί και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, πριν την πλήρη επικράτηση πιο θερμών καιρικών συνθηκών.

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

Στην Αττική, από το μεσημέρι και μετά, θα αναπτυχθούν καταιγιδοφόρα νέφη στα ορεινά, με βροχές και καταιγίδες που θα επεκταθούν και σε παραθαλάσσιες περιοχές τις βραδινές ώρες.

Σύμφωνα με το meteo μετά τις 15:00 αναμένονται καταιγίδες, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και αργά το βράδυ.

Να σημειωθεί πως σήμερα είναι και οι ημιτελικοί του Final 4 της Euroleague που θα διεξαχθούν στο ΟΑΚΑ, οπότε η προσέλευση των θεατών θα γίνει μετ' εμποδίων.

Αρναούτογλου: «Δύσκολο το επόμενο 48ωρο»

Από την πλευρά του ο Σάκης Αρναούτογλου σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube ανέφερε πως «μπαίνουμε σε μια περίοδο αστάθειας από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ».

Το πρωί της Παρασκευής θα επικρατήσει αρχικά ηλιοφάνεια σε αρκετές περιοχές, ωστόσο από τα βορειοδυτικά οι νεφώσεις θα αρχίσουν να πυκνώνουν. Τις πρωινές ώρες, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται διάσπαρτες μπόρες.

Καθώς θα προχωρά η ημέρα και προς το απόγευμα, οι βροχές θα επεκταθούν δυτικότερα, προς τα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο, από το ύψος της Χαλκιδικής και νοτιότερα, σε περιοχές όπως η ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Αττικοβοιωτία, η ανατολική Πελοπόννησος και το Αιγαίο, ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα άστατος.

Στη συνέχεια, η αστάθεια θα επεκταθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, φέρνοντας μπόρες και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν στις περισσότερες περιοχές.

Την Κυριακή, η ημέρα θα ξεκινήσει και πάλι με σχετικά καλό καιρό, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες θα προκαλέσουν βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Τη Δευτέρα το σκηνικό του καιρού θα είναι παρόμοιο με αυτό της Κυριακής.

Την Τρίτη τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα σε σχέση με τη Δευτέρα.