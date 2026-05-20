Η Ρούλα Κορομηλά ξάφνιασε ευχάριστα τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας μια σπάνια παιδική φωτογραφία από τα πρώτα χρόνια της ζωής της και προκαλώντας κύμα νοσταλγίας στα social media.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια, που εδώ και δεκαετίες αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης, αποφάσισε αυτή τη φορά να μοιραστεί με το κοινό της μια πιο προσωπική και συναισθηματική στιγμή από το παρελθόν της.

Στη φωτογραφία βλέπουμε τη μικρή Ρούλα σε πολύ νεαρή ηλικία, με γλυκό και αθώο βλέμμα, φυσική ομορφιά και χαρακτηριστικά που παραμένουν αναλλοίωτα μέχρι σήμερα. Τα μεγάλα εκφραστικά μάτια, τα απαλά χαρακτηριστικά του προσώπου και το διακριτικό χαμόγελο έκαναν πολλούς followers να σχολιάσουν πως «ήταν γεννημένη σταρ».

«Η μεγάλη και η μικρή. 🤍🤍💋», έγραψε κάτω από την ανάρτησή της.

Η εικόνα προκάλεσε αμέσως δεκάδες σχόλια και αντιδράσεις, με αρκετούς να γράφουν πως η παρουσιάστρια δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου με τα χρόνια, ενώ άλλοι στάθηκαν στη διαχρονική της γοητεία και στη φυσική ομορφιά που τη χαρακτήριζε από παιδί.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που η Ρούλα Κορομηλά επιλέγει να ανοίξει το προσωπικό της άλμπουμ και να μοιραστεί στιγμές από το παρελθόν με το κοινό της.

Η ίδια διατηρεί μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τους διαδικτυακούς της φίλους και συχνά δημοσιεύει εικόνες, σκέψεις και αναμνήσεις που αποκαλύπτουν μια πιο τρυφερή και ανθρώπινη πλευρά της.

Η ανάρτηση της παιδικής φωτογραφίας ήρθε να θυμίσει σε πολλούς τη μακρά πορεία της στην ελληνική τηλεόραση, αλλά και τη θέση που εξακολουθεί να έχει στην καρδιά του κοινού. Από τα πρώτα της βήματα μέχρι τη λαμπερή τηλεοπτική της διαδρομή, η Ρούλα Κορομηλά παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπητές παρουσίες της ελληνικής showbiz.

Μάλιστα, αρκετοί followers προσπάθησαν να μαντέψουν ποια διάσημη παρουσιάστρια κρυβόταν πίσω από το γλυκό κοριτσάκι της φωτογραφίας, με τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση να γεμίζουν από καρδιές, συγκινητικά μηνύματα και λόγια αγάπης.

Η συγκεκριμένη εικόνα δεν ήταν απλώς μια throwback ανάρτηση, αλλά μια τρυφερή υπενθύμιση πως πίσω από τη λαμπερή τηλεοπτική περσόνα υπάρχει πάντα το μικρό κορίτσι που κουβαλά τις αναμνήσεις, την αθωότητα και τις ρίζες του.