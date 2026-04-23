Η Ρούλα Κορομηλά θυμάται τον Κώστα Βουτσά: «Μοναδικός, αναντικατάστατος»

Η μνήμη του Κώστα Βουτσά παραμένει ζωντανή, ακόμη και χρόνια μετά την απώλειά του, μέσα από τις ιστορίες, τις εικόνες και τις στιγμές που συνεχίζουν να μοιράζονται όσοι τον γνώρισαν από κοντά.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή στις 26 Φεβρουαρίου 2020, εξακολουθεί να συγκινεί το κοινό, όχι μόνο για το σπουδαίο έργο του, αλλά και για τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του.

Σε αυτό το κλίμα νοσταλγίας, η Ρούλα Κορομηλά προχώρησε σε μια τρυφερή ανάρτηση στα social media, επιλέγοντας να μοιραστεί μια κοινή τους φωτογραφία και να θυμηθεί στιγμές από τη μακρόχρονη σχέση τους.

Στο μήνυμα που συνόδευε την ανάρτησή της, θυμήθηκε μια χαρακτηριστική στιγμή της μεταξύ τους επικοινωνίας, γράφοντας: «Είδα κάπου τη φωτό κ θυμήθηκα πως εγώ του τηλ για να τον προσκαλέσω. Ό,τι θες κ όποτε με χρειάζεσαι θα είμαι εκεί, Ρουλίτσα μου αγαπημένη…».

Στη συνέχεια, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην πολύτιμη παρουσία του στη ζωή και την επαγγελματική της πορεία, τονίζοντας: «Και ήταν κοντά μου πολλές φορές προσφέροντας το ταλέντο του απλόχερα, γεμάτος από χιούμορ, απλότητα, ευγένεια, δοτικότητα, ανηθρωπιά…. Μοναδικός, αναντικατάστατος.».

Η σχέση της Ρούλα Κορομηλά με τον Κώστα Βουτσά δεν περιοριζόταν σε μια απλή επαγγελματική συνεργασία, αλλά είχε εξελιχθεί σε μια βαθιά φιλία που κράτησε για χρόνια.

Ο αγαπημένος ηθοποιός είχε βρεθεί πολλές φορές καλεσμένος στις εκπομπές της, όπως το Ciao ANT1 και το Μπράβο, χαρίζοντας στο κοινό μοναδικές στιγμές αυθορμητισμού, γέλιου αλλά και συγκίνησης.