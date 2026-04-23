Η Ρούλα Κορομηλά θυμάται τον Κώστα Βουτσά: «Μοναδικός, αναντικατάστατος»

Η τρυφερή ανάρτηση της ηθοποιού

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ρούλα Κορομηλά θυμάται τον Κώστα Βουτσά με τρυφερή ανάρτηση στα social media.
  • Ο Βουτσάς, που απεβίωσε στις 26 Φεβρουαρίου 2020, παραμένει ζωντανός στη μνήμη των φίλων του.
  • Η Κορομηλά αναφέρθηκε στη βαθιά φιλία τους και την επαγγελματική συνεργασία τους.
  • Τόνισε την προσωπικότητα του Βουτσά, χαρακτηρίζοντάς τον μοναδικό και αναντικατάστατο.
  • Η σχέση τους περιλάμβανε πολλές κοινές στιγμές και εκπομπές που τον φιλοξένησαν.

Η μνήμη του Κώστα Βουτσά παραμένει ζωντανή, ακόμη και χρόνια μετά την απώλειά του, μέσα από τις ιστορίες, τις εικόνες και τις στιγμές που συνεχίζουν να μοιράζονται όσοι τον γνώρισαν από κοντά.

Έξι χρόνια χωρίς τον Κώστα Βουτσά: Συγκινεί η Αλίκη Κατσαβού

Ο αγαπημένος ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή στις 26 Φεβρουαρίου 2020, εξακολουθεί να συγκινεί το κοινό, όχι μόνο για το σπουδαίο έργο του, αλλά και για τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του.

Κώστας Βουτσάς

Σε αυτό το κλίμα νοσταλγίας, η Ρούλα Κορομηλά προχώρησε σε μια τρυφερή ανάρτηση στα social media, επιλέγοντας να μοιραστεί μια κοινή τους φωτογραφία και να θυμηθεί στιγμές από τη μακρόχρονη σχέση τους.

Ρούλα Κορομηλά: Ο λόγος που επέλεξε να φορέσει το «μπλε του κόσμου»

Στο μήνυμα που συνόδευε την ανάρτησή της, θυμήθηκε μια χαρακτηριστική στιγμή της μεταξύ τους επικοινωνίας, γράφοντας: «Είδα κάπου τη φωτό κ θυμήθηκα πως εγώ του τηλ για να τον προσκαλέσω. Ό,τι θες κ όποτε με χρειάζεσαι θα είμαι εκεί, Ρουλίτσα μου αγαπημένη…».

Ρούλα Κορομηλά: Το... ξέσπασμα της παρουσιάστριας για το τηλεοπτικό τοπίο

Ρούλα Κορομηλά - Κώστας Βουτσας

Στη συνέχεια, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην πολύτιμη παρουσία του στη ζωή και την επαγγελματική της πορεία, τονίζοντας: «Και ήταν κοντά μου πολλές φορές προσφέροντας το ταλέντο του απλόχερα, γεμάτος από χιούμορ, απλότητα, ευγένεια, δοτικότητα, ανηθρωπιά…. Μοναδικός, αναντικατάστατος.».

Η σχέση της Ρούλα Κορομηλά με τον Κώστα Βουτσά δεν περιοριζόταν σε μια απλή επαγγελματική συνεργασία, αλλά είχε εξελιχθεί σε μια βαθιά φιλία που κράτησε για χρόνια.

Ο αγαπημένος ηθοποιός είχε βρεθεί πολλές φορές καλεσμένος στις εκπομπές της, όπως το Ciao ANT1 και το Μπράβο, χαρίζοντας στο κοινό μοναδικές στιγμές αυθορμητισμού, γέλιου αλλά και συγκίνησης.

