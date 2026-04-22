Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, με τον 66χρονο βιντεοκλήση»

Τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στο δωμάτιο 10 του καταλύματος στο Αργοστόλι, λίγο πριν εγκαταλειφθεί η Μυρτώ να πεθάνει αβοήθητη στον δρόμο έδωσε ο 23χρονος φίλος της μέσα από τη φυλακή.

Όπως είπε στη Ρούλα Κουσκουρή και στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» γνωρίστηκαν με τη Μυρτώ πριν από περίπου ενάμιση μήνα σε έναν γάμο στο Αργοστόλι κι έγιναν φίλοι.

Ο ίδιος έμενε στην Αθήνα και το Πάσχα επέστρεψε στην Κεφαλονιά για τις γιορτές και συναντήθηκε με τη Μυρτώ δύο τρεις φορές για να πιούνε καφέ και ποτό.

Αρνήθηκε ότι είναι μέλος κυκλώματος εμπορίας ναρκωτικών ή μαστροπείας, όπως τον κατηγορεί ο πατέρας της 19χρονης και ότι ανήκει σε κάποια εγκληματική οργάνωση.

«Ο δικηγόρος μου έχει δώσει στην ανακρίτρια ένα στικάκι μέσα στο οποίο φαίνεται ότι η Μυρτώ είχε προφίλ στη διαδικτυακή πλατφόρμα OnlyFans. Στοιχεία που μάζεψε η αδερφή μου και αποδεικνύεται τι έκανε η Μυρτώ σε αυτή την πλατφόρμα από δεκατεσσάρων ετών», υποστήριξε ο 23χρονος, προσθέτοντας στη συνέχεια πως η Μυρτώ γνώριζε τον 66χρονος, ο οποίος ήταν που της έστειλε μέσω IRIS 220 ευρώ και έκανε βιντεοκλήση μαζί τους το μοιραίο βράδυ.

«Τον 66χρονο τον γνώρισα από μια trans περίπου σαράντα ετών. Εγώ συνομιλούσα και έκανα βιντεοκλήσεις μαζί του. Η Μυρτώ τον είχε γνωρίσει και ξέρω ότι είχαν συναντηθεί δύο φορές, μια φορά στην Αθήνα και μία στην Κεφαλλονιά. Κανόνιζαν μάλιστα να πάνε διακοπές μαζί το καλοκαίρι», είπε.

Ο 23χρονος ήταν πολύ αποκαλυπτικός και για όσα συνέβησαν μέσα στο δωμάτιο του καταλύματος λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις της η 19χρονη.

«Το βράδυ που βρεθήκαμε με τη Μυρτώ και μας έστειλε ο 66χρονος τα λεφτά, πήγαμε στο δωμάτιο. Μεταμφιέστηκα, έβαλα περούκα και βάφτηκα γιατί είχαμε σκοπό να κάνουμε βιντεοκλήση μαζί του. Πριν πάμε στο δωμάτιο πήγαμε σε μια καφετέρια και πήραμε βότκα και χυμούς. Όταν πήγαμε στο δωμάτιο με τη Μυρτώ εγώ άλλαξα ρούχα, έβγαλα από το σακίδιο ερωτικά βοηθήματα, φόρεσα περούκα και γυναικεία εσώρουχα και μακιγιαρίστηκα», είπε και συνέχισε:

«Κάλεσα τον πρώην αρσιβαρίστα γιατί κάνω χρήση ουσιών και του είπα να φέρει κοκαΐνη. Έχω ζητήσει στην ανακρίτρια μέσω του δικηγόρου μου να γίνει τοξικολογική εξέταση για να δουν ότι είμαι χρήστης ουσιών. Ο Αλβανός ήταν σε διπλανό δωμάτιο με ανήλικη. Τον κάλεσε ο πρώην αρσιβαρίστας και συνευρισκόμασταν ερωτικά όλοι μαζί και ο 66χρονος ήταν στη βιντεοκλήση για προσωπική του ευχαρίστηση. Όταν έπαθε η Μυρτώ τους σπασμούς, εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ από το κινητό μου, αλλά επειδή δεν ήξερα τη διεύθυνση που είμαστε για να έρθει το ασθενοφόρο, μίλησε στο τηλέφωνο ο αρσιβαρίστας».

Ο 23χρονος υποστήριξε επίσης ότι ο ίδιος δεν πήγε μαζί με τους υπόλοιπους γιατί έπρεπε να αλλάξει.

«Έμεινα στο δωμάτιο για να ξεβαφτώ, να βγάλω την περούκα, τα ρούχα και τα γυναικεία εσώρουχα που φορούσα. Η ανακρίτρια με ρώτησε τι είχε μέσα η μαύρη σακούλα που κράταγα στο χέρι μου όταν κατέβηκα κάτω και με κατέγραψε η κάμερα. Της είπα ότι μέσα στη μαύρη σακούλα ήταν η περούκα μου, τα γυναικεία ρούχα και εσώρουχα, το μπουκάλι της βότκας και οι χυμοί. Είπα στην ανακρίτρια την ώρα που ήμουν στο γραφείο της ότι στην τσέπη μου είχα δύο τεχνητές βλεφαρίδες. Τις έβγαλα από την τσέπη μου και τις έδειξα. Η ανακρίτρια με ρώτησε τι έκανα με τη μαύρη σακούλα και της είπα ότι την πέταξα σε έναν κάδο σκουπιδιών φεύγοντας, αλλά δεν θυμάμαι σε ποιον κάδο», τόνισε.

Τέλος επανέλαβε πως η Μυρτώ ήταν φίλη του και δεν ισχύει τίποτα από όσα ακούγονται για κυκλώματα μαστροπείας.

Στην εκπομπή μίλησε και η μητέρα της Μυρτώς, η οποία επανέλαβε πως η 19χρονη δεν έπινε αλκοόλ και ναρκωτικά.

«Δε θέλω να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου, το βασάνισαν αυτά τα γουρούνια, την άφησαν αβοήθητη. Με το παιδι μου δεν είχαμε μυστικά, μόνο για τη Μυρτούλα μου ζούσα», είπε.