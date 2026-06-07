Με ένα επεισόδιο που συνδυάζει καλοκαιρινές εικόνες, ταξιδιωτικές εμπειρίες, οδηγικές δοκιμές και αυθεντικές ιστορίες ανθρώπων, το TractioN αποχαιρετά τους τηλεθεατές για τη φετινή σεζόν. Ο Κώστας Στεφανής και η ομάδα του δίνουν ραντεβού στη Σέριφο, έναν από τους πιο γοητευτικούς προορισμούς των Κυκλάδων, σε ένα επεισόδιο που θυμίζει την ιδανική αρχή των καλοκαιρινών διακοπών.

«Μια ακόμη τηλεοπτική σεζόν φτάνει στο τέλος της. Και όπως πάντα, συνηθίζουμε να σας λέμε "καλό καλοκαίρι" από ένα πανέμορφο νησί. Και φέτος διαλέξαμε Σέριφο, καθαρόαιμο, αιγαιοπελαγίτικο, κυκλαδίτικο νησί», αναφέρει ο Κώστας Στεφανής στην έναρξη της εκπομπής, δίνοντας αμέσως τον τόνο του τελευταίου επεισοδίου.

Το ταξίδι ξεκινά. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο παρουσιαστής συνομιλεί με τους καπετάνιους των πλοίων, οι οποίοι μιλούν για την καθημερινότητα στη θάλασσα αλλά και για τη σημασία της ακτοπλοΐας για τη ζωή των νησιωτών.

«Η ακτοπλοΐα δεν είναι απλά μια μεταφορά. Είναι βασική προϋπόθεση για τη ζωή των νησιών. Καθημερινά μεταφέρουμε τον κόσμο, τους νησιώτες και τις ανάγκες που έχουν», τονίζει χαρακτηριστικά ο καπετάνιος του πλοίου υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα πλοία στην καθημερινότητα των Κυκλάδων.

Η κάμερα του TractioN φτάνει στη Σέριφο και περιηγείται στα γραφικά σοκάκια της Χώρας, στους παραδοσιακούς ανεμόμυλους και στις εντυπωσιακές διαδρομές του νησιού.

«Στα 200 μέτρα πάνω από τη θάλασσα είναι χτισμένη η Χώρα του νησιού, επάνω σε έναν βράχο, με μοναδική θέα που φτάνει βαθιά στο Αιγαίο», περιγράφει η εκπομπή, μεταφέροντας την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του νησιού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνάντηση του Κώστα Στεφανή με τον δήμαρχο Σερίφου, Κώστα Ρεβίνθη, ο οποίος μιλά για την εξέλιξη του νησιού και το όραμά του για το μέλλον.

«Ο τόπος είναι πάρα πολύ όμορφος. Έχει και κρυφές και ολοφάνερες ομορφιές. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών και να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια καλύτερη Σέριφο», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Όταν η συζήτηση στρέφεται στον τουρισμό και στις προοπτικές της νέας σεζόν, ο δήμαρχος εμφανίζεται αισιόδοξος.

«Τα μηνύματα είναι θετικά. Άνοιξε φέτος και μια νέα σύνδεση με την Κρήτη, κάτι που δημιουργεί μια νέα πύλη εισόδου για τη Σέριφο. Θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι καλά αυτή τη σεζόν», αναφέρει.

Φυσικά, το TractioN δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει τη χρονιά χωρίς δυνατές δοκιμές νέων μοντέλων. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ανανεωμένο Ford Kuga Full Hybrid, το οποίο δοκιμάζεται στους δρόμους του νησιού.

«Νομίζω ότι είναι το πιο ολοκληρωμένο και προηγμένο Kuga που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα», σχολιάζει η ομάδα της εκπομπής, παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά του μοντέλου.

Το υβριδικό SUV της Ford ξεχωρίζει για την οικονομία καυσίμου, τη μεγάλη αυτονομία και τον προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό του. Όπως επισημαίνεται στην εκπομπή, η αυτονομία του μπορεί να φτάσει έως και τα 900 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα, ενώ η κατανάλωση παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή για τα δεδομένα της κατηγορίας.

«Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι δεν έχεις άγχος φόρτισης. Είναι ένα πλήρως αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα που προσφέρει οικονομία χωρίς συμβιβασμούς», τονίζεται κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

Σε πιο προσωπικό τόνο, οι συνεργάτες της εκπομπής μοιράζονται και τις δικές τους αναμνήσεις από το νησί.

«Η Σέριφος είναι από τα μέρη που μου έχουν αφήσει τις πιο όμορφες αναμνήσεις. Εδώ έχω κάνει ένα από τα πιο δυνατά γέλια της ζωής μου, από αυτά που δεν ξεχνάς ποτέ», εξομολογείται μέλος της ομάδας, δίνοντας μια πιο ανθρώπινη διάσταση στο ταξίδι.

Το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν εξελίσσεται σε μια ωδή στο ελληνικό καλοκαίρι. Ανάμεσα σε κυκλαδίτικα τοπία, τοπικές γεύσεις, ανθρώπινες ιστορίες και σύγχρονα οχήματα, το TractioN ολοκληρώνει μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά.

«Καλό καλοκαίρι για όσους θα πάνε διακοπές, αλλά και για όσους υπηρετούν τη θάλασσα. Ο ωραιότερος ήχος του ελληνικού καλοκαιριού είναι η μπουρού του καραβιού», λέει ο Κώστας Στεφανής λίγο πριν το φινάλε.

Ένα φινάλε που δεν μοιάζει με αποχαιρετισμό, αλλά με υπόσχεση για νέες διαδρομές, νέες δοκιμές και ακόμη περισσότερες ιστορίες όταν το TractioN επιστρέψει το φθινόπωρο στις οθόνες μας.

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