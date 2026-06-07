Στον εισαγγελέα Χανίων οδηγήθηκε ένας Γερμανός υπήκοος, ο οποίος συνελήφθη την ώρα που φωτογράφιζε στρατιωτική περιοχή. Ο 56χρονος έφτασε στον εισαγγελέα, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του και αυτή την ώρα, δίνει εξηγήσεις.
Όλα έγιναν γύρω στις 16:00 το απόγευμα του Σαββάτου, όταν άνδρες του αστυνομικού τμήματος αερολιμένα Χανίων εντόπισαν τον 56χρονο Γερμανό να φωτογραφίζει στρατιωτικά αεροσκάφη και τον συνέλαβαν.
Η φωτογραφική του μηχανή ήταν επαγγελματική και ερευνώντάς της, βρέθηκαν φωτογραφίες από στρατιωτικά αεροσκάφη και γενικότερα από το στρατιωτικό αεροδρόμιο και την περιοχή του Ακρωτηρίου.Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση και ότι βρισκόταν στην πόλη των Χανίων για διακοπές.
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