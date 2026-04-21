Κεφαλονιά: Ο ξενοδόχος ξεκαθαρίζει τι συνέβη με τις κάμερες

Μεγάλος λόγος έχει γίνει για τις κάμερες του καταλύματος, όπου βρέθηκε η 19χρονη Μυρτώ από την Κεφαλονιά, λίγο πριν ξεψυχήσει αβοήθητη στη μέση του δρόμου, αν και τι κατέγραψαν το μοιραίο βράδυ του θανάτου της.

Ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ξεκαθάρισε πως δεν έχει σβηστεί τίποτα από τις κάμερες, όπως ειπώθηκε και γράφτηκε σε αρκετά ΜΜΕ.

«Είναι χυδαίο ψέμα πως ένοικος άλλου δωματίου ζήτησε από τη μητέρα μου να μην δώσει το υλικό από την εξωτερική κάμερα στην αστυνομία κι εκείνη δέχθηκε. Οι κάμερες στο κατάλυμά μου δεν είναι κλειστού κυκλώματος, αλλά λειτουργούν με WiFi και ενεργοποιούνται μόλις ανιχνεύσουν κίνηση. Η εξωτερική κάμερα έχει κάρτα, η οποία όμως δεν ξέρω τι και αν έχει καταγράψει κάτι. Από την πρώτη στιγμή έχω παραδώσει τις κάρτες από τις δύο κάμερες στην αστυνομία. Δεν έχουμε κρύψει τίποτα», είπε.

Πρόσθεσε επίσης ότι δε γνώριζε προσωπικά κανέναν από τους τέσσερις εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

«Από τα άτομα που έχουν εμφανιστεί δε γνωρίζω κανέναν. Επιπλέον εγώ δεν έχω καταγεγραμμένους ως πελάτες μου τον 23χρονο και τον 26χρονο. Την κράτηση την έκανε η Μυρτώ, όμως, για να αφήσω αυτό το παράθυρο, άμα εσείς μου έχετε κάνει φερ' ειπείν μια κράτηση και φωνάξετε κάποιον σε ένα δίκλινο δωμάτιο, έχετε το δικαίωμα. Δεν απαγορεύεται προφανώς να έρθει κάποια φίλη σας, φίλος σας, συγγενής σας, αδερφός σας, αδερφή σας εντός του χώρου μου», είπε.

Αναφορικά με τις δηλώσεις της μητέρας του, ότι εκείνο το βράδυ υπήρχε μόνο μία κράτηση, ο ιδιοκτήτης του καταλύματος ξεκαθαρίζει πως η μητέρα του δε γνωρίζει πόσες κρατήσεις υπάρχουν.

«Η μητέρα μου δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τους ενοίκους που υπάρχουν στο ακίνητό μου. Η μητέρα μου με βοηθάει συμπληρωματικά. Δίνει κάποιο κλειδί όταν της το ζητήσω, κάνει κάποιες καθαριότητες όταν δεν μπορεί, όταν υπάρχει μεγάλη πίεση. Δεν ήταν σε θέση να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση που της έγινε. Η μητέρα μου είχε βγει εκεί μόνο αν της ζητούνταν να περιγράψει αν είχε πει κάτι η εκλιπούσα, η άτυχη Μυρτώ μαζί με τον Οδυσσέα ουσιαστικά. Όταν της έγινε αυτή η ερώτηση, την έπιασε απροετοίμαστη και αυτό που ήξερε, που όντως ισχύει, είναι ότι γινόταν ανακαίνιση στο κτίριο, που όντως γίνεται. Αυτό πάλι προκύπτει και από τις φωτογραφίες. Φαίνεται η θερμοπρόσοψη απ' έξω, γίνεται ανακαίνιση σε όλο τον δεύτερο όροφο και γίνονται και αποσπασματικά κάποιες ανακαινίσεις στα υπόλοιπα δωμάτια. Όμως, δεν ήταν το μοναδικό διαθέσιμο δωμάτιο εκείνο το βράδυ», τόνισε.

Ο ίδιος έχει κληθεί να καταθέσει αύριο στην ανακρίτρια και όπως ξεκαθάρισε θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις της και για το πόσοι ήταν οι ένοικοι στο κατάλυμά του το μοιραίο βράδυ και ποιος έκανε την κράτηση και όσα ξέρει για τη Μυρτώ και τι έγινε στο δωμάτιο που νοίκιασε.

Η εκπομπή αποκάλυψε ότι η Μυρτώ είχε τηλεφωνήσει και σε ένα άλλο κατάλυμα πριν κάνει τελικά την κράτηση που έκανε.

«Η κοπέλα πήρε τηλέφωνο 23:57 και ζήτησε δωμάτιο. Εκείνη την ώρα, επειδή εγώ κατάλαβα ότι ήταν μια νεαρή κοπέλα και συνήθως η πολιτική μου είναι όταν ζητάνε δωμάτιο την ίδια βραδιά για διανυκτέρευση και είναι μια νεαρή κοπέλα, συνήθως καταλαβαίνω περί τίνος πρόκειται και έτσι δεν δέχομαι. Της είπα ότι το ξενοδοχείο ήταν κλειστό. Αυτό έγινε. Δεν μου έκανε κάτι εντύπωση. Η κοπέλα ήταν ευγενέστατη. Ήταν ένα ευγενικό κορίτσι στο τηλέφωνο. Δε μου είπε ονοματεπώνυμο, απλά κάλεσε και μου ζήτησε δωμάτιο, όπως συνηθίζουμε και έχουμε πάρα πολλές κρατήσεις δωματίων. Απλά η πολιτική είναι όταν ζητάνε κορίτσια μετά τα μεσάνυχτα για δωμάτιο, για την ίδια βραδιά, η πολιτική μου είναι να μη δέχομαι. Ζήτησε δωμάτιο, δεν κατάλαβα κάτι. Ήταν ευδιάθετη και ευγενική, δηλαδή είχε καλή διάθεση. Δεν άκουσα κάποιο άλλο άτομο. Εγώ άκουσα μόνο την κοπέλα στο τηλέφωνο. Δεν μου ζήτησε δωμάτιο για δύο», είπε η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου.

Τέλος στην εκπομπή μίλησε και η αδελφή της Μυρτώς, η οποία τόνισε πως η ίδια εκτιμά ότι πίσω από τους δύο νεαρούς που εγκατέλειψαν την αδελφή της αβοήθητη, υπάρχει ένα ολόκληρο κύκλωμα που ευθύνεται για τον θάνατό της.