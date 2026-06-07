Καιρός: Κυριακή με τον υδράργυρο στους 35°C - Μπόρες στα ηπειρωτικά

Αναλυτικά η πρόγνωση για όλη τη χώρα από την ΕΜΥ

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου ΙΝΤΙΜΕ
Γεμάτη η παραλία της Κατερίνης στην Πιερία, το πρωί της Κυριακής/ βίντεο ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Καλοκαιρινή Κυριακή με θερμοκρασίες έως 35°C σε ορισμένες περιοχές.
  • Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά.
  • Σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
  • Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, τοπικά 6 στα πελάγη.
  • Πρόγνωση για Δευτέρα: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και μικρή πτώση θερμοκρασίας.

«Καλοκαιρινή» Κυριακή η σημερινή, ιδανική για παραλία και μπάνιο στη θάλασσα, καθώς ο υδράργυρος ανεβαίνει κι άλλο. Σύμφωνα με την ΕΜΥ θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Γενικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς θα είναι πρόσκαιρα έντονες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

ΕΜΥ: Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για σήμερα σε όλη τη χώρα

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα έντονες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 32 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Θεσσαλίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 και στην Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 8/6/26 

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τρίτη 9/6/26

Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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