Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ στο Οχάιο με 12 τραυματίες - Άφαντοι οι δράστες

Οι δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση - Νεαρά άτομα οι περισσότεροι

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Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ στο Οχάιο με 12 τραυματίες/ βίντεο ΑΡ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Old West End Festival στην Τολίντο του Οχάιο, με 12 τραυματίες.
  • Δύο από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση και δεν έχουν γίνει συλλήψεις.
  • Η αστυνομία εκτιμά ότι τουλάχιστον δύο άτομα άνοιξαν πυρ πιθανόν μεταξύ τους.
  • Τα θύματα είναι κυρίως νεαρά άτομα ηλικίας 20 ετών, με ηλικίες από 14 έως 61.
  • Το περιστατικό αναδεικνύει το πρόβλημα της ένοπλης βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Τολίντο του Οχάιο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν έπεσαν πυροβολισμοί κοντά στο τοπικό Old West End Festival, χθες Σάββατο. Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.

Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ στο Οχάιο/ ΑΡ Paul Sancya

Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ στο Οχάιο/ ΑΡ Paul Sancya

Ο υπαρχηγός της αστυνομίας της Τολίντο, Τζόσεφ Χέφερναν είπε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι τουλάχιστον δύο άτομα άνοιξαν πυρ. «Πιθανόν πυροβόλησαν ο ένας εναντίον του άλλου», εκτίμησε.

Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ στο Οχάιο/ ΑΡ Paul Sancya

Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ στο Οχάιο/ ΑΡ Paul Sancya

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην παλιά πόλη, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το διήμερο φεστιβάλ Old West End Festival. Η διοργάνωση προσελκύει κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών με συναυλίες, υπαίθριες αγορές, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις. Το επεισόδιο προκάλεσε έντονη κινητοποίηση των αρχών στην περιοχή.

 

Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ στο Οχάιο/ ΑΡ Paul Sancya

Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ στο Οχάιο/ ΑΡ Paul Sancya

Η αστυνομία συλλέγει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζει βίντεο που κατέγραψαν παρευρισκόμενοι με τα κινητά τους τηλέφωνα. Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ στο Οχάιο/ ΑΡ Paul Sancya

Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ στο Οχάιο/ ΑΡ Paul Sancya

Ο αξιωματικός της αστυνομίας Νταν Γκέρκεν δήλωσε ότι τα περισσότερα θύματα είναι νεαρά άτομα περίπου 20 ετών. Σε άλλη τοποθέτησή του, ο ίδιος ανέφερε ότι μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν άτομα ηλικίας από 14 έως 61 ετών.

Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ στο Οχάιο/ ΑΡ Paul Sancya

Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ στο Οχάιο/ ΑΡ Paul Sancya

Η υπόθεση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ένοπλης βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κυκλοφορούν περισσότερα πυροβόλα όπλα από τους κατοίκους και η πρόσβαση σε αυτά παραμένει σχετικά εύκολη. Η χώρα καταγράφει κάθε χρόνο χιλιάδες θανάτους από επεισόδια με όπλα, αριθμό που ξεπερνά εκείνον κάθε άλλης ανεπτυγμένης οικονομίας, χωρίς να υπολογίζονται οι αυτοκτονίες.

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