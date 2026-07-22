Βίντεο-σοκ: Λεοπάρδαλη εισέβαλε σε κατάστημα και επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε καρέ-καρέ τη μάχη του 25χρονου με το άγριο ζώο

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Ινδία: Λεοπάρδαλη Επιτέθηκε Σε Καταστηματάρχη - Βίντεο Σοκ
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Λεοπάρδαλη επιτέθηκε σε κατάστημα στην πόλη Τοδαραϊσίνγκ, Ινδίας, τραυματίζοντας τον 25χρονο ιδιοκτήτη Sanjay Gurjar.
  • Ο Gurjar κατάφερε να απωθήσει το ζώο και να κλείσει το ρολό του καταστήματος, εγκλωβίζοντας τη λεοπάρδαλη.
  • Η επιχείρηση ακινητοποίησης της λεοπάρδαλης διήρκεσε πέντε ώρες και πραγματοποιήθηκε από ειδικά συνεργεία της Δασικής Υπηρεσίας.
  • Η λεοπάρδαλη είχε προηγουμένως επιτεθεί σε δύο άλλους ανθρώπους στην περιοχή.
  • Η λεοπάρδαλη αναζητούσε τροφή και είχε κατέβει από τους γύρω λόφους.

Σκηνές που θυμίζουν ταινία θρίλερ εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής στην πόλη Τοδαραϊσίνγκ, στην πολιτεία Ρατζαστάν της Ινδίας, όταν μία άγρια λεοπάρδαλη εισέβαλε σε κάβα και επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη του.

 

 

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Στο βίντεο φαίνεται το άγριο ζώο να εισβάλλει ξαφνικά από την ανοιχτή είσοδο του καταστήματος και να ορμά στον 25χρονο Sanjay Gurjar, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν πίσω από τον πάγκο.

Η μάχη του καταστηματάρχη με τη λεοπάρδαλη

Το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης αποτυπώνει καρέ-καρέ τη στιγμή της επίθεσης.

Ο 25χρονος αντιλαμβάνεται ξαφνικά τη λεοπάρδαλη να μπαίνει στο κατάστημα και επιχειρεί να την απομακρύνει, σπρώχνοντας μια καρέκλα προς το μέρος της. Ωστόσο, το άγριο ζώο δεν σταματά.

 

 

Σύμφωνα με τις Αρχές, επρόκειτο για αρσενική λεοπάρδαλη, ηλικίας περίπου πέντε ετών, η οποία όρμησε πάνω στον νεαρό, προσπαθώντας να τον δαγκώσει στον ώμο, ενώ ταυτόχρονα τον κρατούσε με τα νύχια της στο πάνω μέρος του σώματός του.

Παρά τον τραυματισμό του, ο Sanjay Gurjar κατάφερε να απωθήσει το ζώο και να τρέξει προς την έξοδο, την ώρα που η λεοπάρδαλη κινήθηκε προς το πίσω μέρος του καταστήματος.

Έκλεισε τα ρολά και εγκλώβισε το άγριο ζώο

Με αξιοσημείωτη ψυχραιμία, ο τραυματισμένος καταστηματάρχης, αμέσως μόλις βγήκε έξω, κατέβασε το μεταλλικό ρολό της επιχείρησης, παγιδεύοντας τη λεοπάρδαλη στο εσωτερικό.

 

 

Ο ίδιος έφερε εκδορές και τραύματα στον ώμο, στο χέρι και στη μύτη, ωστόσο η γρήγορη αντίδρασή του αποδείχθηκε σωτήρια.

«Με κάποιον τρόπο κατάφερα να σπρώξω τη λεοπάρδαλη και να τρέξω προς την έξοδο. Καθώς έβγαινα, κατέβασα το ρολό του καταστήματος. Μετά έχασα τις αισθήσεις μου», δήλωσε ο ίδιος.

Στα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας διακρίνεται το ζώο να περιφέρεται μέσα στο κατάστημα, να ρίχνει στο πάτωμα μπουκάλια και αντικείμενα, πριν τελικά κρυφτεί κάτω από τον πάγκο.

Πέντε ώρες επιχείρηση για την ακινητοποίηση της λεοπάρδαλης

Αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή και εκκένωσαν τη γειτονική αγορά, μέχρι να φτάσουν ειδικά συνεργεία της Δασικής Υπηρεσίας.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης του άγριου ζώου διήρκεσε περίπου πέντε ώρες.

Οι ειδικοί της Δασικής Υπηρεσίας κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν τη λεοπάρδαλη με βέλος αναισθητικού. Ακολούθησαν κτηνιατρικές εξετάσεις, πριν το ζώο μεταφερθεί σε ασφαλή περιοχή και απελευθερωθεί ξανά στο φυσικό του περιβάλλον.

Ο αναπληρωτής συντηρητής δασών Virender Singh Krishnia εξήγησε ότι η λεοπάρδαλη είχε κατέβει από τους γύρω λόφους αναζητώντας τροφή, γεγονός που την οδήγησε μέσα στην κατοικημένη περιοχή.

Είχε επιτεθεί και σε άλλους δύο ανθρώπους

Οι Αρχές αποκάλυψαν ότι η επίθεση στον 25χρονο δεν ήταν η μοναδική.

Λίγο νωρίτερα, η ίδια λεοπάρδαλη είχε επιτεθεί στον 40χρονο Fateh Lal Koli, ρίχνοντάς τον στο έδαφος και τραυματίζοντάς τον.

Επιπλέον, θύμα της επίθεσης είχε πέσει και ένας εθελοντής της Δασικής Υπηρεσίας, ο οποίος είχε κληθεί να ερευνήσει θάμνους κοντά σε κατοικίες, μετά από αναφορές ότι το άγριο ζώο είχε κατέβει από τους λόφους και περιφερόταν μέσα στην πόλη.

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