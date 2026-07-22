Ινδία: Λεοπάρδαλη Επιτέθηκε Σε Καταστηματάρχη - Βίντεο Σοκ

Σκηνές που θυμίζουν ταινία θρίλερ εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής στην πόλη Τοδαραϊσίνγκ, στην πολιτεία Ρατζαστάν της Ινδίας, όταν μία άγρια λεοπάρδαλη εισέβαλε σε κάβα και επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Un leopardo salió del bosque, entró a una tienda de licores en pleno mercado principal y atacó a dos empleados que contaban el dinero del día. Ambos resultaron heridos. 🐆🐆 pic.twitter.com/sa2cJx7hn0 — SinFrenos👹 (@la_mar_26) July 21, 2026

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Στο βίντεο φαίνεται το άγριο ζώο να εισβάλλει ξαφνικά από την ανοιχτή είσοδο του καταστήματος και να ορμά στον 25χρονο Sanjay Gurjar, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν πίσω από τον πάγκο.

Η μάχη του καταστηματάρχη με τη λεοπάρδαλη

Το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης αποτυπώνει καρέ-καρέ τη στιγμή της επίθεσης.

Ο 25χρονος αντιλαμβάνεται ξαφνικά τη λεοπάρδαλη να μπαίνει στο κατάστημα και επιχειρεί να την απομακρύνει, σπρώχνοντας μια καρέκλα προς το μέρος της. Ωστόσο, το άγριο ζώο δεν σταματά.

Shocking Leopard Attack Inside a Liquor Shop in Haveli Maharashtra



A wild animal suddenly entered a liquor shop and triggered massive panic.



The beast attacked forcing the shopkeeper and customers to run for their lives.



The terrifying moment was captured on CCTV.



This… pic.twitter.com/mI8jAYXavL — Ramesh Tiwari (@rameshofficial0) July 20, 2026

Σύμφωνα με τις Αρχές, επρόκειτο για αρσενική λεοπάρδαλη, ηλικίας περίπου πέντε ετών, η οποία όρμησε πάνω στον νεαρό, προσπαθώντας να τον δαγκώσει στον ώμο, ενώ ταυτόχρονα τον κρατούσε με τα νύχια της στο πάνω μέρος του σώματός του.

Παρά τον τραυματισμό του, ο Sanjay Gurjar κατάφερε να απωθήσει το ζώο και να τρέξει προς την έξοδο, την ώρα που η λεοπάρδαλη κινήθηκε προς το πίσω μέρος του καταστήματος.

Έκλεισε τα ρολά και εγκλώβισε το άγριο ζώο

Με αξιοσημείωτη ψυχραιμία, ο τραυματισμένος καταστηματάρχης, αμέσως μόλις βγήκε έξω, κατέβασε το μεταλλικό ρολό της επιχείρησης, παγιδεύοντας τη λεοπάρδαλη στο εσωτερικό.

#WATCH : A leopard entered a liquor shop in Rajasthan's Tonk district after attacking three people. The salesman managed to lock the animal inside the shop, allowing Forest Department officials to safely rescue it after a five-hour operation.#Rajasthan #Tonk #Leopard #Wildlife… pic.twitter.com/jdcWumQISd — upuknews (@upuknews1) July 20, 2026

Ο ίδιος έφερε εκδορές και τραύματα στον ώμο, στο χέρι και στη μύτη, ωστόσο η γρήγορη αντίδρασή του αποδείχθηκε σωτήρια.

«Με κάποιον τρόπο κατάφερα να σπρώξω τη λεοπάρδαλη και να τρέξω προς την έξοδο. Καθώς έβγαινα, κατέβασα το ρολό του καταστήματος. Μετά έχασα τις αισθήσεις μου», δήλωσε ο ίδιος.

Στα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας διακρίνεται το ζώο να περιφέρεται μέσα στο κατάστημα, να ρίχνει στο πάτωμα μπουκάλια και αντικείμενα, πριν τελικά κρυφτεί κάτω από τον πάγκο.

Πέντε ώρες επιχείρηση για την ακινητοποίηση της λεοπάρδαλης

Αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή και εκκένωσαν τη γειτονική αγορά, μέχρι να φτάσουν ειδικά συνεργεία της Δασικής Υπηρεσίας.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης του άγριου ζώου διήρκεσε περίπου πέντε ώρες.

Οι ειδικοί της Δασικής Υπηρεσίας κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν τη λεοπάρδαλη με βέλος αναισθητικού. Ακολούθησαν κτηνιατρικές εξετάσεις, πριν το ζώο μεταφερθεί σε ασφαλή περιοχή και απελευθερωθεί ξανά στο φυσικό του περιβάλλον.

Ο αναπληρωτής συντηρητής δασών Virender Singh Krishnia εξήγησε ότι η λεοπάρδαλη είχε κατέβει από τους γύρω λόφους αναζητώντας τροφή, γεγονός που την οδήγησε μέσα στην κατοικημένη περιοχή.

Είχε επιτεθεί και σε άλλους δύο ανθρώπους

Οι Αρχές αποκάλυψαν ότι η επίθεση στον 25χρονο δεν ήταν η μοναδική.

Λίγο νωρίτερα, η ίδια λεοπάρδαλη είχε επιτεθεί στον 40χρονο Fateh Lal Koli, ρίχνοντάς τον στο έδαφος και τραυματίζοντάς τον.

Επιπλέον, θύμα της επίθεσης είχε πέσει και ένας εθελοντής της Δασικής Υπηρεσίας, ο οποίος είχε κληθεί να ερευνήσει θάμνους κοντά σε κατοικίες, μετά από αναφορές ότι το άγριο ζώο είχε κατέβει από τους λόφους και περιφερόταν μέσα στην πόλη.