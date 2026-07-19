Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα που εντοπίστηκαν το πρωί της Κυριακής στο Facebook όσο και στο Μessenger το πρωί της Κυριακής

Τα σοβαρά προβλήματα παρουσιάστηκαν αρκετά νωρίς και διήρκησαν περίπου τρεις ώρες, με χιλιάδες χρήστες να κάνουν σχετικές αναφορές.

Η πρόσβαση στους λογαριασμούς ήταν αδύνατη τόσο από υπολογιστές, όσο και από κινητά, ενώ στους χρήστες εμφανιζόταν μήνυμα για «τεχνικό πρόβλημα».

«Ο λογαριασμός δεν είναι διαθέσιμος προς το παρόν. Ο λογαριασμός σας δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά, λόγω τεχνικού προβλήματος. Περιμένουμε να λυθεί σύντομα. Δοκιμάστε ξανά σε μερικά λεπτά», αναφερόταν συγκεκριμένα.