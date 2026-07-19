Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στο Facebook

Επανήλθε και το Messenger

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.07.26 , 13:03 Φωτιά στα Σελίνια Σαλαμίνας - Μήνυμα από το 112 για εκκένωση οικισμού
19.07.26 , 13:01 Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στο Facebook
19.07.26 , 13:00 Μουντιάλ 2026: Ο Τελικός του απόλυτου super star με την απόλυτη ομάδα
19.07.26 , 12:53 Ζέτα Μακρυπούλια: «Έζησα τον έρωτα στα κόκκινα»
19.07.26 , 12:25 Μεσσηνία: 10 φωτιές σε 7 χρόνια έβαλαν ο πρώην πρόεδρος κι ο πυροσβέστης
19.07.26 , 12:10 Άργος Ορεστικό: Μεθυσμένος οδηγός «μπούκαρε» σε στρατόπεδο
19.07.26 , 12:00 Πιες το viral «mocktail της κορτιζόλης» και μείωσε το στρες
19.07.26 , 11:47 Τσαλίκη - Μπέζος: Στην Επίδαυρο για να απολαύσουν την κόρη τους, Ηρώ
19.07.26 , 11:42 Χωρίς delivery ο τελικός του Μουντιάλ: Στάση εργασίας των διανομέων
19.07.26 , 11:23 Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το μήνυμα που έλαβε για τα κιλά της και η απάντησή της
19.07.26 , 10:56 Τροχαίο στα Χανιά: Ασθενοφόρο συγκρούστηκε με ΙΧ – Νεκρός ο ασθενής
19.07.26 , 10:54 Γέννησε η Ελεάνα Παπαϊωάννου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο
19.07.26 , 10:30 Ιράν: Εντολή Τραμπ «να ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως»
19.07.26 , 10:00 Eύκολη και γρήγορη συνταγή για το πιο απολαυστικό σπιτικό παγωτό
19.07.26 , 09:12 Θρίλερ στην Κυψέλη: Ανοίγουν φάκελοι εξαφανισμένων γυναικών
Γραμμωμένα χέρια: 5 ασκήσεις που μπορείς να κάνεις στο σπίτι
Καιρός: Καύσωνας 72 ωρών – Πού θα χτυπήσει 43◦c ο υδράργυρος
Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στο Facebook
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το μήνυμα που έλαβε για τα κιλά της και η απάντησή της
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Το γαμήλιο έθιμο που τήρησαν
Γέννησε η Ελεάνα Παπαϊωάννου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο
Θρίλερ στην Κυψέλη: Ανοίγουν φάκελοι εξαφανισμένων γυναικών
Χωρίς delivery ο τελικός του Μουντιάλ: Στάση εργασίας των διανομέων
Τσαλίκη - Μπέζος: Στην Επίδαυρο για να απολαύσουν την κόρη τους, Ηρώ
Τροχαίο στα Χανιά: Ασθενοφόρο συγκρούστηκε με ΙΧ – Νεκρός ο ασθενής
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πρώτη Δημοσίευση: 19.07.26, 11:11

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στο Facebook και Messenger που εντοπίστηκαν την Κυριακή.
  • Τα προβλήματα διήρκησαν περίπου τρεις ώρες, με χιλιάδες χρήστες να αναφέρουν δυσκολίες πρόσβασης.
  • Οι χρήστες δεν μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους από υπολογιστές και κινητά.
  • Εμφανιζόταν μήνυμα για τεχνικό πρόβλημα, αναφέροντας ότι οι λογαριασμοί ήταν προσωρινά μη διαθέσιμοι.
  • Η κατάσταση αποκαταστάθηκε και οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν κανονικά.

Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα που εντοπίστηκαν το πρωί της Κυριακής στο Facebook όσο και στο Μessenger το πρωί της Κυριακής

Τα σοβαρά προβλήματα παρουσιάστηκαν αρκετά νωρίς και διήρκησαν περίπου τρεις ώρες, με χιλιάδες χρήστες να κάνουν σχετικές αναφορές. 

προβλημα Facebook

Η πρόσβαση στους λογαριασμούς ήταν αδύνατη τόσο από υπολογιστές, όσο και από κινητά, ενώ στους χρήστες εμφανιζόταν μήνυμα για «τεχνικό πρόβλημα». 

«Ο λογαριασμός δεν είναι διαθέσιμος προς το παρόν. Ο λογαριασμός σας δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά, λόγω τεχνικού προβλήματος. Περιμένουμε να λυθεί σύντομα. Δοκιμάστε ξανά σε μερικά λεπτά», αναφερόταν συγκεκριμένα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
FACEBOOK
 |
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
 |
ΣΥΝΔΕΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιράν: Νέα Πλήγματα Των ΗΠΑ – Κλιμακώνεται Ο Πόλεμος
Κοσμος
Ιράν: Εντολή Τραμπ «να ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως»
Ισραήλ: Ανοίγει O Δρόμος Για Φυλακές Με Κροκόδειλους
Κοσμος
Ισραήλ: Κροκόδειλοι του Νείλου θα χρησιμοποιούνται στις φυλακές
Μητέρα Συνελήφθη Για Θάνατο 2χρονης - Βρέθηκε Δεμένη
Κοσμος
Μητέρα συνελήφθη για τον θάνατο της 2χρονης κόρης της - Βρέθηκε δεμένη
Μόσχα: Επίθεση Με Drones Από Την Ουκρανία
Κοσμος
Μόσχα: Σκοτείνιασε ο ουρανός μετά από επίθεση ουκρανικών drones
Ιταλία: Κοσμηματοπώλης Σκότωσε Δύο Ληστές - Βίντεο
Κοσμος
Ιταλία: Κοσμηματοπώλης σκότωσε δύο ληστές που εισέβαλαν στο μαγαζί του
Ισχυρός Σεισμός 7,4 Ρίχτερ Στο Μεξικό
Κοσμος
Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στο Μεξικό - Προειδοποίηση για τσουνάμι
Επιθέσεις ΗΠΑ στο Ιράν
Κοσμος
Κύμα σφοδρών επιθέσεων των ΗΠΑ σε υποδομές του Ιράν
δασικές πυρκαγιές στον Καναδά
Κοσμος
Εκτός ελέγχου η πύρινη κόλαση στον Καναδά, «πνίγουν» τις ΗΠΑ οι καπνοί
Βρετανία: 18χρονος Παρέσυρε 84χρονο Και Πήγε Για Πίτσα
Κοσμος
Βρετανία: Παρέσυρε 84χρονο, τον εγκατέλειψε και πήγε για πίτσα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top