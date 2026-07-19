Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή του τροχαίου του ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με ΙΧ αυτοκίνητο σε διασταύρωση στις Μουρνιές Χανίων, το πρωί της Κυριακής. Το τροχαίο είχε τραγική κατάληξη για τον 53χρονο ασθενή που μεταφερόταν στο Νοσοκομείο Χανίων με καρδιακή ανακοπή, ενώ τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν.

Το βίντεο, που δημοσίευσε το Zarpanews. gr, δείχνει τη στιγμή που τα δύο οχήματα συγκρούονται με μεγάλη σφοδρότητα στη διασταύρωση, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί και να καταλήξει εκτός πορείας.

Τροχαίο Χανιά: Διασώστης έκανε ΚΑΡΠΑ στον ασθενή όταν έγινε η σύγκρουση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέσα στο ασθενοφόρο επικρατούσαν δραματικές στιγμές ακόμη και πριν από το τροχαίο. Ο ένας από τους διασώστες βρισκόταν στο πίσω μέρος του οχήματος και πραγματοποιούσε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στον 53χρονο ασθενή, ο οποίος είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή και μεταφερόταν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ασθενοφόρο συγκρούστηκε με ΙΧ στα Χανιά κατά τη διάρκεια διακομιδής ασθενούς στο Νοσοκομείο Χανίων - zarpanews.gr

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε το ασθενοφόρο ανετράπη, ενώ οι επιβαίνοντες εγκλωβίστηκαν και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ο διασώστης που παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον ασθενή, ο οδηγός του ασθενοφόρου, καθώς και η οδηγός του ΙΧ, ενώ όλοι μεταφέρθηκαν για νοσηλεία.

Το ΙΧ οδηγούσε νοσηλεύτρια του νοσοκομείου που επέστρεφε στο σπίτι της από τη νυχτερινή της βάρδια - zarpanews.gr

Γιαννάκος: «Ο διασώστης είχε άγιο που ζει»

Για τις συνθήκες του τροχαίου μίλησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν.

«Τρεις συνάδελφοι σήμερα το πρωί δύο διασώστες και μια νοσηλεύτρια τραυματίστηκαν σε τροχαίο. Πολύ τυχεροί που ζουν», είπε.

Την ώρα του τροχαίου, μέσα στο ασθενοφόρο, διασώστης έκανε ΚΑΡΠΑ σε 53χρονο που είχε υποστεί ανακοπή - zarpanews.gr

Αναφερόμενος στον ασθενή, σημείωσε: «Ο 53χρόνος που μετέφερε ασθενοφόρο με ανακοπή αντιμετωπίζοντας πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Το ασθενοφόρο μετέφερε τον 53χρόνο στο νοσοκομείο Χανίων. Ένας διασώστης ήταν πίσω μαζί με τον ασθενή και έκανε ΚΑΡΠΑ».

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ περιέγραψε και τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Ο ασθενής κατέληξε από ανακοπή - zarpanews.gr

«Από τη σύγκρουση το ασθενοφόρο έκανε τούμπες στην άσφαλτο. Δυστυχώς ο 53χρόνος ασθενής κατέληξε. Ο διασώστης είχε άγιο που ζει. Βέβαια νοσηλεύεται με πνευμοθώρακα. Τοποθετήθηκε Billow. Η νοσηλεύτρια και ο δεύτερος διασώστης που οδηγούσε το ασθενοφόρο νοσηλεύονται με τραύματα εκτός κινδύνου».

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια του τροχαίου

Τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται από την Τροχαία, η οποία εξετάζει όλα τα δεδομένα και το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή, ώστε να διαπιστωθεί πώς σημειώθηκε το δυστύχημα.

Τραυματίστηκαν ο διασώστης, ο οδηγός του ασθενοφόρου και η οδηγός του ΙΧ - zarpanews.gr

Ο Μιχάλης Γιαννάκος υπενθύμισε, παράλληλα, τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν καθημερινά τα πληρώματα του ΕΚΑΒ, επισημαίνοντας ότι «τα ασθενοφόρα χωρίς να έχουν το δικαίωμα να παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας φροντίζουν ειδικά σε πολύ έκτακτα περιστατικά να μειώσουν το χρόνο παράδοσης του ασθενή στο νοσοκομείο».

Το τραγικό δυστύχημα στα Χανιά αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι διασώστες κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, ενώ η έρευνα της Τροχαίας αναμένεται να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση.