Nοσηλεύτρια που μόλις είχε σχολάσει από τη νυχτερινή βάρδια ήταν η οδηγός που ενεπλάκη στο σοκαριστικό τροχαίο στα Χανιά, όταν συγκρούστηκε με ασθενοφόρο που μετέφερε ασθενή με ανακοπή στο νοσοκομείο.

Σε βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγραφεί η στιγμή της σύγκρουσης του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ με το επιβατικό όχημα. Όπως φαίνεται στα πλάνα, το ΙΧ χτύπησε στο πίσω μέρος του ασθενοφόρου, το οποίο ανετράπη μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα.

Το επιβατικό όχημα σταμάτησε με το μπροστινό μέρος διαλυμένο. Η σύγκρουση έγινε τη στιγμή που ο διασώστης του ΕΚΑΒ έκανε ΚΑΡΠΑ στον ασθενή, ο οποίος είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή.

Από τη σύγκρουση το ασθενοφόρο ανετράπη, ενώ η Πυροσβεστική προχώρησε στον απεγκλωβισμό των διασωστών, οι οποίοι τραυματίστηκαν, όπως και η οδηγός του οχήματος.

Δυστυχώς, ο 50χρονος ασθενής δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, καθώς ήδη βρισκόταν σε ανακοπή.

Ο διασώστης είναι αυτός που φέρει τα πιο σοβαρά τραύματα. Έχει σπασμένα πλευρά και πνευμοθώρακα.

«Το πρωί δεχθήκαμε κλήση γύρω στις 7.05 για άτομο που βρισκόταν σε ανακοπή. Αμέσως έφθασε ασθενοφόρο, όπου και παραλάβαμε τον ασθενή. Ήδη ξεκίνησε η ΚΑΡΠΑ προς το νοσοκομείο και την ώρα που έφτανε το ασθενοφόρο, λίγο πριν το νοσοκομείο, 300 μέτρα, συγκρούστηκε με όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός και πιο σοβαρά ο διασώστης που ήταν πίσω στην καμπίνα», περιέγραψε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος.

Τα ακριβή αίτια της σφοδρής σύγκρουσης ερευνά η Τροχαία Χανίων.

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