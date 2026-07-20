Το ελληνικό καλοκαίρι έχει τους δικούς του «πρωταγωνιστές». Τις ρακέτες που ακούγονται από χιλιόμετρα, τα φορητά ηχεία που μετατρέπουν την παραλία σε beach club, τις σανίδες SUP που κάνουν βόλτες ανάμεσα στους λουόμενους και φυσικά τις ατελείωτες ώρες δίπλα στο κύμα.

Όλα αυτά, όμως, έχουν κανόνες. Και αν μέχρι σήμερα πολλοί θεωρούσαν ότι στην παραλία «όλα επιτρέπονται», η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Το Λιμενικό και οι αρμόδιες Αρχές πραγματοποιούν ελέγχους σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και σε αρκετές περιπτώσεις τα πρόστιμα δεν είναι καθόλου... δροσερά.

Κάποια ξεκινούν από λίγες δεκάδες ευρώ, ενώ άλλα μπορούν να φτάσουν ακόμη και τις δεκάδες χιλιάδες ευρώ όταν τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή ή το περιβάλλον.

SUP: Το πιο δημοφιλές καλοκαιρινό χόμπι έχει κανόνες

Οι σανίδες SUP βρίσκονται πλέον σχεδόν σε κάθε παραλία. Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς περιορισμούς.

Προσοχή στους κανόνες για τη χρήση SUP

Ένα από τα συχνότερα λάθη είναι η μεταφορά δύο ατόμων πάνω σε σανίδα, που προορίζεται για έναν αναβάτη. Εξίσου συνηθισμένο είναι να βλέπει κανείς χρήστες χωρίς σωσίβιο ή να απομακρύνονται πολύ από την ακτή.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις ανακοινώσεις των αρμοδίων αρχών:

η χρήση σωσιβίου είναι υποχρεωτική,

η μέγιστη απόσταση είναι έως 500 μέτρα από την ακτή,

δεν επιτρέπεται δεύτερο άτομο σε μονή σανίδα,

η χρήση πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ήλιου απαγορεύεται.

Η παράβαση των παραπάνω μπορεί να επιφέρει πρόστιμο 250 ευρώ για κάθε περίπτωση.

Αντίστοιχοι κανόνες ισχύουν και για κανό, καγιάκ και θαλάσσια ποδήλατα, όπου επίσης η χρήση σωσιβίου θεωρείται απαραίτητη.

Ρακέτες και beach volley: Παίξτε, αλλά όχι όπου θέλετε

Για πολλούς είναι το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι. Για τους διπλανούς λουόμενους, όμως, αρκετές φορές αποτελεί... αιτία νεύρων.

Το ασταμάτητο «τικ τακ» από τις ρακέτες, οι μπάλες που καταλήγουν στις πετσέτες και οι παίκτες που τρέχουν ανάμεσα στους λουόμενους είναι εικόνες γνώριμες σχεδόν σε κάθε οργανωμένη παραλία.

Οι ρακέτες στις παραλίες είναι αρκετά ενοχλητικές για κάποιους λουόμενους

Η νομοθεσία προβλέπει ότι παιχνίδια όπως οι ρακέτες ή το beach volley επιτρέπονται μόνο όπου δε δημιουργείται κίνδυνος ή όχληση στους υπόλοιπους λουόμενους ή όπου υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι.

Σε περιπτώσεις επικίνδυνου παιχνιδιού τα πρόστιμα κυμαίνονται από 100 έως 500 ευρώ, ενώ όπου υπάρχει σχετική απαγόρευση μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 1.000 ευρώ.

Το ηχείο που... ξυπνάει όλη την παραλία μπορεί να κοστίσει ακριβά

Αν υπάρχει κάτι που διχάζει κάθε καλοκαίρι, αυτό είναι τα φορητά ηχεία.

Άλλοι θεωρούν ότι χωρίς μουσική δεν υπάρχουν διακοπές και άλλοι αναζητούν λίγες ώρες ηρεμίας δίπλα στη θάλασσα.

Και η χρήση ηχείου στην παραλία επισύρει αυστηρά πρόστιμα

Η υπερβολική ένταση, πάντως, μπορεί να θεωρηθεί ηχορύπανση.

Τα πρόστιμα για χρήση φορητών ηχείων που ενοχλούν τους λουόμενους κυμαίνονται από 200 έως 500 ευρώ, ενώ όταν η ηχορύπανση προέρχεται από σκάφος μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 2.000 ευρώ.

«Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές»

Το πλαστικό μπουκάλι, οι γόπες, οι συσκευασίες και κάθε μορφής απορριμμάτων δε χαλούν μόνο την εικόνα της παραλίας. Η εγκατάλειψή τους επισύρει πρόστιμα που ξεκινούν από 100 ευρώ, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης μπορούν να φτάσουν ακόμη και τις 58.000 ευρώ.

Η ρύπανση στις παραλίες επισύρει πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν ακόμα και τις 58.000 ευρώ

Το ίδιο ισχύει και για κάθε ενέργεια που προκαλεί περιβαλλοντική επιβάρυνση στις ακτές.

Ελεύθερο κάμπινγκ και φωτιά: Οι παραβάσεις που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στον εισαγγελέα

Η αυθαίρετη κατασκήνωση εξακολουθεί να απαγορεύεται.

Το διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται στα 300 ευρώ ανά άτομο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις, ακόμη και φυλάκιση.

Το ελεύθερο κάμπινγκ απαγορεύεται και το πρόστιμο ανέρχεται σε 300 ευρώ ανά άτομο

Ιδιαίτερα αυστηρό είναι και το πλαίσιο για το άναμμα φωτιάς κοντά σε παραλίες ή δασικές εκτάσεις κατά την αντιπυρική περίοδο.

Ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας, τα πρόστιμα ξεκινούν από 500 ευρώ και μπορούν να φτάσουν τις 10.000 ευρώ, ενώ όταν στοιχειοθετείται ποινικό αδίκημα ενεργοποιείται η αυτόφωρη διαδικασία.

Πού δεν επιτρέπεται να κολυμπάτε

Δεν επιτρέπεται η κολύμβηση:

μέσα σε λιμάνια και μαρίνες,

σε διαύλους ναυσιπλοΐας,

κοντά σε έργα,

σε περιοχές όπου κινούνται θαλάσσια μέσα αναψυχής,

σε σημεία που έχουν χαρακτηριστεί υγειονομικά ακατάλληλα.

Επίσης, όπου υπάρχουν σημαδούρες, οι λουόμενοι δεν πρέπει να τις ξεπερνούν. Σε παραλίες χωρίς οριοθέτηση, συνιστάται να μην απομακρύνονται περισσότερο από 100 έως 200 μέτρα από την ακτή.

Κατοικίδια και παραλία: Τι επιτρέπεται

Οι τετράποδοι φίλοι μπορούν να βρίσκονται στις μη οργανωμένες παραλίες υπό την επίβλεψη του ιδιοκτήτη τους, με λουρί στην ακτή και με σεβασμό προς τους υπόλοιπους λουόμενους.

Τα κατοικίδια μπορούν να βρίσκονται στην παραλία με περιορισμούς

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις ανακοινώσεις των αρμοδίων αρχών, το μπάνιο στη θάλασσα επιτρέπεται, ωστόσο δεν επιτρέπεται η χρήση των ντους της παραλίας από κατοικίδια ούτε η ανεξέλεγκτη κυκλοφορία τους σε οργανωμένες πλαζ.

Η παραλία δεν είναι «ιδιωτική»

Μπορεί να το βλέπουμε κάθε καλοκαίρι, όμως το να αφήνει κάποιος από το προηγούμενο βράδυ ομπρέλες, πετσέτες ή καρέκλες για να «κρατήσει θέση» δεν αποτελεί νόμιμη πρακτική.

Απαγορεύεται να κρατά κάποιος ξαπλώστρες «καβάτζα» από το προηγούμενο βράδυ

Η πρόσβαση στον αιγιαλό είναι ελεύθερη για όλους και η νομοθεσία προβλέπει ότι σημαντικό μέρος κάθε παραλίας πρέπει να παραμένει διαθέσιμο στους λουόμενους.

Όταν το πρόστιμο δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα

Οι περισσότερες παραβάσεις στις παραλίες τιμωρούνται με διοικητικά πρόστιμα.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, όπως σοβαρή ρύπανση, επικίνδυνη χρήση ταχύπλοων, παράνομη κατασκήνωση ή παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας, όπου μπορεί να κινηθεί ακόμη και η αυτόφωρη διαδικασία.

Το βασικό, πάντως, δεν είναι ο φόβος του προστίμου. Είναι ο σεβασμός στον διπλανό λουόμενο, η προστασία της θάλασσας και η ασφάλεια όλων. Γιατί η καλύτερη ανάμνηση από τις καλοκαιρινές διακοπές είναι να θυμάσαι τα μπάνια σου και όχι... την κλήση που σε περίμενε στην επιστροφή.