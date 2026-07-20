Κορυφώνεται από σήμερα, Δευτέρα και για τις επόμενες δύο μέρες το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 41 βαθμούς Κελσίου και τοπικά να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός για σήμερα θα είναι γενικά αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά, κυρίως της βόρειας Ελλάδας, αναμένονται μικρές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα λόγω καύσωνα.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στα ηπειρωτικά, όπου ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 39 βαθμούς και τοπικά τους 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Χαμηλότερη αναμένεται να είναι η θερμοκρασία στα νησιά.

Δυσκολότερη θα είναι η κατάσταση αύριο, Τρίτη, όπου οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στα ανατολικά και κεντρικά ηπειρωτικά, στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, σε τμήματα της Πελοποννήσου και κατά τόπους στην Αττική.

Σε περιοχές όπου θα ευνοηθούν οι τοπικές συνθήκες, ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Οι περιοχές, όπου η θερμοκρασία θα «χτυπήσει» κόκκινο

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, ο μίνι καύσωνας θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη. Όπως εξηγεί δεν πρόκειται για ακραίο καιρικό φαινόμενο, ωστόσο η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική άνοδο τις επόμενες ημέρες.

Οι περιοχές της Θεσσαλίας, της Κεντροανατολικής και της Δυτικής Στερεάς αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα της χώρας.

Το διήμερο της κορύφωσης του φαινομένου, Δευτέρα και Τρίτη, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στις εξής περιοχές:

Θεσσαλία: Έως 42-43°C στις πεδινές περιοχές της Λάρισας, των Τρικάλων και της Καρδίτσας.

Έως 42-43°C στις πεδινές περιοχές της Λάρισας, των Τρικάλων και της Καρδίτσας. Κεντρική και Ανατολική Στερεά Ελλάδα (περιλαμβανομένης της Αττικής): Έως 42-43°C, κυρίως στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία.

Έως 42-43°C, κυρίως στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία. Δυτική Στερεά Ελλάδα: Έως 42°C, ιδιαίτερα στην Αιτωλοακαρνανία και την περιοχή του Αγρινίου.

Έως 42°C, ιδιαίτερα στην Αιτωλοακαρνανία και την περιοχή του Αγρινίου. Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος: Από 41 έως 42°C σε περιοχές της Αρκαδίας, της Λακωνίας και του Αργολικού κάμπου.

Από 41 έως 42°C σε περιοχές της Αρκαδίας, της Λακωνίας και του Αργολικού κάμπου. Κεντρική Μακεδονία: Έως 40°C σε πεδινές περιοχές των Σερρών, του Κιλκίς και στα δυτικά της Θεσσαλονίκης.

Καιρός: Πότε υποχωρεί το κύμα καύσωνα

Στην Αττική η ζέστη θα είναι αισθητή, αλλά ελαφρώς ηπιότερη σε σχέση με τις περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας που θα επηρεαστούν περισσότερο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38°C σήμερα και τη Δευτέρα, ενώ την Τρίτη και την Τετάρτη αναμένεται να αγγίξει τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Η σημαντική αλλαγή του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη, όταν η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση της τάξης των 8 έως 10 βαθμών Κελσίου, προσφέροντας ανάσα δροσιάς μετά το τετραήμερο έντονης ζέστης.

Καιρός: Θερμική καταπόνηση

Παρά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν το διάστημα 20 έως 22 Ιουλίου, οι τιμές του δείκτη θερμικής καταπόνησης (WBGT) δεν υποδεικνύουν γενικευμένες συνθήκες ακραίας επιβάρυνσης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι δεν αναμένεται ευρεία εμφάνιση των υψηλότερων κατηγοριών επικινδυνότητας, γεγονός που σημαίνει ότι η θερμική καταπόνηση δεν προβλέπεται να λάβει ακραίες διαστάσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ωστόσο, τοπικά καταγράφονται τιμές της κίτρινης κατηγορίας, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Αττική και τη νότια Πελοπόννησο. Οι συνθήκες αυτές μπορεί να επιβαρύνουν όσους εργάζονται ή αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και τα άτομα που δεν έχουν εγκλιματιστεί στις υψηλές θερμοκρασίες.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 37 με 38 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 40 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά κυρίως της Θεσσαλίας. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 και τοπικά στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 21-07-2026

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι – απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτιωση.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-07-2026

Στα βόρεια ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-07-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ.

Στα υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο νοτιανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.