Κόνιτσα: Άνδρας Έπεσε Και Καρφώθηκε Στα Κάγκελα Περίφραξης

Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα το πρωί ένας ηλικιωμένος στην Πουρνιά της Κόνιτσας, όταν βρέθηκε καρφωμένος στα σιδερένια κάγκελα του σπιτιού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, ο 80χρονος άνδρας βρισκόταν στην αυλή της κατοικίας του, όπου πραγματοποιούσε αγροτικές εργασίες.

Ξαφνικά το ξύλινο κιγκλίδωμα, πάνω στο οποίο βρισκόταν, κατέρρευσε με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει από υπερυψωμένο σημείο, καταλήγοντας πάνω στα αιχμηρά σιδερένια κάγκελα της περίφραξης.

Αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση προκειμένου να απεγκλωβιστεί ο άτυχος άνδρας, στην οποία συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας και την 5η ΕΜΑΚ.

Στο έσπευσε και δύναμη της ΕΛ.ΑΣ. για τη διερεύνηση των αιτιών, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το προσωπικό του οποίου ανέμενε στο σημείο μέχρι την ολοκλήρωση της κοπής των κιγκλιδωμάτων προκειμένου να παραλάβει τη σορό του άτυχου άνδρα.

Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο 80χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

