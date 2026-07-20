To SUPERSTAR επιστρέφει στη Ραφήνα με δρομολόγια προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο

Δείτε αναλυτικά τα δρομολόγια και την ανακοίνωση της SEAJETS

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SEAJETS: To SUPERSTAR στη Ραφήνα
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Το SUPERSTAR επιστρέφει στο λιμάνι της Ραφήνας με το οποίο έχει συνδεθεί ιδιαίτερα και έχει αγαπηθεί από το επιβατικό κοινό για πολλά χρόνια με το όνομα SUPERFERRY ΙΙ. Η SEAJETS ανακοινώνει την έναρξη των καλοκαιρινών δρομολογίων καθώς και την παραμονή του πλοίου στη γραμμή καθ’ όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

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Από το Σάββατο 18 Ιουλίου, το πλήρως ανακαινισμένο SUPERSTAR θα εκτελεί καθημερινά δρομολόγια —εκτός Τρίτης— στη γραμμή Ραφήνα – Άνδρος – Τήνος – Μύκονος.

Στο πλαίσιο της εκτεταμένης αναβάθμισής του, όλα τα σαλόνια του πλοίου έχουν ανακαινιστεί, ενώ έχει αυξηθεί και ο αριθμός των διαθέσιμων καμπινών με νέες κατασκευές, προσφέροντας στους επιβάτες ακόμη μεγαλύτερη άνεση και περισσότερες επιλογές.

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Το SUPERSTAR προσφέρει υψηλό επίπεδο άνεσης και σύγχρονη αισθητική, διαθέτοντας κυλιόμενες σκάλες, ανελκυστήρες, παιδότοπο, καμπίνες και ειδικά διαμορφωμένες υποδομές για άτομα με αναπηρία.

Αναβαθμισμένες παροχές σε πολύ χαμηλές τιμές, με ειδικές προσφορές σχεδιασμένες για την Ελληνική οικογένεια:

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Με ταχύτητα περίπου 20 κόμβων, δυνατότητα μεταφοράς 1.510 επιβατών, 240 οχημάτων, χαμηλές τιμές και ιδανικό ωράριο αναχώρησης (ιδιαίτερα από το λιμάνι της Ραφήνας όπου αναχωρεί σε ωράριο που ήδη έχουν αποπλεύσει όλα τα άλλα πρωινά πλοία), το SUPERSTAR αποτελεί την καλύτερη λύση για τις σύντομες χρονικά αποδράσεις, αλλά και τις διακοπές διαρκείας στις Κυκλάδες. 

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Δείτε αναλυτικά τα δρομολόγια:

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Για πληροφορίες και κρατήσεις,
•    Seajets.com  
•    210 7107710
•    στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα
 

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