Φοιτητική στέγη: To ενοίκιο για στούντιο 35 τ.μ.

Αυξήσεις των ενοικίων από 2% έως 7%.

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Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση
Στα ύψη τα ενοίκια της φοιτητικής στέγης (βίντεο Mega)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας παραμένει δύσκολη λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας και υψηλών τιμών ενοικίασης.
  • Τα μικρά διαμερίσματα είναι η κύρια επιλογή για φοιτητές, αλλά είναι λίγα και ακριβά.
  • Οι αυξήσεις ενοικίων έχουν αναγκάσει οικογένειες να επιλέγουν παλαιότερα ή λιγότερο κατάλληλα ακίνητα.
  • Οι τιμές ενοικίασης δεν είναι συμβατές με τον προϋπολογισμό των περισσότερων νοικοκυριών.

Πρόβλημα παραμένει και φέτος η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας για τις οικογένειες των νέων που θα σπουδάσουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, καθώς η περιορισμένη διαθεσιμότητα μικρών διαμερισμάτων συνδυάζεται με υψηλές ζητούμενες τιμές ενοικίασης.

Οι κατοικίες μικρής επιφάνειας, που αποτελούν τη βασική επιλογή για τους φοιτητές, είναι περιορισμένες, ενώ ακόμη λιγότερες είναι εκείνες που διατίθενται σε τιμές συμβατές με τον προϋπολογισμό ενός μέσου νοικοκυριού. Οι αυξήσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην αγορά ενοικίων έχουν οδηγήσει αρκετές οικογένειες στην επιλογή παλαιότερων ακινήτων ή σε κατοικίες που δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις αρχικές απαιτήσεις ως προς την τοποθεσία, την κατάσταση και την επιφάνειά τους.

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