Πρόβλημα παραμένει και φέτος η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας για τις οικογένειες των νέων που θα σπουδάσουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, καθώς η περιορισμένη διαθεσιμότητα μικρών διαμερισμάτων συνδυάζεται με υψηλές ζητούμενες τιμές ενοικίασης.

Οι κατοικίες μικρής επιφάνειας, που αποτελούν τη βασική επιλογή για τους φοιτητές, είναι περιορισμένες, ενώ ακόμη λιγότερες είναι εκείνες που διατίθενται σε τιμές συμβατές με τον προϋπολογισμό ενός μέσου νοικοκυριού. Οι αυξήσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην αγορά ενοικίων έχουν οδηγήσει αρκετές οικογένειες στην επιλογή παλαιότερων ακινήτων ή σε κατοικίες που δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις αρχικές απαιτήσεις ως προς την τοποθεσία, την κατάσταση και την επιφάνειά τους.

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