Ο πρώτος ισχυρός καύσωνας του φετινού καλοκαιριού βρίσκεται προ των πυλών, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά από το Σάββατο και να κορυφώνεται τη Δευτέρα και την Τρίτη. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Star, Ματίνα Μπέρου, σε αρκετές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 42°C.

Από το Σάββατο οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 39°C, ενώ τοπικά στη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο θα σημειωθούν οι πρώτες τιμές των 40°C. Την Κυριακή η ζέστη θα ενταθεί περαιτέρω, με τη Θεσσαλία, την περιοχή του Αγρινίου και την Άμφισσα να καταγράφουν έως και 41°C. Στην Αττική ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει έως τους 39°C.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός: Οι περιοχές που θα βρεθούν στο «κόκκινο»

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η κορύφωση του καύσωνα αναμένεται τη Δευτέρα και την Τρίτη, όταν σε πολλές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία θα αγγίξει ή θα ξεπεράσει τους 40°C. Στις θερμότερες περιοχές της Θεσσαλίας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Βοιωτίας, της Φθιώτιδας, της Αργολίδας και της Ηλείας είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικά έως και 42°C. Στην Αττική, κατά τόπους, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 40°C. Αυτό δε σημαίνει ότι σε όλο το νομό θα έχουμε 40άρια. Οι βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά τμήματα και η θαλάσσια αύρα, μπορεί να διατηρούν τη θερμοκρασία στις παραθαλάσσιες περιοχές, πιο χαμηλή.

Kαθοριστικό ρόλο στις τελικές μέγιστες θερμοκρασίες θα διαδραματίσουν οι άνεμοι, καθώς ακόμη και μικρές μεταβολές στην ένταση και τη διεύθυνσή τους ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τις υψηλότερες τιμές που θα καταγραφούν.

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, η αποκλιμάκωση του κύματος ζέστης αναμένεται από την Πέμπτη, όταν διαφαίνεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Παράλληλα, αυξάνονται οι πιθανότητες για πιο άστατο καιρό, σηματοδοτώντας το τέλος του πρώτου έντονου καύσωνα του καλοκαιριού.