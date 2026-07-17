Υπάρχουν κάποιες περίοδοι που οι πλανητικές ενέργειες ευθυγραμμίζονται με έναν τρόπο σπάνιο, ισχυρό και σχεδόν μοιραίο και αυτή είναι μία από αυτές. Στις 15 Ιουλίου 2026 ο Ουρανός σχηματίζει εξάγωνο με τον Ποσειδώνα, ανοίγοντας ένα πρώτο παράθυρο έμπνευσης, αφύπνισης και νέας κατεύθυνσης.

Στις 18 Ιουλίου 2026 ακολουθεί το ισχυρό τρίγωνο Ουρανού-Πλούτωνα, μια όψη βαθιάς μεταμόρφωσης και ριζικών αλλαγών που μπορούν να αλλάξουν τη ροή των γεγονότων.

Και στις 25 Ιουλίου 2026, το εξάγωνο Ποσειδώνα-Πλούτωνα ολοκληρώνει αυτή τη σπάνια εναρμόνιση, δίνοντας ουσία, βάθος και προοπτική σε ό,τι έχει ήδη αρχίσει να κινείται. Θα επηρεάσουν οι πλανήτες που συμμετέχουν στην εναρμόνιση του Ιουλίου τον δικό σας αστρολογικό χάρτη; Για να το γνωρίζετε πατήστε εδώ.

Η πιο καθοριστική πλανητική συγκυρία του καλοκαιριού: Όταν το καινούριο γεννιέται

Ο Ουρανός είναι ο πλανήτης του ξαφνικού, της αφύπνισης και των ανατροπών. Ο Ποσειδώνας είναι ο πλανήτης του ονείρου, της διαίσθησης και της πίστης. Ο Πλούτωνας είναι η βαθιά μεταμόρφωση, η δύναμη και η αναγέννηση. Όταν αυτοί οι τρεις πλανήτες συνδέονται αρμονικά, κάτι πολύ βαθύτερο κινείται, αφού το καινούριο βρίσκει τρόπο να γεννηθεί, το παλιό να μεταμορφωθεί και το αδύνατο να αρχίσει να παίρνει μορφή.

Με τον Ουρανό στους Διδύμους όλα ξεκινούν από μια σκέψη, μια πληροφορία, μια κουβέντα ή μια τυχαία συνάντηση που μπορεί να αλλάξει την πορεία σας. Ο Ποσειδώνας στον Κριό φέρνει το θάρρος να πιστέψετε ξανά στον εαυτό σας, σε ένα όνειρο ή σε μια επιθυμία που ίσως είχατε εγκαταλείψει. Και ο Πλούτωνας στον Υδροχόο σπρώχνει προς βαθιές, συλλογικές αλλά και προσωπικές αλλαγές, σπάζοντας παλιά μοτίβα και ανοίγοντας χώρο για κάτι πιο αυθεντικό.

Πρόκειται για μια περίοδο αφύπνισης, αφού μπορεί ξαφνικά να καταλάβετε τι θέλετε πραγματικά, ποιοι άνθρωποι έχουν ουσία στη ζωή σας και ποιο μονοπάτι δεν μπορείτε πλέον να αγνοήσετε. Είναι σαν να πέφτει ένα πέπλο και να βλέπετε πιο καθαρά το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας.

Σε πρακτικό επίπεδο, αυτή η μοναδική εναρμόνιση φέρνει ξαφνικές ευκαιρίες και ευνοεί μεγάλες αποφάσεις, νέα ξεκινήματα, σημαντικές γνωριμίες, ταξίδια, αλλαγές πορείας, στρατηγικές συνεργασίες και ερωτικές εξελίξεις με έντονο «μοιραίο» στοιχείο. Μπορεί να εμφανιστεί ένα πρόσωπο που αλλάζει τη ζωή σας, να ανοίξει μια πόρτα που περιμένατε καιρό ή να πάρετε την ώθηση να κάνετε κάτι που φοβόσασταν.

Αυτό είναι ένα από εκείνα τα διαστήματα που δεν αφήνουν κανέναν αδιάφορο, γιατί συχνά μέσα τους γεννιούνται οι πιο καθοριστικές αλλαγές. Και πολλές φορές, αυτό που ξεκινά τώρα, δεν είναι απλώς ένα νέο κεφάλαιο, αλλά μια εντελώς νέα κατεύθυνση ζωής.

Ευνοούνται ιδιαίτερα τα ζώδια της Φωτιάς και του Αέρα των πρώτων ημερών (Κριοί, Λέοντες, Τοξότες, Δίδυμοι, Ζυγοί και Υδροχόοι), και κυρίως όσοι έχουν ωροσκόπο ή πλανήτες κοντά στην 4η μοίρα.

Ας δούμε όμως αναλυτικότερα τα ζώδια που ευνοούνται από την πλανητική εναρμόνιση του Ιουλίου στο Asibiliou.gr

Συντάκτης άρθρου: Σοφία Τσιρώνα