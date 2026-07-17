Βριλήσσια: Πώς έγινε η επίθεση του σκύλου σε περαστικό έξω από φούρνο

«Είδαμε έναν κύριο πεσμένο, να προσπαθεί να σώσει το σκυλί του»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρή επίθεση σκύλου σε 66χρονο περαστικό στα Βριλήσσια, ενώ περνούσε με το δικό του σκυλί.
  • Η επίθεση συνέβη το πρωί, όταν λυκόσκυλο που είχε δεθεί έξω από φούρνο επιτέθηκε στον άνδρα.
  • Ο 66χρονος δέχθηκε πολλαπλά δαγκώματα και το μικρόσωμο σκυλί του τραυματίστηκε θανάσιμα.
  • Ασθενοφόρο μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» με σοβαρούς τραυματισμούς.
  • Η ιδιοκτήτρια του λυκόσκυλου συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.

Σοκαρισμένοι είναι οι υπάλληλοι και οι πελάτες του φούρνου στα Βριλήσσια, οι οποίοι έγιναν μάρτυρες μιας πρωτοφανούς επίθεσης σκύλου σε έναν 66χρονο άνδρα, ο οποίος περνούσε από το σημείο μαζί με το μικρόσωμο σκυλί του. 

Βριλήσσια: Άγρια επίθεση σκύλου σε άνδρα έξω από φούρνο

Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια του φούρνου, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 06:30 με 07:00 το πρωί. Μια 48χρονη, τακτική πελάτης του φούρνου, είχε δέσει τον σκύλο της έξω από το κατάστημα στην οδό Κύπρου και μπήκε μέσα για να ψωνίσει κάποια πράγματα. 

Άγνωστο πώς, ο σκύλος, ένα λυκόσκυλο, λύθηκε και αμέσως  επιτέθηκε στον 66χρονο, ο οποίος εκείνη την ώρα είχε βγάλει βόλτα τον δικό τους σκύλο. 

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«Ακούσαμε φωνές, δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Βγήκαμε και είδαμε έναν κύριο πεσμένο να προσπαθεί να σώσει τον δικό του σκύλο και την ιδιοκτήτρια που ήταν σε σοκ να προσπαθεί να πάρει τον δικό της σκύλο», είπε η ιδιοκτήτρια του  φούρνου. 

Το λυκόσκυλο δάγκωσε τον άτυχο άνδρα στο χέρι, τον μηρό, την ωμοπλάτη και το γόνατο, ενώ επιτέθηκε και στο μικρόσωμο σκυλί του άνδρα, το οποίο το τραυμάτισε θανάσιμα. 

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Αμέσως στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο που παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου και νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος. 

Η 48χρονη ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη  και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.
 

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