Σοκαρισμένοι είναι οι υπάλληλοι και οι πελάτες του φούρνου στα Βριλήσσια, οι οποίοι έγιναν μάρτυρες μιας πρωτοφανούς επίθεσης σκύλου σε έναν 66χρονο άνδρα, ο οποίος περνούσε από το σημείο μαζί με το μικρόσωμο σκυλί του.

Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια του φούρνου, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 06:30 με 07:00 το πρωί. Μια 48χρονη, τακτική πελάτης του φούρνου, είχε δέσει τον σκύλο της έξω από το κατάστημα στην οδό Κύπρου και μπήκε μέσα για να ψωνίσει κάποια πράγματα.

Άγνωστο πώς, ο σκύλος, ένα λυκόσκυλο, λύθηκε και αμέσως επιτέθηκε στον 66χρονο, ο οποίος εκείνη την ώρα είχε βγάλει βόλτα τον δικό τους σκύλο.

«Ακούσαμε φωνές, δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Βγήκαμε και είδαμε έναν κύριο πεσμένο να προσπαθεί να σώσει τον δικό του σκύλο και την ιδιοκτήτρια που ήταν σε σοκ να προσπαθεί να πάρει τον δικό της σκύλο», είπε η ιδιοκτήτρια του φούρνου.

Το λυκόσκυλο δάγκωσε τον άτυχο άνδρα στο χέρι, τον μηρό, την ωμοπλάτη και το γόνατο, ενώ επιτέθηκε και στο μικρόσωμο σκυλί του άνδρα, το οποίο το τραυμάτισε θανάσιμα.

Αμέσως στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο που παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου και νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος.

Η 48χρονη ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.

