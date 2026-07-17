Από τις πιο συγκινητικές στιγμές στην εξόδιο ακολουθία της Μάρως Κοντού ήταν ο επικήδειος λόγος του Νικήτα Κακλαμάνη, καθώς μίλησε όχι μόνο ως Πρόεδρος της Βουλής, αλλά κυρίως ως ένας άνθρωπος που συνδέθηκε μαζί της με μια βαθιά φιλία τριών δεκαετιών.

Με λόγια γεμάτα αγάπη και νοσταλγία, ο πρόεδρος της Βουλής αποχαιρέτησε τη γυναίκα που, όπως είπε, σημάδεψε όχι μόνο τον ελληνικό πολιτισμό αλλά και τη δική του ζωή.

«Σήμερα γελάς για τελευταία φορά εκεί, στο συννεφάκι του έργου της ζωής σου. Αυτό που με πονάει είναι ότι αντί να σου πω καλημέρα, όπως συνηθίζαμε τόσες δεκαετίες συστηματικά, από κοντά ή από τηλέφωνο, θα πρέπει να σου πω οριστικά καληνύχτα», ανέφερε συγκλονισμένος, περιγράφοντας τις καθημερινές στιγμές που μοιράζονταν όλα αυτά τα χρόνια.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σπουδαία της προσωπικότητα, χαρακτηρίζοντάς τη μια γυναίκα με αρχοντιά, ευγένεια, ανεξάρτητο πνεύμα και αστείρευτη δύναμη. «Μια γυναίκα με ισχυρή προσωπικότητα, θέληση και πεποιθήσεις, που έζησε με τη δική της ιδιοσυγκρασία και με το πείσμα να καταρρίψει στερεότυπα για να φτιάξει τη ζωή στα δικά της ανθρώπινα μέτρα» είπε, σκιαγραφώντας τον χαρακτήρα της ηθοποιού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σπουδαία διαδρομή της στον ελληνικό πολιτισμό, υπενθυμίζοντας τις δεκάδες θεατρικές παραστάσεις, τις 61 κινηματογραφικές ταινίες, την πορεία της στην τηλεόραση, αλλά και την αγάπη της για τη ζωγραφική και την προσφορά στα κοινά.

Με μια φράση που συγκίνησε όσους βρέθηκαν στη Μητρόπολη, ο Νικήτας Κακλαμάνης υπογράμμισε πως η Μάρω Κοντού δεν επέτρεψε ποτέ στον χρόνο να ορίσει τη ζωή της. «Απέδειξες ότι η ηλικία είναι απλώς δύο ψηφία της αριθμητικής κι όχι η ουσία της ύπαρξής μας», είπε συγκινημένος.

Ο Πρόεδρος της Βουλής στάθηκε ακόμη στη διαχρονική προσφορά της στα κοινά, θυμίζοντας τη θητεία της ως βουλευτής, δημοτική σύμβουλος, πρόεδρος του Αθήνα 9.84, αλλά κυρίως τη μεγάλη αγάπη που έδειξε για το Κέντρο Βρεφών Η Μητέρα, του οποίου υπήρξε πρόεδρος.

Κλείνοντας τον επικήδειο, ο Νικήτας Κακλαμάνης αναφέρθηκε στο δυσαναπλήρωτο κενό που αφήνει πίσω της η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. «Μάρω μας αγαπημένη, μεγάλο το κενό της απουσίας σου. Σήμερα ένας ακόμη Ιούλιος, που μας έδειξε κάποτε η Αλίκη, η Τζένη, η Ρένα, παίρνει σήμερα και εσένα. Είναι βαριά η ψυχή… Αλλά εσύ, αυτή τη λέξη θα στη πω εγώ για τελευταία φορά: Σ’ αγαπάμε, καλό ταξίδι».