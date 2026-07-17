Τροχαίο Χαλκιδική: Θρήνος στη Μολδαβία για την οικογένεια που ξεκληρίστηκε

Μάχη για τη ζωή του δίνει το 7χρονο κοριτσάκι

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Ρεπορτάζ για το πολύνεκρο τροχαίο στη Χαλκιδική - Βίντεο αρχείου μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό τροχαίο στη Χαλκιδική: Μια οικογένεια από τη Μολδαβία ενεπλάκη σε σύγκρουση με βυτιοφόρο, με αποτέλεσμα τρεις θανάτους.
  • Το 7χρονο παιδί της οικογένειας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.
  • Ο Δήμος Στρασένι στη Μολδαβία ζητά οικονομική στήριξη για την επαναπατρισμό των σορών και τις ανάγκες της οικογένειας.
  • Ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.
  • Η τραγωδία έχει προκαλέσει συγκίνηση και θλίψη τόσο στη Μολδαβία όσο και στην Ελλάδα.

Μάχη για τη ζωή του δίνει το 7χρονο παιδί της οικογένειας από τη Μολδαβία, που ενεπλάκη στο πολύνεκρο τροχαίο στη Χαλκιδική. Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ενώ η κατάσταση της υγείας του παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη.

Χαλκιδική: Πατέρας, μητέρα και μωρό νεκροί σε φρικτό τροχαίο δυστύχημα

Το παιδί φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στον θώρακα και παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί κάποιο συγγενικό πρόσωπο στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα το παιδί να νοσηλεύεται χωρίς την παρουσία οικείου του.

Τροχαίο Χαλκιδική: Θρήνος στη Μολδαβία για την οικογένεια που ξεκληρίστηκε

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του, ενώ οι αρμόδιες ελληνικές αρχές καταβάλλουν προσπάθειες να εντοπίσουν συγγενείς του στη Μολδαβία, ώστε να μπορέσουν να βρεθούν κοντά του όταν η κατάσταση της υγείας του το επιτρέψει.

Συγκίνηση στη Μολδαβία για την οικογένεια

Την ίδια ώρα, η τραγωδία που σημειώθηκε στη Χαλκιδική έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και στη Μολδαβία, απ' όπου καταγόταν η οικογένεια.

Ο Δήμος Στρασένι απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τους πολίτες για οικονομική στήριξη, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της οικογένειας και η διαδικασία επαναπατρισμού των σορών των θυμάτων.

Στην ανακοίνωση του δήμου αναφέρεται ότι ο Κονσταντίν και η Λουτσία Σίρμπου, καθώς και το έξι μηνών παιδί τους, έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα, ενώ η μεγαλύτερη κόρη τους εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Την ίδια ώρα, φωτογραφίες της οικογένειας που δημοσιεύονται στα μέσα ενημέρωσης της Μολδαβίας και αποτυπώνουν στιγμές από την καθημερινότητά τους, έχουν προκαλέσει συγκίνηση τόσο στη χώρα τους όσο και στην Ελλάδα.

Χαλκιδική: Πώς έγινε το τροχαίο

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής, όταν -υπό συνθήκες που διερευνώνται- το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια συγκρούστηκε με βυτιοφόρο. Από τη σφοδρή σύγκρουση το Ι.Χ. εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά και οι τέσσερις επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες και γιατροί του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν στη ζωή τα μέλη της οικογένειας.

Τροχαίο Χαλκιδική: Θρήνος στη Μολδαβία για την οικογένεια που ξεκληρίστηκε

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 28χρονη μητέρα υπέκυψε πρώτη στα τραύματά της. Λίγο αργότερα κατέληξε και το μόλις έξι μηνών βρέφος της οικογένειας.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας έχασε τη ζωή του και ο 35χρονος πατέρας, με αποτέλεσμα το μοναδικό μέλος της οικογένειας που παραμένει στη ζωή να είναι το 7χρονο παιδί, το οποίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου, που ενεπλάκη στη μετωπική σύγκρουση, συνελήφθη αρχικά μετά το δυστύχημα, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα.

Τροχαίο Χαλκιδική: Θρήνος στη Μολδαβία για την οικογένεια που ξεκληρίστηκε

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από το σημείο του δυστυχήματος, καθώς και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων και των αυτοπτών μαρτύρων, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε τη φονική σύγκρουση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που οδήγησαν στη σύγκρουση του βυτιοφόρου με το επιβατικό αυτοκίνητο.

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