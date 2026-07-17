Marfin: Τα σακίδια, τα παπούτσια και τα γυαλιά που «ξεκλείδωσαν» την έρευνα

Τι αναφέρει η εγκληματολογική έκθεση

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Αντικείμενα, όπως σακίδια πλάτης, παπούτσια, γυαλιά και καπέλα διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με την 120σέλιδη έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ), ώστε να καταφέρουν οι αρχές να συνδέσουν πρόσωπα που εμφανίζονται στο υλικό της επίθεση στη Marfin τον Μάιο του 2010, με παλαιότερες φωτογραφίες των υπόπτων. 

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Σύμφωνα με την έκθεση, η νέα δικογραφία στηρίχθηκε σε ένα σύνθετο πλέγμα αποδεικτικών στοιχείων, όπως φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης, βιντεοληπτικό υλικό, φωτογραφίες από προσωπικά αρχεία και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ταυτοποιητικά έγγραφα, αλλά και υλικό από ψηφιακούς φορείς.

Η έκθεση της ΔΕΕ αναφέρει ότι καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση των υπόπτων για την επίθεση στη Marfin έπαιξαν σακίδια, καπέλα και άλλα αντικείμενα

Η έκθεση της ΔΕΕ αναφέρει ότι καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση των υπόπτων για την επίθεση στη Marfin έπαιξαν σακίδια, καπέλα και άλλα αντικείμενα

Οι πραγματογνώμονες, σύμφωνα με την έκθεση, δεν περιορίστηκαν στη μορφολογική σύγκριση των προσώπων, καθώς πολλά από αυτά ήταν καλυμμένα με κουκούλες, μαντήλια ή μάσκες.

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Αντίθετα, στράφηκαν στην εξέταση αντικειμένων που εμφανίζονταν επανειλημμένα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, αναζητώντας μοναδικά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν τους χρήστες τους.

Το σακίδιο με το χαρακτηριστικό λογότυπο που φέρεται να οδήγησε στην ταυτοποίηση των δύο υπόπτων

Το σακίδιο με το χαρακτηριστικό λογότυπο που φέρεται να οδήγησε στην ταυτοποίηση των δύο υπόπτων

Για τις ανάγκες της ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν οι κωδικές ονομασίες «Άτομο Α», «Άτομο Β» και «Άτομο Γ» για τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο υλικό της επίθεσης, ενώ ως «Άτομο 1», «Άτομο 2» και «Άτομο 3» χαρακτηρίστηκαν τα πρόσωπα αναφοράς που προέκυψαν από παλαιότερες φωτογραφίες και επίσημα έγγραφα.

Marfin: Τα σακίδια που απέκτησαν... «ταυτότητα»

Σύμφωνα με την έκθεση, το σημαντικότερο στοιχείο της συσχέτισης ήταν δύο σακίδια πλάτης, τα οποία δεν εξετάστηκαν μόνο ως αντικείμενα ίδιου τύπου ή χρώματος.

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Οι πραγματογνώμονες φέρονται να κατέγραψαν συγκεκριμένες φθορές, σημάδια χρήσης και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που λειτουργούσαν ως «μοναδικά επίκτητα χαρακτηριστικά», επιτρέποντας τη σύγκριση ανάμεσα στο υλικό της επίθεσης και σε φωτογραφίες των υπόπτων από την περίοδο 2008-2010.

Μια από τις φωτογραφίες που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των υπόπτων για την επίθεση στη Marfin

Μια από τις φωτογραφίες που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των υπόπτων για την επίθεση στη Marfin

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, το μαύρο σακίδιο με το κόκκινο έμβλημα του πανκ συγκροτήματος Dead Kennedys εμφανίζεται να χρησιμοποιείται από το πρόσωπο που αναφέρεται ως «Άτομο Α», ενώ δεύτερο σακίδιο, με χαρακτηριστική πορτοκαλί φθορά στο κάλυμμα του φερμουάρ, αποδίδεται στο «Άτομο Β».

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Οι πραγματογνώμονες σημειώνουν ότι οι συγκεκριμένες φθορές και ιδιαιτερότητες λειτουργούν σαν «ταυτότητα» του αντικειμένου και όχι ως απλά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά.

Ένα από τα βασικά ευρήματα της έκθεσης αφορά τη διασταυρούμενη χρήση των δύο σακιδίων.

Εκτός από την αντιπαραβολή των αντικειμένων σε φωτογραφίες από το 2008 - 2010 έγινε και βιομετρική ανάλυση

Εκτός από την αντιπαραβολή των αντικειμένων σε φωτογραφίες από το 2008 - 2010 έγινε και βιομετρική ανάλυση

Σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες, στις φωτογραφίες της περιόδου 2008-2010 τα δύο σακίδια εμφανίζονται να χρησιμοποιούνται εναλλάξ από τα πρόσωπα αναφοράς. Αντίστοιχα, στο υλικό της επίθεσης τα ίδια σακίδια εμφανίζονται να βρίσκονται στην κατοχή διαφορετικών προσώπων της ομάδας.

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Η συγκεκριμένη παρατήρηση αξιολογείται στην έκθεση ως ένδειξη κοινής παρουσίας και σχέσης μεταξύ των δύο ανδρών, καθώς τα ίδια αντικείμενα εμφανίζονται να αλλάζουν κάτοχο πριν και κατά την ημέρα της επίθεσης.

Marfin: Η βιομετρική ανάλυση έφτασε έως το +2

Παράλληλα με τη σύγκριση των αντικειμένων, πραγματοποιήθηκε και βιομετρική ανάλυση των χαρακτηριστικών των υπόπτων.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΔΕΕ, η αξιολόγηση των τριών προσώπων που αναφέρονται ως ο «Ψηλός», ο «Εναερίτης» και η 46χρονη με την «ξανθιά πλεξούδα» κυμαίνεται μεταξύ 0 και +2 στην κλίμακα αναγνώρισης.

Ο ένας από τους υπόπτους που συνελήφθη για την επίθεση στη Marfin

Ο ένας από τους υπόπτους που συνελήφθη για την επίθεση στη Marfin

Η συγκεκριμένη κλίμακα εκτείνεται από το -3, που αντιστοιχεί σε διαφορετικά πρόσωπα, έως το +3, που σημαίνει πλήρη ταυτοποίηση.

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Στην περίπτωση των τριών υπόπτων δεν προέκυψε πλήρης βιομετρική ταυτοποίηση, αλλά βαθμός ομοιότητας που, σύμφωνα με την έκθεση, φτάνει έως το +2.

Marfin: Καπέλο, γυαλιά και παπούτσια ενίσχυσαν τη συσχέτιση

Στην περίπτωση του «Ατόμου Α», οι πραγματογνώμονες εντόπισαν, σύμφωνα με την έκθεση, συμβατότητα ως προς το εμφανές τμήμα του προσώπου, τον σωματότυπο, τα γυαλιά και το καπέλο.

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Για το «Άτομο Β», του οποίου το πρόσωπο ήταν σχεδόν πλήρως καλυμμένο, η μορφολογική ανάλυση κρίθηκε ιδιαίτερα περιορισμένη. Ωστόσο, η σύγκριση επικεντρώθηκε στον σωματότυπο, στα υποδήματα και κυρίως στο σακίδιο που έφερε.

Η έκθεση αναφέρει ότι καπέλα, γυαλιά και παπούτσια εμφανίζουν «μοναδικά επίκτητα χαρακτηριστικά» που συσχετίζονται με αντίστοιχα αντικείμενα την ημέρα της επίθεσης

Η έκθεση αναφέρει ότι καπέλα, γυαλιά και παπούτσια εμφανίζουν «μοναδικά επίκτητα χαρακτηριστικά» που συσχετίζονται με αντίστοιχα αντικείμενα την ημέρα της επίθεσης

Η έκθεση αναφέρει ότι καπέλα, γυαλιά και παπούτσια εμφανίζουν «μοναδικά επίκτητα χαρακτηριστικά» και «συσχετίζονται άρρηκτα» με τα αντίστοιχα αντικείμενα που καταγράφονται στο υλικό της επίθεσης.

Marfin: Τι αναφέρεται για τη 46χρονη

Διαφορετική είναι, σύμφωνα με την έκθεση, η εικόνα για τη γυναίκα που αναφέρεται ως «Άτομο Γ» και ταυτίζεται στη δικογραφία με τη 46χρονη που συνελήφθη στο Λονδίνο.

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Στην περίπτωσή της δεν εντοπίστηκε αντίστοιχο αντικείμενο, όπως σακίδιο ή άλλο χαρακτηριστικό προσωπικό είδος, που να ενισχύει τη συσχέτιση με τον ίδιο τρόπο.

Φωτογραφία της 46χρονης που συνελήφθη στη Βρετανία

Φωτογραφία της 46χρονης που συνελήφθη στη Βρετανία

Η σύγκριση περιορίστηκε κυρίως στον σωματότυπο, στο ορατό μέρος του προσώπου, στο μέτωπο και στα χαρακτηριστικά των μαλλιών.

Όσον αφορά στην 46χρονη η έκθεση αναφέρει ότι υπάρχουν ομοίοτητες με το πρόσωπο αναφοράς, χωρίς να προκύπτει το ίδιο επίπεδο συσχέτισης με τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν

Όσον αφορά στην 46χρονη η έκθεση αναφέρει ότι υπάρχουν ομοίοτητες με το πρόσωπο αναφοράς, χωρίς να προκύπτει το ίδιο επίπεδο συσχέτισης με τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν

Σύμφωνα με την έκθεση, η συγκεκριμένη εικόνα παρουσιάζει ομοιότητες με το πρόσωπο αναφοράς, χωρίς όμως να προκύπτει το ίδιο επίπεδο συσχέτισης που καταγράφεται για τους δύο άνδρες.

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Φωτογραφία της 46χρονης από τα social media

Φωτογραφία της 46χρονης από τα social media

Marfin: Το συμπέρασμα της έκθεσης

Στο καταληκτικό συμπέρασμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως αυτό παρουσιάζεται στη δικογραφία, επισημαίνεται ότι η σύνδεση των δύο ανδρών με το υλικό της επίθεσης δεν στηρίζεται αποκλειστικά στη βιομετρική ανάλυση, αλλά κυρίως στη συσχέτιση αντικειμένων με μοναδικά επίκτητα χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ο «Ψηλός» και ο «Εναερίτης» «συσχετίζονται άρρηκτα» μέσω αντικειμένων όπως σακίδια πλάτης, γυαλιά, παπούτσια και καπέλο, ενώ για τη 46χρονη τα συμπεράσματα της πραγματογνωμοσύνης εμφανίζονται πιο περιορισμένα.

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