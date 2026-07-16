Μάρα Ζαχαρέα: Το πρωινό που απολαμβάνει στις διακοπές της στην Πάρο

Το λαχταριστό πρωινό της με θέα το Αιγαίο

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Μάρα Ζαχαρέα: Η προσφώνησή της στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων για τη φετινή σεζόν

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μάρα Ζαχαρέα απολαμβάνει τις διακοπές της στην Πάρο με τον σύζυγό της, Θοδωρή Ρουσόπουλο.
  • Μοιράζεται στιγμές από την καλοκαιρινή της καθημερινότητα μέσω social media.
  • Το πρωινό της περιλαμβάνει παραδοσιακό κουλούρι Θεσσαλονίκης με βούτυρο και μέλι, κρουασάν και κέικ.
  • Η ατμόσφαιρα αποπνέει χαλάρωση και συνδυάζει ελληνικές γεύσεις με ευρωπαϊκές πινελιές.
  • Το σκηνικό του πρωινού είναι λιτό αλλά προσεγμένο, με φόντο το γαλάζιο του Αιγαίου.

Μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας και τις απαιτήσεις της τηλεοπτικής ενημέρωσης, η Μάρα Ζαχαρέα απολαμβάνει το φετινό καλοκαίρι στο αγαπημένο της κυκλαδίτικο καταφύγιο.

Mάρα Ζαχαρέα: Οι πρώτες βουτιές της στην Πάρο

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια βρίσκεται στην Πάρο, όπου περνά στιγμές χαλάρωσης μαζί με τον σύζυγό της, Θοδωρή Ρουσόπουλο, γεμίζοντας τις ημέρες της με βόλτες, βουτιές και όμορφες εικόνες από το νησί.

Όπως συνηθίζει, η διευθύντρια ειδήσεων του Star μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους μικρές στιγμές από την καλοκαιρινή της καθημερινότητα, αποκαλύπτοντας αυτή τη φορά πώς ξεκινά τις μέρες της στις Κυκλάδες.

Ζαχαρέα: Το backstage βίντεο πριν και μετά το τελευταίο δελτίο της σεζόν

Μάρα Ζαχαρέα: Το πρωινό που απολαμβάνει στις διακοπές της στην Πάρο

Η ίδια δημοσίευσε μια φωτογραφία από το πρωινό τραπέζι της, το οποίο συνδυάζει αγαπημένες ελληνικές γεύσεις με ευρωπαϊκές πινελιές.

Το σκηνικό, λιτό αλλά ιδιαίτερα προσεγμένο, αποπνέει τη χαλαρή ατμόσφαιρα των διακοπών, με το γαλάζιο του Αιγαίου να συμπληρώνει ιδανικά την εικόνα.

Στο τραπέζι πρωταγωνιστεί το παραδοσιακό κουλούρι Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενο από βούτυρο και μέλι, ένας συνδυασμός που παραμένει σταθερή αξία για όσους αγαπούν τα αυθεντικά ελληνικά προϊόντα.

 

 

Παράλληλα, δε λείπουν τα αφράτα κρουασάν και το κέικ, προσθέτοντας μια πιο κοσμοπολίτικη νότα στο πρωινό.

Το αποτέλεσμα είναι ένα τραπέζι που παντρεύει την απλότητα της ελληνικής φιλοξενίας με τη γαλλική αισθητική, αποδεικνύοντας ότι οι πιο όμορφες στιγμές των διακοπών δεν χρειάζονται υπερβολές, αλλά καλή παρέα.

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