Δύσκολες ώρες για την Κρις Τζένερ – Πέθανε η μητέρα της

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Celebrities & Gossip Νεα
Πένθος στην οικογένεια Καρντάσιαν – Τζένερ: Έφυγε από τη ζωή η MJ Κάμπελ/Φωτογραφίες instagram

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κρις Τζένερ αποχαιρέτησε τη μητέρα της, Μέρι Τζο «MJ» Κάμπελ, σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής της.
  • Μοιράστηκε τη θλίψη της μέσω social media, τιμώντας τη μητέρα της με μια συγκινητική ανάρτηση.
  • Η MJ Κάμπελ ήταν το στήριγμα της οικογένειας και της δίδαξε αξίες όπως η αγάπη και η δύναμη.
  • Η Κρις εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τις θυσίες και τη σοφία της μητέρας της.
  • Η ανάρτησή της περιλάμβανε αναμνήσεις και την υπόσχεση να κρατήσει τη μνήμη της ζωντανή.

Η Κρις Τζένερ βιώνει μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της, καθώς αποχαιρέτησε τη μητέρα της, Μέρι Τζο «MJ» Κάμπελ. Η γνωστή τηλεοπτική προσωπικότητα και μητέρα της οικογένειας Καρντάσιαν μοιράστηκε τη βαθιά της θλίψη με τους εκατομμύρια ακολούθους της, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kris Jenner (@krisjenner)

Με μια κοινή φωτογραφία τους, η Κρις Τζένερ θέλησε να τιμήσει τη γυναίκα που υπήρξε το στήριγμά της σε κάθε στιγμή της ζωής της. Στο μήνυμά της μίλησε για τη μεγάλη αγάπη που ένιωθε για τη μητέρα της, αλλά και για τις αξίες που της δίδαξε και τις αναμνήσεις που θα κρατήσει για πάντα.

Η MJ Κάμπελ, όπως ανέφερε η Κρις Τζένερ, ήταν ο άνθρωπος που κράτησε ενωμένη την οικογένειά τους και της έμαθε τη σημασία της αγάπης, της δύναμης και της ευγνωμοσύνης. Η ίδια τόνισε πως κάθε στιγμή που πέρασαν μαζί θα παραμείνει ανεκτίμητη.

Στην ανάρτησή της έγραψε πως θα της λείψουν οι καθημερινές τους συζητήσεις, το χαμόγελο και το γέλιο της, ενώ εξομολογήθηκε πως μεγάλο μέρος του χαρακτήρα και της ζωής της έχει διαμορφωθεί από τη μητέρα της.

Η Κρις Τζένερ αποχαιρέτησε τη μητέρα της με λόγια γεμάτα αγάπη, ευχαριστώντας την για όλα όσα της πρόσφερε και δηλώνοντας πως θα την έχει για πάντα στην καρδιά της.

«Σήμερα αποχαιρετήσαμε την όμορφη μαμάκα μου, τη MJ. Δεν υπάρχουν λόγια που θα μπορούσαν ποτέ να περιγράψουν τι σήμαινε για μένα ή τον πόνο που νιώθω επειδή έπρεπε να πω αντίο. Η μαμά μου ήταν η καρδιά της οικογένειάς μας. Μου έμαθε όλα όσα πραγματικά έχουν σημασία… να αγαπάς την οικογένειά σου με όλη σου τη δύναμη, να είσαι καλός άνθρωπος, να είσαι δίπλα σε αυτούς που αγαπάς και να μην θεωρείς ποτέ δεδομένη ούτε μία στιγμή που περνάτε μαζί. Μου έδειξε πώς να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και πίστη. Μαμά, σε ευχαριστώ για κάθε θυσία που έκανες, για κάθε κομμάτι σοφίας που μοιράστηκες μαζί μου και για κάθε στιγμή που μας αγάπησες τόσο ολοκληρωτικά. Θα μου λείψουν οι καθημερινές μας συζητήσεις, το χαμόγελό σου, το γέλιο σου. Όταν κοιτάζω τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, θα βλέπω για πάντα κομμάτια από εσένα σε όλους μας. Δεν υπάρχει κομμάτι του εαυτού μου που να μην έχει διαμορφωθεί από εσένα. Αν έχω κάνει κάτι σωστά σε αυτόν τον κόσμο, είναι επειδή πέρασα τη ζωή μου προσπαθώντας να ζήσω με έναν τρόπο που θα σε έκανε περήφανη. Η καρδιά μου έχει γίνει εκατομμύρια κομμάτια… Σε ευχαριστώ που μου έδωσες τα πιο όμορφα παιδικά χρόνια και μια τόσο ευλογημένη ζωή. Σε αγαπώ για πάντα μαμά. Σε ευχαριστώ που μας έδωσες τα πάντα», έγραψε η Κρις Τζένερ.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kris Jenner (@krisjenner)

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