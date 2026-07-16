ΟΠΕΚΕΠΕ: Tο φθινόπωρο σε δίκη οι εν ενεργεία βουλευτές της ΝΔ

Ο κίνδυνος παραγραφής και η ποινική δίωξη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι βουλευτές της ΝΔ θα δικαστούν το φθινόπωρο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, πιθανόν τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο.
  • Η τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης επιταχύνει τις διαδικασίες, με δίκες να ξεκινούν σε τρεις μήνες.
  • Τα κακουργήματα μετατράπηκαν σε πλημμελήματα λόγω αλλαγής των ποσών ζημίας από έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
  • Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται για πλημμέλημα με ποσό 7.750 ευρώ, ενώ ο Κώστας Καραμανλής του Αχιλλέα απαλλάχθηκε.
  • Η παραγραφή των πλημμελημάτων θα ισχύσει για οκτώ χρόνια, αντί πέντε αν δεν υπήρχε ποινική δίωξη.

Στο πότε θα δικαστούν οι βουλευτές της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο πώς τα  κακουργήματα έγιναν πλημμελήματα αναφέρθηκε η δικαστική συντάκτρια του Star Τασούλα Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.   

Οι διαδικασίες από εδώ και πέρα θα τρέξουν καθώς μετά και την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης οι δίκες με κατηγορούμενους βουλευτές θα ξεκινούν  σε τρεις μήνες.

Επομένως, τον Σεπτέμβριο ή στις  αρχές Οκτωβρίου θα δούμε  τους τέσσερις ενεργεία βουλευτές να κάθονται στο εδώλιο του κατηγορούμενου. 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δίωξη σε 4 εν ενεργεία βουλευτές από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Το ζητούν και οι ίδιοι όπως είπαν στις πρώτες δηλώσεις που έκαναν και αυτό γιατί θέλουν να έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα από πλευράς δικαιοσύνης, με το δεδομένο ότι έρχονται εκλογές .

Οι διαδικασίες «έτρεξαν»  και σε επίπεδο έρευνας όπως καταλαβαίνουν όσοι παρακολούθησαν όλον αυτό τον καιρό την υπόθεση .

Αν δεν είχαμε πάντως άσκηση ποινικής δίωξης τα πλημμελήματα θα παραγράφονταν  τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται συγκεκριμένα για αδικήματα που έγιναν το 2021 επομένως στα πέντε χρόνια θα είχαμε παραγραφή 
Τώρα πάμε στα οκτώ χρόνια.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνη απόφαση για άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ

Τα κακουργήματα έγιναν πλημμελήματα

Πάντως στην αρχή η συζήτηση ήταν για κακουργήματα, ειδικά για την Κατερίνα Παπακώστα και τον Κώστα Καραμανλη του Αχιλλέα, αλλά τελικά η υπόθεση πήρε άλλο δρόμο: Πλημμελήματα για την κ. Παπακώστα και απαλλαγή για τον κ. Καραμανλή. 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι διάλογοι που «καίνε» Καραμανλή & Παπακώστα 

Τα κακουργήματα έγιναν πλημμελήματα γιατί άλλαξαν τα ποσά της ζημίας με την έκθεση της ειδικής συμβούλου  της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Παρασκευής Τυχεροπουλου. Μία έκθεση που παραδόθηκε μετά την αποστολή της δικογραφίας στη Βουλή για την άρση ασυλίας των βουλευτών 

Ενδεικτικά η δημοσιογράφος του Star ανέφερε την περίπτωση της Κατερίνας Παπακώστα. Αρχικά το ποσό ήταν 142.000 ευρώ, δηλαδή κακούργημα και η έκθεση Τυχεροπούλου κατέβαζε το ποσό στα 7.750  ευρώ, δηλαδή πλημμέλημα. 

Μηδενικά ήταν τα ποσά για τους βουλευτές Μπουκώρο, Σενετάκη και Σκρέκα.  
 

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