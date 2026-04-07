ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνη απόφαση για άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ

Τι υποστήριξαν στα υπομνήματα που κατέθεσαν

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Συνεδρίασε η Επιτροπή Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών / Bίντεο Ερτ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε ομόφωνα την άρση της ασυλίας 11 βουλευτών της ΝΔ για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Οι βουλευτές ζητούν την άρση της ασυλίας τους για να αποδείξουν την αθωότητά τους και να λάμψει η αλήθεια.
  • Το ζήτημα αφορά την απόρριψη αιτήσεων 37 βιοκαλλιεργητών και την καταβολή κονδυλίων σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία.
  • Οι βουλευτές υποστηρίζουν ότι οι ενέργειές τους ήταν νόμιμες και εντός των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων.
  • Η υπόθεση θα εξεταστεί από τη Δικαιοσύνη για να κριθεί επί της ουσίας της.

Την άρση της ασυλίας των 11 εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ για εμπλοκή τους στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας, από τους 11 βουλευτές έδωσαν εξηγήσεις με φυσική παρουσία ο Κώστας Τσιάρας και ο Νότης Μηταράκης, ενώ γραπτά υπομνήματα κατέθεσαν οι υπόλοιποι, με τα οποία ζητούν την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας προκειμένου «να λάμψει η αλήθεια».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπόμνημά του προς τα μέλη της επιτροπής, ο βουλευτής Σερρών Κ. Καραμανλής αναφέρει ότι το επίμαχο ζήτημα αφορά την απόρριψη για τυπικό λόγο των αιτήσεων 37 βιοκαλλιεργητών, και ότι η καταβολή έλαβε χώρα αφού ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη στον νόμο διαδικασία ιεραρχικής προσφυγής. Εκτιμά επίσης ότι όσα του προσάπτονται είναι απολύτως αβάσιμα, αρνείται την τέλεση οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης και «επειδή είμαι αθώος και επιθυμώ να αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ [. . .] παρακαλώ όπως εισηγηθείτε υπέρ της άρσης της βουλευτικής μου ασυλίας».

Η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα λέει ότι μετέφερε εύλογο και νόμιμο αίτημα, ενώ ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος δεν έλαβε τελικά το επίμαχο κονδύλι. Ωστόσο, ζητά την άρση της ασυλίας της και θα παράσχει εξηγήσεις στις αρχές.

Ο βουλευτής Τρικάλων Κ. Σκρέκας αναφέρει ότι η υπόθεση αποτελεί ζήτημα αποκατάστασης της πραγματικής αγροτικής εκμετάλλευσης ενός πραγματικού αγρότη, το οποίο και διερεύνησε. Δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί σε κανένα σημείο το οποιοδήποτε αδίκημα και ούτε αδίκημα ηθικής αυτουργίας και ζητά την άμεση άρση της ασυλίας του.

Ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης Δ. Βαρτζόπουλος αναφέρει ότι «από την απλή ανάγνωση του γραπτού μηνύματος, που απέστειλα, γίνεται σαφές, ότι διατυπώνω απλώς ένα ερώτημα, που δεν αντίκειται στον πυρήνα των καθηκόντων του βουλευτή» και ότι η περίπτωση του άμεσα ενδιαφερόμενου δεν αφορά μια παράνομη πράξη που ζημίωσε κατ' ελάχιστον τον εθνικό και ενωσιακό προϋπολογισμό.

Ο βουλευτής Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης σημειώνει ότι «όλες μου οι ενέργειες έγιναν στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων» και ζητά την άρση της βουλευτικής ασυλίας του.

Ο βουλευτής Πέλλας Βασίλειος Βασιλειάδης σημειώνει ότι «το αίτημα που εμμέσως αποδίδεται σε εμένα αφορούσε, έναν κτηνοτρόφο, για τον οποίο συζητείτο μεταξύ των συνομιλούντων το ενδεχόμενο χορήγησης παράτασης σε επικείμενο έλεγχο. Ωστόσο, ο έλεγχος διενεργήθηκε κανονικά». Ζητά, δε, την άρση της ασυλίας του.

Ο βουλευτής Σερρών Θεόφιλος Λεονταρίδης επισημαίνει ότι οι αναφερόμενες «έχουν ως αντικείμενο την χρονική επίσπευση και μόνο της πληρωμής νόμιμων και κατοχυρωμένων δικαιωμάτων αγρότισσας, τα οποία (δικαιώματα) υφίστατο, είχαν ήδη οριστικοποιηθεί και τα οποία αυτή εισέπραττε, επί πολλά χρόνια πριν, αλλά και μετά, από την δική μου διαμεσολάβηση». Ζητά μάλιστα την άρση της ασυλίας του.

Ο βουλευτής Μαγνησίας Χρ. Μπουκώρος επισημαίνει ότι επικοινώνησε με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπέρ νομίμου και δίκαιου αιτήματος βιοπαλαιστών νέων κτηνοτρόφων. «Ουδέν ποινικό αδίκημα διέπραξα» και προκειμένου να εκθέσω τα πραγματικά γεγονότα ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών αιτούμαι να γίνει δεκτή η αίτηση για άρση ασυλίας μου» προσθέτει ο κ. Μπουκώρος.

Τέλος, ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης υπογραμμίζει ότι ουδέποτε υπέδειξε, παρακίνησε ή επέβαλε σε οιονδήποτε προς την κατεύθυνση τέλεσης αξιόποινης πράξης και ότι όταν έλαβε γνώση συνομιλιών του τότε συνεργάτη του, και που θα μπορούσαν να προκαλέσουν υπόνοιες για το πρόσωπό του, αποφάσισε άμεσα τη διακοπή της συνεργασίας. Ζητά, δε, την άρσης της ασυλίας του, προκειμένου η υπόθεση να αχθεί ενώπιον της τακτικής Δικαιοσύνης και να κριθεί επί της ουσίας της, με μοναδικό γνώμονα την αλήθεια και την εφαρμογή του νόμου.

