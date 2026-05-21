Δέσποινα Καμπούρη: Οι τρυφερές ευχές στην κόρη της Έλενα

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφία της πρωτότοκης κόρης της

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Καμπούρη ευχήθηκε στην κόρη της Έλενα για την ονομαστική της εορτή μέσω Instagram.
  • Η Έλενα είναι 14 ετών και ασχολείται με το βόλεϊ, ενώ η Δέσποινα στηρίζει και την 10χρονη Χριστίνα σε δραστηριότητες.
  • Η Δέσποινα αποκάλυψε ότι υπέφερε από επιλόχειο κατάθλιψη και προσπαθεί να απολαύσει τις στιγμές με τα παιδιά της.
  • Τόνισε τη σημασία της ενημέρωσης για την επιλόχειο κατάθλιψη και την ανάγκη υποστηρικτικού περιβάλλοντος.
  • Η Δέσποινα μοιράστηκε την εμπειρία της για να βοηθήσει άλλες γυναίκες που μπορεί να βιώνουν παρόμοια κατάσταση.

Την ονομαστική της εορτή έχει σήμερα η πρωτότοκη κόρη της Δέσποινας Καμπούρη Έλενα και η παρουσιάστρια της ευχήθηκε μέσα από μία ανάρτησή της στο Instagram.

Η συνεργάτιδα του Γιώργου Λιάγκα δημοσίευσε μία φωτογραφία της 14χρονης κόρης της γράφοντας πως είναι η ανάσα της.

Η Έλενα ασχολείται με το βόλεϊ και η Δέσποινα όσο αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και να έχει είναι πάντα εκεί για να την καμαρώσει.

 


Και για την άλλη της όμως κόρη είναι “βράχος” και πάντα φροντίζει να κάνει πράγματα με τη 10χρονη Χριστίνα όμως βόλτες, μαγειρική, ποδήλατο και εξόδους.

Η Δέσποινα Καμπούρη όπως είχε αποκαλύψει δεν χάρηκε τις πρώτες μέρες της μητρότητας καθώς είχε επιλόχειο κατάθλιψη, έτσι τώρα προσπαθεί να “ρουφήξει” τις στιγμές.

«Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ, παρότι ήθελα να γίνω μαμά από πολύ μικρή, δεν έγιναν τα πράγματα όπως έγιναν στο μυαλό μου. Έχω μιλήσει για την επιλόχειο κατάθλιψη. Παρότι δεν μου αρέσει να επαναλαμβάνομαι, κάθε φορά σκέφτομαι ότι αν έστω και μια κοπέλα βοηθηθεί από αυτό που θα ακούσει, αξίζει τον κόπο. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το προλάβεις. Δεν υπάρχουν προληπτικά μέτρα για την επιλόχειο. Δεν το βλέπεις να έρχεται, δεν το καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή αυτό που σου συμβαίνει. Είναι σημαντικό να είναι ενημερωμένες οι κοπέλες γιατί μπορεί να συμβεί. Και είναι σημαντικό το υποστηρικτικό περιβάλλον. Πρέπει όλοι να ξέρουν. Εμένα τότε, πριν από 13-14 χρόνια, ήταν ακόμα ταμπού, καταρχήν δεν ξέραμε ότι μπορεί να συμβαίνει. Γέννησε, τρελάθηκε. Μα δεν ήξερε κανείς να μου πει ότι πρέπει να πας να σε δει ένας ειδικός άνθρωπος. Εμένα το περιβάλλον μου με ώθησε, δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου γινόταν. Έλεγα εντάξει απλά απέτυχα» είχε δηλώσει η παρουσιάστρια σε συνέντευξή της στο podcast «Mom Stories».

