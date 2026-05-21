Την ονομαστική της εορτή έχει σήμερα η πρωτότοκη κόρη της Δέσποινας Καμπούρη Έλενα και η παρουσιάστρια της ευχήθηκε μέσα από μία ανάρτησή της στο Instagram.

Η συνεργάτιδα του Γιώργου Λιάγκα δημοσίευσε μία φωτογραφία της 14χρονης κόρης της γράφοντας πως είναι η ανάσα της.



Η Έλενα ασχολείται με το βόλεϊ και η Δέσποινα όσο αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και να έχει είναι πάντα εκεί για να την καμαρώσει.



Και για την άλλη της όμως κόρη είναι “βράχος” και πάντα φροντίζει να κάνει πράγματα με τη 10χρονη Χριστίνα όμως βόλτες, μαγειρική, ποδήλατο και εξόδους.



Η Δέσποινα Καμπούρη όπως είχε αποκαλύψει δεν χάρηκε τις πρώτες μέρες της μητρότητας καθώς είχε επιλόχειο κατάθλιψη, έτσι τώρα προσπαθεί να “ρουφήξει” τις στιγμές.

«Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ, παρότι ήθελα να γίνω μαμά από πολύ μικρή, δεν έγιναν τα πράγματα όπως έγιναν στο μυαλό μου. Έχω μιλήσει για την επιλόχειο κατάθλιψη. Παρότι δεν μου αρέσει να επαναλαμβάνομαι, κάθε φορά σκέφτομαι ότι αν έστω και μια κοπέλα βοηθηθεί από αυτό που θα ακούσει, αξίζει τον κόπο. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το προλάβεις. Δεν υπάρχουν προληπτικά μέτρα για την επιλόχειο. Δεν το βλέπεις να έρχεται, δεν το καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή αυτό που σου συμβαίνει. Είναι σημαντικό να είναι ενημερωμένες οι κοπέλες γιατί μπορεί να συμβεί. Και είναι σημαντικό το υποστηρικτικό περιβάλλον. Πρέπει όλοι να ξέρουν. Εμένα τότε, πριν από 13-14 χρόνια, ήταν ακόμα ταμπού, καταρχήν δεν ξέραμε ότι μπορεί να συμβαίνει. Γέννησε, τρελάθηκε. Μα δεν ήξερε κανείς να μου πει ότι πρέπει να πας να σε δει ένας ειδικός άνθρωπος. Εμένα το περιβάλλον μου με ώθησε, δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου γινόταν. Έλεγα εντάξει απλά απέτυχα» είχε δηλώσει η παρουσιάστρια σε συνέντευξή της στο podcast «Mom Stories».