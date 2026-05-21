Καιρός: Βροχές, καταιγίδες & χαλάζι την Παρασκευή - Τι θα γίνει στην Αττική

Έως τους 27 βαθμούς η θερμοκρασία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.05.26 , 23:47 Ο Νίκος Οικονομόπουλος έστειλε μήνυμα σε Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ
21.05.26 , 23:39 ΜasterChef: «Θέλουμε 4 πιάτα» -Ποιος θα είναι ο νικητής της Silver Week;
21.05.26 , 23:37 MasterChef Silver Week: Ο παίκτης που πήρε το 2ο εισιτήριο για τον τελικό
21.05.26 , 22:59 Πέθανε η ιδρυτική διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
21.05.26 , 22:50 MasterChef Silver Week: Δοκιμασία με υλικά από το ψυγείο του.... εργένη
21.05.26 , 22:46 Τρόμος Για Υπάλληλο Ψιλικατζίδικου - «Με Σημάδευαν Με Όπλο Στον Κρόταφο»
21.05.26 , 22:41 Κρήτη: Εγκληματική Οργάνωση Μαμούθ - Η Σύλληψη Του Αρχηγού
21.05.26 , 22:31 Ανακαινίζω 2026: Επιδότηση έως 36.000 ευρώ και «πάγωμα» ενοικίων
21.05.26 , 22:20 MasterChef Silver Week: Ποιος εξασφάλισε το 1ο εισιτήριο για τον τελικό;
21.05.26 , 22:15 Φάρμακα αδυνατίσματος: Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε;
21.05.26 , 22:14 Κλήρωση Τζόκερ 21/5/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
21.05.26 , 22:13 Μάχη για το ουράνιο του Ιράν μεταξύ Μ. Χαμενεΐ και Τραμπ
21.05.26 , 22:09 Καιρός: Βροχές, καταιγίδες & χαλάζι την Παρασκευή - Τι θα γίνει στην Αττική
21.05.26 , 21:49 Η Ελένη Μενεγάκη γιόρτασε με στιλ – Η εντυπωσιακή ανάρτηση & το μήνυμά της
21.05.26 , 21:49 Αγωνία για Ισπανό ορειβάτη που αγνοείται στον Όλυμπο
Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Αθηνά Οικονομάκου: Τα κοτσιδάκια της μικρής Σιέννα έκλεψαν την παράσταση
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
Κοσιώνη: Οι ευχές στον Κώστα Μπακογιάννη - «Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου»
Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1
Τζώρτζια Συρίχα: «Ήταν τηλεοπτική βόμβα. Στον ΑΝΤ1 επικρατεί πανικός»
Κρήτη: Εντοπίστηκε η σορός του 33χρονου γιατρού που αγνοούνταν
Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία με την κόρη της- Συμμετείχε σε Φεστιβάλ ρητορικής
Άση Μπήλιου: «Μπαίνουμε στην εποχή των Διδύμων, που όλα είναι πιο γρήγορα»
Μάρα Ζαχαρέα: Chic εμφάνιση στην παρουσίαση νέου βιβλίου του Πάνου Σόμπολου
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ο καιρός από τη Ματίνα Μπέρου (21/5/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Άστατος καιρός μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες, κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.
  • Η Παρασκευή και το Σάββατο θα έχουν αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις.
  • Από το μεσημέρι της Παρασκευής, βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν τη Θράκη, Ανατολική Μακεδονία και Βόρειο Αιγαίο, επεκτεινόμενες σε άλλες περιοχές.
  • Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς, με βροχές από νωρίς το μεσημέρι.
  • Το Σαββατοκύριακο θα συνεχιστεί η αστάθεια με βροχές και τοπικές χαλαζοπτώσεις σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός μέχρι και την Κυριακή, με βροχές και καταιγίδες, κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Η Παρασκευή και το Σάββατο θα έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η μετεωρολόγος του Star, Ματίνα Μπέρου ανέλυσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα τον καιρό των επόμενων ημερών. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός: Από το μεσημέρι της Παρασκευής βροχές, καταιγίδες και χαλάζι 

Αύριο, Παρασκευή 22/5, οι πρώτες βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία και το Βόρειο Αιγαίο και όσο θα περνά η ώρα τα φαινόμενα θα επεκτείνονται στη Θεσσαλία, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, την Κρήτη αλλά και αργότερα στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 24 με 26 και σε Θεσσαλία, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο θα είναι πιο υψηλή, μέχρι 27 βαθμούς.

Καιρός: Συνεχίζεται η αστάθεια έως τέλος Μαΐου - Πού θα έχει βροχές

Καιρός: Βροχές και στην Αττική 

Η Αττική θα αρχίσει να επηρεάζεται από νωρίς το μεσημέρι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, με ήλιο νωρίς το πρωί αλλά βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 26 βαθμούς.

Το Σαββατοκύριακο η αστάθεια θα επιμείνει, με βροχές και καταιγίδες και τοπικες χαλαζοπτώσεις σχεδόν σε όλη τη χώρα.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΜΑΤΙΝΑ ΜΠΕΡΟΥ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
 |
ΒΡΟΧΕΣ
 |
ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top