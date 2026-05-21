Άστατος θα παραμείνει ο καιρός μέχρι και την Κυριακή, με βροχές και καταιγίδες, κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Η Παρασκευή και το Σάββατο θα έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η μετεωρολόγος του Star, Ματίνα Μπέρου ανέλυσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα τον καιρό των επόμενων ημερών.

Αύριο, Παρασκευή 22/5, οι πρώτες βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία και το Βόρειο Αιγαίο και όσο θα περνά η ώρα τα φαινόμενα θα επεκτείνονται στη Θεσσαλία, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, την Κρήτη αλλά και αργότερα στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 24 με 26 και σε Θεσσαλία, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο θα είναι πιο υψηλή, μέχρι 27 βαθμούς.

Καιρός: Βροχές και στην Αττική

Η Αττική θα αρχίσει να επηρεάζεται από νωρίς το μεσημέρι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, με ήλιο νωρίς το πρωί αλλά βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 26 βαθμούς.

Το Σαββατοκύριακο η αστάθεια θα επιμείνει, με βροχές και καταιγίδες και τοπικες χαλαζοπτώσεις σχεδόν σε όλη τη χώρα.