ΟΠΕΚΕΠΕ: Καυτοί διάλογοι στη νέα δικογραφία και θύελλα αντιδράσεων

Προς άρση ασυλιών και Προανακριτική Επιτροπή στη Βουλή

Πηγή: Ρεπορτάζ Γιώργος Ευγενίδης, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Νέοι διάλογοι - φωτιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ (βίντεο Star)
by STAR AI
  • Η δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί σοβαρές πολιτικές αναταράξεις και αναμένεται να οδηγήσει σε άρση ασυλιών και σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής.
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, ζητώντας ταχεία αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
  • Στη δικογραφία περιλαμβάνονται διάλογοι που αφορούν τη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων και ανακατανομή ποσών.
  • Έντονες αντιδράσεις από τον αγροτικό κόσμο, με αιτήματα για επιστροφή 1 δισ. ευρώ που κλάπηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Η κυβέρνηση προσπαθεί να περιορίσει τις πολιτικές επιπτώσεις, διαβεβαιώνοντας για τη συνέχιση της προσπάθειας εξυγίανσης.

Σοβαρές πολιτικές αναταράξεις προκαλεί η δεύτερη δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε άρση ασυλιών και σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής μετά το Πάσχα. Το περιεχόμενο των διαλόγων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να διαχειριστεί το πολιτικό κόστος.

Και «ερωτικοί» διάλογοι -  φωτιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ!

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με σημερινό του διάγγελμα, προανήγγειλε την καθιέρωση ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας του υπουργού και του βουλευτή, στο πλαίσιο της επικείμενης Συνταγματικής Αναθεώρησης, ζητώντας παράλληλα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την ταχεία αξιολόγηση των εμπλεκόμενων προσώπων.

Διάλογοι που προκαλούν αντιδράσεις

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνομιλίες συνεργατών του πρώην υπουργού Σπήλιου Λιβανού, που αφορούν μεταξύ άλλων τη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προς προανακριτική-εξπρές για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή

Σε έναν από τους διαλόγους, γίνεται αναφορά σε αναζήτηση στοιχείων για επιδοτήσεις κλημεντίνης στην Αιτωλοακαρνανία, με στόχο –όπως καταγράφεται– την ανακατανομή ποσών:

«Να δούμε αν είναι κάνα 2-2,5 εκατομμύρια, μήπως τα κόψουμε απ’ αλλού και τα βάλουμε να τα πάρουν οι δικοί μας».

Παράλληλα, σε άλλη συνομιλία, γίνεται λόγος για παρέμβαση υπέρ συγκεκριμένου προσώπου με επιχειρηματική δραστηριότητα, προκειμένου να διευθετηθεί υπόθεσή του.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καυτοί διάλογοι στη νέα δικογραφία και θύελλα αντιδράσεων

Ο διάλογος συνεργάτη του Σπ. Λιβανού με τον Δ. Μελά για ψηφοφόρο με εργοστάσιο    

Οργή στον αγροτικό κόσμο

Έντονες είναι οι αντιδράσεις στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο. Ο πρόεδρος Αγροτικών Συνεταιρισμών Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, έκανε λόγο για σοβαρό πλήγμα: «Αυτό το 1 δισ. που κλάπηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να επιστραφεί στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Είναι δικά μας χρήματα».

Στο ίδιο κλίμα, ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Νομού Χανίων, Μανούσος Σταυριανουδάκης, δήλωσε απογοητευμένος, εκφράζοντας φόβους για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

«Καυτοί» διάλογοι και πολιτικές αιχμές

Αίσθηση προκαλούν και συνομιλίες μεταξύ της Φωτεινή Αραμπατζή και του Δημήτρη Μελά, όπου καταγράφονται έντονες εκφράσεις και αιχμές για καθυστερήσεις πληρωμών, με ευθύνες να αποδίδονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο διάλογος της Φ. Αραμπατζή με τον Δ. Μελά

Ο διάλογος της Φ. Αραμπατζή με τον Δ. Μελά 

Την ίδια ώρα, σε άλλη συνομιλία με τον Δημήτρη Μελά, η Κατερίνα Παπακώστα αναφέρεται σε υπόθεση πληρωμής κτηνοτρόφου, υπογραμμίζοντας τη σημασία συγκεκριμένου «ψηφοφόρου», με τον συνομιλητή της να απαντά:«Εσύ επωφελείσαι για έναν καλό σου ψηφοφόρο, εγώ μόνο εκτέθηκα».

Ο διάλογος Παπακώστα με Μελά

Ο διάλογος Παπακώστα με Μελά  

Υπόθεση «ανωτέρας βίας» στις Σέρρες

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η περίπτωση 37 βιολογικών καλλιεργητών στις Σέρρες, οι οποίοι πληρώθηκαν με επίκληση «ανωτέρας βίας», παρά το γεγονός ότι οι αιτήσεις τους είχαν κατατεθεί εκπρόθεσμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, υπήρξε καθοδήγηση από νομική σύμβουλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ η σχετική διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσω παρέμβασης σε σύστημα δηλώσεων.

Κυβερνητική απάντηση και επόμενα βήματα

Η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει τις πολιτικές επιπτώσεις, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει ότι η χώρα καλείται να αντιμετωπίσει «διαχρονικές παθογένειες» και να διαβεβαιώνει πως η προσπάθεια εξυγίανσης θα συνεχιστεί, παρά τις αντιδράσεις.

Μητσοτάκης: «Εισηγούμαι ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή μετά τις εκλογές»

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η υπόθεση οδηγείται στη Βουλή και ενδέχεται να προκαλέσει νέες πολιτικές εξελίξεις.


 

