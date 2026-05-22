Πανελλαδικές 2026: Πώς να παραμείνεις ψύχραιμος την ώρα της εξέτασης

Πρακτικές συμβουλές που μπορεί να σου φανούν χρήσιμες

22.05.26 , 16:12 Πανελλαδικές 2026: Πώς να παραμείνεις ψύχραιμος την ώρα της εξέτασης
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Pexels
Πανελλαδικές 2026: Πώς Να Παραμείνεις Ψύχραιμος
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ώρα της εξέτασης προκαλεί άγχος, αλλά είναι φυσιολογικό και διαχειρίσιμο.
  • Προετοιμάσου ψυχολογικά: διάβασε ήρεμα τα θέματα και ξεκίνησε από τα γνωστά.
  • Διαχειρίσου τον χρόνο σου σωστά, μην κολλάς σε δύσκολες ερωτήσεις.
  • Μείνε συγκεντρωμένος στο γραπτό σου και μην παρακολουθείς τους άλλους.
  • Θυμήσου ότι οι εξετάσεις είναι μόνο ένας σταθμός στη διαδρομή σου.

Η ώρα της εξέτασης είναι ίσως η πιο απαιτητική στιγμή για κάθε υποψήφιο. Ακόμη και μαθητές που έχουν προετοιμαστεί σωστά μπορεί να νιώσουν ένταση, πίεση ή αμφιβολία μόλις βρεθούν μπροστά στα θέματα.

Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Το ζητούμενο δεν είναι να μηδενίσεις το άγχος, αλλά να μπορέσεις να το διαχειριστείς ώστε να λειτουργήσεις όσο πιο καθαρά και οργανωμένα γίνεται.

Το star.gr, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο Πουκαμισά, σου δίνουν συμβουλές για το πώς να διαχειριστείς την πίεση. 

Το άγχος δεν σημαίνει ότι δεν είσαι έτοιμος

Λίγη ένταση πριν ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης συμβαίνει σχεδόν σε όλους τους μαθητές. Είναι η φυσική αντίδραση του οργανισμού μπροστά σε μια σημαντική δοκιμασία.

Το σημαντικό είναι να μην αφήσεις αυτή την πίεση να επηρεάσει τη σκέψη και τη συγκέντρωσή σου.

Μερικές πρακτικές κινήσεις μπορούν να βοηθήσουν

Πάρε λίγο χρόνο πριν ξεκινήσεις

Μόλις πάρεις τα θέματα, διάβασέ τα ήρεμα χωρίς βιασύνη. Μερικά δευτερόλεπτα συγκέντρωσης μπορούν να σε βοηθήσουν να οργανώσεις καλύτερα τη σκέψη σου.

Ξεκίνα από όσα γνωρίζεις καλύτερα

Οι πρώτες σωστές απαντήσεις λειτουργούν ενισχυτικά για την ψυχολογία σου και σε βοηθούν να αποκτήσεις ρυθμό.

Διαχειρίσου σωστά τον χρόνο σου

Μην αφιερώνεις υπερβολικό χρόνο σε μια δύσκολη άσκηση ή ερώτηση. Προχώρησε παρακάτω και επέστρεψε αργότερα με πιο καθαρό μυαλό.

Μείνε συγκεντρωμένος στο δικό σου γραπτό

Ο κάθε μαθητής έχει διαφορετικό τρόπο σκέψης και διαφορετικό ρυθμό. Το να παρακολουθείς τι κάνουν οι γύρω σου συνήθως αυξάνει την πίεση χωρίς λόγο.

Όταν νιώθεις ότι αγχώνεσαι έντονα

Αν αισθανθείς πίεση ή «μπλοκάρισμα», σταμάτησε για λίγα δευτερόλεπτα.

  • Πάρε μερικές αργές αναπνοές.
  • Χαλάρωσε για λίγο το σώμα σου.
  • Διάβασε ξανά προσεκτικά την εκφώνηση.
  • Συνέχισε βήμα-βήμα χωρίς πανικό.

Πολλές φορές, μια μικρή παύση αρκεί για να επανέλθει η συγκέντρωση.

Πρόσεξε τον εσωτερικό σου διάλογο

Οι αρνητικές σκέψεις μπορούν να σε αποσυντονίσουν περισσότερο από την ίδια τη δυσκολία των θεμάτων.

Αντί για σκέψεις όπως: «Δεν θα τα καταφέρω» προσπάθησε να θυμάσαι:

  • «Έχω προετοιμαστεί.»
  • «Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ.»
  • «Χρειάζεται ψυχραιμία και συγκέντρωση.»

Οι εξετάσεις είναι μια στιγμή — όχι ολόκληρη η διαδρομή

Οι Πανελλαδικές 2026 είναι ένας σημαντικός σταθμός, αλλά δεν καθορίζουν συνολικά την αξία ή τις δυνατότητές σου.

Αυτό που μετρά είναι η προσπάθεια, η συνέπεια και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι τις προκλήσεις.

Μπες στην αίθουσα με εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και αξιοποίησε όλη τη δουλειά που έχεις κάνει μέχρι σήμερα.

Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους!

