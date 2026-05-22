Η Ζενεβιέβ Μαζαρί μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno, όπου αναφέρθηκε και το νέο GNTM, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για το κλίμα στα γυρίσματα, την εξαιρετική σχέση της με την Μπέττυ Μαγγίρα και τον αεικίνητο Λάκη Γαβαλά.

Η art director και παρουσιάστρια εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένη με το νέο κύκλο του επιτυχημένου προγράμματος του Star., τονίζοντας πως η προετοιμασία κυλά σε πολύ καλό κλίμα.

«Περνάμε τέλεια, έχει γίνει μια πολύ ωραία ομάδα. Τρεις μήνες που δούλευα στο GNTM σας έβλεπα στην τηλεόραση που αναρωτιόσασταν αν θα γίνει. Είναι πάντα ωραία η προετοιμασία», ανέφερε με το χαρακτηριστικό της χιούμορ.

«Ο Λάκης Γαβαλάς είναι πηγή έμπνευσης και ενέργειας»

Στη συνέχεια, η «Ζεν» μίλησε με θαυμασμό για τον Λάκη Γαβαλά, αποκαλύπτοντας πόσο έντονη είναι η παρουσία του στα γυρίσματα: «Ξέρω ότι έχεις μιλήσει με τον Λάκη Γαβαλά. Με γνώμονα τον Λάκη Γαβαλά φαντάσου ότι είναι ντροπή και να χασμουρηθείς δίπλα του. Είναι πηγή έμπνευσης και ενέργειας. Τον θαυμάζω. Είναι πολλές ώρες τα γυρίσματα του GNTM αλλά το ξέρουμε και περνάμε συγκλονιστικά».

«Η Μπέττυ είναι σαν να ήταν πάντα στην ομάδα μας…»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη νέα προσθήκη της Μπέττυς Μαγγίρα, εξηγώντας πως έχει «δέσει» απόλυτα με την υπόλοιπη ομάδα.

«Η Μπέττυ είναι σαν να ήταν πάντα στην ομάδα μας. Εγώ δεν την ήξερα και με έχει εκπλήξει. Έχει αμεσότητα στον τροπο που χειρίζεται τα παιδιά», απάντησε για τη νέα συνεργάτιδα του προγράμματος.

«Εγώ μπορώ να σου πω ότι ολοκλήρωσα τα γυρίσματα του First Dates και βρίσκομαι στον αστερισμό του GNTM. Δεν με ενδιαφέρει ούτε πότε θα παίξουν, ούτε μέχρι πότε θα παίξουν. Εγώ κοιτάω το πρόγραμμα μου», είπε σε σχέση με το τηλεοπτικό της μέλλον.