Τι μένει πίσω όταν ένα τοπίο αλλάζει; Τα ίχνη που αφήνουμε στο περιβάλλον είναι ορατά. Εκείνα που αφήνει το περιβάλλον μέσα μας, συχνά είναι πιο βαθιά.

Ο καλλιτεχνικός ερευνητικός οργανισμός Artit παρουσιάζει τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης Íchni II, στον νέο εκθεσιακό χώρο του στον Πειραιά, στην οδό Τζαβέλλα 106, την Τρίτη 26 Μαΐου 2026, στις 19.00. Δέκα καλλιτέχνες εξερευνούν τη σχέση μνήμης, τόπου και αντίληψης υπό το πρίσμα της οικολογικής κρίσης, με αφετηρία τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες που έπληξαν τη Βόρεια Εύβοια το διάστημα 2021–2022.

Τα έργα δημιουργήθηκαν μετά από σειρά καλλιτεχνικών διαμονών που διοργάνωσε το Artit, στην Εύβοια, το Γκντανσκ και τη Βιέννη. Κατά τη διάρκειά τους, οι καλλιτέχνες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συνδεθούν ουσιαστικά με τις περιοχές, να συνομιλήσουν με τις τοπικές κοινότητες και να αναπτύξουν τις πρακτικές τους σε άμεση επαφή με τα τοπία και τους ανθρώπους τους.

Στα Íchni II, αυτά τα έργα συναντώνται για πρώτη φορά στον ίδιο χώρο και “συνομιλούν” μεταξύ τους, διευρύνοντας τη συζήτηση γύρω από τη μνήμη, την απώλεια και τη σχέση μας με τον τόπο.

Παράλληλα με τα έργα των καλλιτεχνών που έζησαν και εργάστηκαν στην Εύβοια, παρουσιάζονται έργα που γεννήθηκαν μέσα από συναντήσεις με άλλα μεταβαλλόμενα τοπία: μια τεχνητή λίμνη στη Βιέννη, ένα ελληνικό χωριό που καταποντίστηκε κάτω από τα νερά φράγματος τη δεκαετία του ’70. Τόποι διαφορετικοί μεταξύ τους, που όμως μοιράζονται ένα κοινό ερώτημα: πώς διατηρούμε τη μνήμη ενός τόπου που έχει αλλάξει ριζικά ή κινδυνεύει να χαθεί;

Τα Íchni II είναι η συνέχεια του συνεδρίου και της έκθεσης «Ίχνη: Μνήμες από το Μέλλον», τα οποία πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο του 2025 στη Χαλκίδα, και έφεραν κοντά καλλιτέχνες, ερευνητές, κοινότητες και πολιτιστικούς οργανισμούς από όλη την Ευρώπη, με κοινό στόχο να διερευνήσουν πώς η τέχνη μπορεί να συνδεθεί με τόπους που βιώνουν έντονες οικολογικές και κοινωνικές αλλαγές.

Στην έκθεση θα συναντήσετε μια ποικιλία καλλιτεχνικών πρακτικών όπως βίντεο, φωτογραφίες, γλυπτά, καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις και ντοκιμαντέρ.

Θα έχετε την ευκαιρία επίσης να δείτε το έργο Káto Kósmos & Áno Kósmos on Evia (2025) του καλλιτεχνικού-ερευνητικού διδύμου Dear Hunter (Marlies Vermeulen & Remy Kroese). Οι Dear Hunter δημιουργούν «χάρτες-αφηγήσεις» μέσα από επιτόπια έρευνα και συνεντεύξεις, αποτυπώνοντας όχι μόνο τη γεωγραφία ενός τόπου αλλά και τις εμπειρίες, τις μνήμες και τις ιστορίες των ανθρώπων που κατοικούν σε αυτόν.

Δέκα καλλιτέχνες, δέκα διαφορετικοί τρόποι να σταθούμε απέναντι σε όσα δεν πρέπει να ξεχαστούν. Τα Íchni II δεν είναι μια έκθεση για την καταστροφή, αλλά για όσα μένουν μετά από αυτήν: τη μνήμη ενός τόπου, τη γνώση που επιβιώνει σε ένα καμένο δάσος, τις ιστορίες που αφηγούνται οι κάτοικοι και τα παιδιά καθώς προσπαθούν να κατανοήσουν τον κόσμο που κληρονόμησαν.

Καλλιτέχνες: Τζένη Μαρκέτου, Εύα Ανδρονικίδου, Άντζελα Λιώση, Θοδωρής Νικολάου, Ελένη Βρεττάκου, Φρόσω Παπαδημητρίου, Γιάννης Μαντζάρης, Γιώργος Γεροντίδης, Χρηστίνα Μαριδάκη, Μαρία Γουβέλη

Επιμέλεια Έκθεσης: Βάλια Αλμπάνη

Το Turning the Tide είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Creative Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εταίροι: Artit (Ελλάδα), Intercult (Σουηδία), Wiener Bildungsakademie (Αυστρία), Instytut Kultury Miejskiej (Πολωνία), Fablevision (Σκωτία), Dear Hunter (Ολλανδία).

Δηλώστε συμμετοχή εδώ: https://www.eventbrite.fi/e/ichni-ii-tickets-1989377223829?aff=oddtdtcreator

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν παρουσία των καλλιτεχνών και θα υπάρξει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό.

