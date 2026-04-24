Ζενεβιέβ Μαζαρί: Lady in red στην πρεμιέρα του The Devil Wears Prada 2!

Η λαμπερή εμφάνιση και το απρόοπτο που της συνέβη στο κόκκινο χαλί

24.04.26 , 15:30
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί παρευρέθηκε στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα της ταινίας The Devil Wears Prada 2 στο Λονδίνο.
  • Εντυπωσίασε με το κόκκινο φόρεμα και τα αξεσουάρ της, εκφράζοντας τη χαρά της για την πρόσκληση.
  • Η παρουσία της ήταν συναισθηματική λόγω της Μέριλ Στριπ, την οποία θαυμάζει από παιδί.
  • Ανυπομονεί για το casting του GNTM, στο οποίο εργάζεται ήδη δύο μήνες.
  • Αναμένει συμμετοχές που θα θέλουν να ζήσουν την εμπειρία του GNTM.

Στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα της ταινίας The Devil Wears Prada 2που έγινε πριν από λίγες ημέρες στο Λονδίνο, βρέθηκε ως καλεσμένη η Ζενεβιέβ ΜαζαρίΟ δικός μας άνθρωπος της μόδας έδωσε το «παρών»  στην απόλυτη fashion πρεμιέρα. 

Η κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα τη συνάντησε στο αεροδρόμιο Ελ, Βενιζέλος κατά την επιστροφή της από τη Μ. Βρετανία, με την ίδια να εξηγεί πώς βρέθηκε στο συγκεκριμένο event, και να αποκαλύπτει κι ένα -ευχάριστο- απρόοπτο που της συνέβη.

«Ήταν μια εκπληκτική εμπειρία. Από τα πιο ωραία πράγματα που μου έχουν συμβεί. Φανταστική εμπειρία. Πήγα μόνο και μόνο για τη Μέριλ Στριπ. Αυτή η γυναίκα, γεμίζει με την ενέργειά της και το ταλέντο της ένα γήπεδο. Έχω δει όλες τις ταινίες της. Τη λάτρευε και η μαμά μου. Οπότε ήταν εξαιρετικά συναισθηματικό το ότι πήγα εκεί…», είπε αρχικά η παρουσιάστρια και creative director του GNTM.

Η Ζεν εντυπωσίασε με το άψογο look της. Επέλεξε μακρύ κόκκινο φόρεμα με ανοιχτό ντεκολτέ, μαύρες γόβες, τσάντα στο ίδιο χρώμα,  ενώ τα χρυσά κοσμήματα έδωσαν λάμψη στην εμφάνισή της. 

«Όταν μου ήρθε η πρόσκληση πριν έναν μήνα, δεν το πίστευα το ότι ήμουν εγώ που κρίθηκα η πιο fashionable για να βρεθώ σε αυτό το κάλεσμα. Ήμασταν ένας άνθρωπος από κάθε χώρα. Εσωτερικά ήμουν όπως είναι οι φώκιες στο τσίρκο, αλλά εξωτερικά προσπαθούσα να είμαι η Μιράντα (σ.σ. ο ρόλους που υποδύεται η Στριπ)», πρόσθεσε με χιούμορ.

«Κι εκεί που είμαι στο Λονδίνο με το κόκκινο φόρεμα και ρουφιέμαι, και προσπαθώ να μη λιποθυμήσω, γιατί δεν πίστευα ότι το ζούσα αυτό το πράγμα, ξαφνικά στα 50 μέτρα ακούγεται ένας να φωνάζει, “Ζεν, Ζεν”. Λέω, αποκλείεται, και φωνάζει, “Ζεν, Ζεν, First Dates”. Έβαλα τα γέλια. Είναι αυτό που λες ότι είμαστε παντού», αποκάλυψε.

Το GNTM έρχεται τη νέα σεζόν στο Star και η Ζενεβιέβ ανυπομονεί για το casting: «Κοιτάχτε, εγώ είμαι ήδη δύο μήνες που δουλεύω στο project γιατί κάνουμε και όλο το σχεδιασμό, οπότε το μόνο που περιμένω αυτή τη στιγμή και το μόνο που ανυπομονώ είναι το casting. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά ονόματα στους διαδρόμους, αλλά δεν ξέρω τίποτα επίσημο. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι όποιος έρθει να θέλει, να γουστάρει, να το ζήσει. Γιατί είναι ένα δύσκολο ταξίδι και πρέπει να θες να το ζήσεις και να περάσουμε καλά», δήλωσε. 

