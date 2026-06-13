Ομόφωνα ένοχους έκρινε σήμερα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών τους τέσσερις κατηγορούμενους για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, τον Αύγουστο του 2024, όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής. Το ρεπορτάζ για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Άρη Λάμπου.

Κατηγορούμενοι ήταν ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι, η σύζυγός του ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού αλλά και ο μηχανολόγος – μηχανικός, που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά για τον έλεγχο και τη λειτουργία του μηχανήματος.

Παραπέμφθηκαν να δικαστούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για τον ατυχο 19 χρονο. Το δικαστήριο ουσιαστικα υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση για την ενοχή των κατηγορούμενων.

Το Δικαστήριο επέβαλε βαριές ποινές και στους τέσσερις κατηγορούμενους της υπόθεσης. Στον 61χρονο ιδιοκτήτη επεβλήθησαν ισόβια και επιπλέον κάθειρξη 8 ετών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ενώ, τιμωρήθηκαν επίσης η σύζυγός του, ο χειριστής του παιχνιδιού και ο μηχανολόγος μηχανικός που είχε εκδώσει πιστοποιητικά λειτουργίας.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 ο άτυχος Γιάννης βρισκόταν με τον αδερφο του στο μοιραίο παιχνίδι, όταν μετά από δυσλειτουργία ο νεαρός εκσφενδονίστηκε και βρήκε τραγικό θάνατο μπροστά στα μάτια των γονιών του.