Λούνα παρκ Ρόδος: «Έφυγαν σαν ακροβάτες»- Η έκθεση μηχανικού για το ατύχημα

Πολλά παιδιά, ειδικά τώρα που δεν έχουν σχολείο, διασκεδάζουν σε λούνα παρκ, εποχικά ή μόνιμα. Το ατύχημα στη Ρόδο με τους πέντε τραυματίες τρόμαξε πολλές οικογένειες.

Ειδικός μηχανικός έκανε αυτοψία και εξέτασε διεξοδικά το λεγόμενο «ταψί», το επίμαχο παιχνίδι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άρη Λάμπου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star παρουσίασε την έκθεση του μηχανικού, η οποία αναφέρει ότι η λάθος χρήση του μηχανήματος προκάλεσε το ατύχημα.

Συγκεκριμένα σημειώνεται: «Οι παίκτες έφυγαν ως ακροβάτες πάνω από το προστατευτικό κιγκλίδωμα του καθίσματος. Από την πίεση του βάρους τους, λύγισε κατά 8-19 εκατοστά το άνω μέρος του πολυεστερικού καθίσματος».

Από την πλευρά της, η εταιρία ισχυρίζεται ότι οι παίκτες σηκώθηκαν ενώ απαγορευόταν.

Τι είναι το παιχνίδι «ταψί»

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, οι παίκτες κάθονται κυκλικά, όσο το μηχάνημα τραντάζεται και περιστρέφεται.

Δεν υπάρχουν ζώνες και οι παίκτες πρέπει να κρατιούνται από τα κιγκλιδώματα, ενώ απαγορεύεται να σηκώνονται όρθιοι.

Ωστόσο, τίθενται σοβαρά ερωτήματα:

Είναι φυσιολογικό να λυγίζει το κάθισμα και να εκσφενδονίζεται κάποιος μόλις σηκωθεί;

Ο χειριστής σταμάτησε έγκαιρα το μηχάνημα;

Ο Δήμος Ρόδου ζήτησε επανέλεγχο των δικαιολογητικών της εταιρείας, η οποία πάντως είχε άδεια λειτουργίας, σε αντίθεση με την περίπτωση στη Χαλκιδική, όπου είχε σκοτωθεί ο άτυχος 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής.