Άγιο είχαν τέσσερις νεαροί στη Ρόδο σε λούνα παρκ σε πανηγύρι στην Κρεμαστή. Εκσφενδονίστηκαν από το παιχνίδι «ταψί» και προσγειώθηκαν στο έδαφος. Τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά. Για το ατύχημα συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ ο Δήμος Ρόδου ανέστειλε τη λειτουργία του λούνα παρκ.

Οι εικόνες από τη στιγμή του ατυχήματος κόβουν την ανάσα. Οι μαρτυρίες στο Star και την Τασούλα Παπανικολάου αποτυπώνουν τα δραματικά λεπτά.

Ρόδος: Εκσφενδονίστηκαν από το «ταψί»

Είναι η στιγμή που οι τέσσερις νεαροί εκσφενδονίζονται από το «ταψί» στο πανηγύρι στην Κρεμαστή της Ρόδου.

Οι νεαροί είναι σε σοκ και προσπαθουν να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί. Είναι παγωμένοι και το πρώτο μέλημά τους είναι να δουν αν κάποιος έχει τραυματιστεί. Σε σοκ είναι και οι φίλοι τους.

Ρόδος: Φωτογραφία - ντοκουμέντο από το κάθισμα που έσπασε στο «ταψί»

Τα παιδιά είχαν Άγιο καθώς έπεσαν στο άνοιγμα και όχι στα προστατευτικά κιγκλιδώματα. Στη φωτογραφία βλέπετε το σπασμένο κάθισμα.

Από αυτό το σημείο τα τέσσερα παιδιά εκσφενδονίστηκαν στο έδαφος.

Ρόδος: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το κάθισμα που έσπασε στο «ταψί» / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις όπου και διαπιστώθηκε ότι είχαν τραυματιστεί ελαφρά.

Στο σημείο βρίσκονταν πολλά νεαρά παιδιά. Από τη μία στιγμή στην άλλη, η διασκέδαση στο πανηγύρι μετατράπησε σε εφιάλτη.

Ο πατέρας αυτόπτη μάρτυρα περιγράφει αποκλειστικά στο Star τα όσα έγιναν. Ο γιος του είχε βγάλει εισιτήριο για να μπει και αυτός στο παιχνίδι σε επόμενη βόλτα.

«Ευτυχώς δεν εκσφενδονίστηκαν προς την άλλη πλευρά γιατί θα μπορούσε αυτός ο τραυματισμός που ήταν σχετικά μικρός για τα παιδιά να ήταν πιο επικίνδυνος και ίσως και θανατηφόρος», είπε στο Star.

Η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις. Συνελήφθησαν η εκπρόσωπος της επιχείρησης και ο 42χρονος χειριστής του παιχνιδιού, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης από αμέλεια και στη συνέχεια με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

O Δήμος Ρόδου ανέστειλε τη λειτουργία του λούνα παρκ μέχρι να γίνει επανέλεγχος των εγκαταστάσεων.

Aναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Ρόδου:

«Μετά το ατυχές συμβάν που έλαβε χώρα χθες Παρασκευή 15 Αυγούστου σε μηχάνημα ψυχαγωγίας εταιρείας που δραστηριοποιείται στην εμποροπανήγυρη της Κρεμαστής Ρόδου με τον τραυματισμό επισκεπτών, η Διεύθυνση Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας του Δήμου Ρόδου, με επικεφαλής τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Πεταλούδων και Επιχειρηματικότητας κ. Νικόλαο Τσούλλο αφενός μεν και με την συνδρομή του Α.Τ. Ιαλυσού, σταμάτησε άμεσα την λειτουργία του συγκεκριμένου μηχανήματος, και αφετέρου σήμερα το πρωί 16 Αυγούστου 2025 προχώρησε στην έκδοση της υπ’ αριθμό 2217/2025 Απόφασης Δημάρχου, με την οποία διακόπτει τη λειτουργία του Λούνα Παρκ της παραπάνω εταιρίας, μέχρι την άρση του κινδύνου που προκάλεσε το συμβάν και την προσκόμιση νέων εγγράφων τεχνικού ελέγχου και νέων πιστοποιητικών για το σύνολο των μηχανημάτων που αναφέρονταν στην έγκριση λειτουργίας, προκειμένου να εξεταστεί από τη Διεύθυνσή η επαναλειτουργία της.

Να σημειωθεί ότι η εν λόγω εταιρία κατείχε νόμιμη άδεια λειτουργίας ψυχαγωγικής δραστηριότητας έχοντας προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

