Ρόδος: Σοβαρό ατύχημα σε λούνα παρκ - Εκσφενδονίστηκαν άτομα από παιχνίδι!

Σοκαριστικό ατύχημα σε παιχνίδι λούνα παρκ σημειώθηκε στη Ρόδο.
Σύμφωνα με το Βήμα της Δωδεκανήσου, τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν από το παιχνίδι «ταψί», όταν έσπασε ένα από τα καθίσματα.
Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, το παιχνίδι είχε αναπτύξει ταχύτητα, όταν ξαφνικά τέσσερις νέοι πετάχτηκαν στον αέρα και έπεσαν πάνω στα κιγκλιδώματα που βρίσκονταν στο πλάι.
Ευτυχώς, όπως φαίνεται στην εικόνα, κανείς από τους τέσσερις νέους ηλικίας 18-20 ετών δε φαίνεται να τραυματίστηκε σοβαρά, αφού όλοι τους σηκώθηκαν σοκαρισμένοι και απομακρύνθηκαν από το σημείο.
Για το περιστατικό συνελήφθησαν δύο άτομα, η 64χρονη εκπρόσωπος της επιχείρησης και ο 42χρονος χειριστής του παιχνιδιού, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού σφράγισαν το συγκεκριμένο παιχνίδι και ζητήθηκε από τον δήμο Ρόδου η αναστολή της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε ένα από τα δεκάδες που σημειώνονται σε λούνα παρκ και εγείρει εκ νέου ερωτήματα για το πόσο ασφαλή είναι. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι τον Αύγουστο, ο 19χρονος Γιάννης τραυματίστηκε θανάσιμα στο παιχνίδι crazy dance σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής.