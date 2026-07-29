Τραγωδία στη Λαμία: Γυναίκα πνίγηκε τρώγοντας σουβλάκι

Δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγωδία στη Λαμία: 74χρονη γυναίκα πνίγηκε τρώγοντας σουβλάκι σε εστιατόριο.
  • Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν κομμάτι τροφής απέφραξε την αεροφόρο οδό.
  • Παρευρισκόμενοι και προσωπικό επιχείρησαν να τη βοηθήσουν με τη λαβή Χάιμλιχ, χωρίς επιτυχία.
  • Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και εργαζόμενοι από γειτονικά καταστήματα έκαναν ΚΑΡΠΑ μέχρι την άφιξη των διασωστών.
  • Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της από ασφυξία.

Τραγωδία στη Λαμία, όπου μια γυναίκα πνίγηκε τρώγοντας σουβλάκι.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τετάρτης σε κατάστημα εστίασης στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με το lamiareport.gr, η 74χρονη γυναίκα πνίγηκε την ώρα που έτρωγε σουβλάκι. Εκτιμάται ότι κομμάτι από την τροφή απέφραξε την αεροφόρο οδό με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της.  

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, με παρευρισκόμενους να σπεύδουν να τη βοηθήσουν. Άτομο από το προσωπικό του μαγαζιού εφάρμοσε τη λαβή Χάιμλιχ (Heimlich), χωρίς όμως να καταφέρει να απομακρύνει την τροφή.  

Την ίδια στιγμή ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ενώ μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, εργαζόμενοι από γειτονικά καταστήματα έσπευσαν στο σημείο και, διαπιστώνοντας ότι η 74χρονη είχε ακόμη σφυγμό, ξεκίνησαν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). 

Λίγο αργότερα έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης, προκειμένου να επαναφέρουν τη γυναίκα, χωρίς, όμως αποτέλεσμα.  

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας χωρίς τις αισθήσεις της, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της από ασφυξία. 

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