Κυψέλη: Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σορός στη βαλίτσα

Λύθηκε το μυστήριο γύρω από την ταυτότητα της σορού της γυναίκας που είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη σορό.
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Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για μια 38χρονη Βρετανίδα. Η ταυτοποίηση έγινε μετά από επίσημη ενημέρωση που έλαβε η ΕΛ.ΑΣ. από το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσινγκτον, μέσω της οποίας γνωστοποιήθηκαν τα στοιχεία της γυναίκας, η οποία έχει γεννηθεί τον Φεβρουάριο του 1988.
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Αμέσως μετά τον εντοπισμό της σορού, οι αστυνομικοί πήραν δαχτυλικά αποτυπώματα, όμως δεν προέκυψε ταυτοποίηση μέσω της ελληνικής βάσης δεδομένων.
Παράλληλα προχώρησε σε εξετάσεις DNA με συγγενείς αγνοουμένων που είχαν απευθυνθεί στις αρχές, οι οποίες επίσης δεν κατέληξαν κάπου.
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Οι έμπειροι αξιωματικοί έδωσαν σημασία στο γεγονός ότι η γυναίκα φορούσε ένα σορτς με διακριτικά γαλλικού πανεπιστημίου. Έτσι ενεργοποίησαν τους διεθνείς διαύλους συνεργασίας, ενημερώνοντας αστυνομικές υπηρεσίες άλλων χωρών και την Ιντερπόλ, καθώς ενισχυόταν το ενδεχόμενο η γυναίκα να μην ήταν ελληνικής καταγωγής.
Το βράδυ της Δευτέρας η Ιντερπόλ των ΗΠΑ έδωσε την πολυπόθητη απάντηση για την ταυτότητα της γυναίκας, ενημερώνοντας την ΕΛ.ΑΣ. ότι πρόκειται για μια 38χρονη Βρετανίδα με τα αρχικά Ε.Ρ.
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Μετά την εξέλιξη αυτή οι έρευνες περνούν πλέον σε νέα φάση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε έρθει στην Ελλάδα μέσω Κύπρου το προηγούμενο διάστημα.
Οι αστυνομικοί θα ερευνήσουν τώρα αν ταξίδευε μαζί με άλλο πρόσωπο, αξιοποιώντας στοιχεία από την αεροπορική εταιρεία, ενώ θα ψάξουν και για πιθανές κρατήσεις σε ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα καταλύματα στην Αττική.
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Παράλληλα, θα ζητηθεί η συνδρομή της Αστυνομίας Κύπρου, προκειμένου να συγκεντρωθούν πρόσθετα στοιχεία για τη διαδρομή και τις επαφές της γυναίκας πριν από την άφιξή της στην Ελλάδα.
Οι Αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο η 38χρονη να διέμενε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκτιμάται ότι είχαν καταχωρηθεί τα βιομετρικά της στοιχεία, γεγονός που συνέβαλε τελικά στην ταυτοποίησή της.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.