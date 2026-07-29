Κυψέλη: Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σορός στη βαλίτσα

Ρεπορτάζ για τα σενάρια που εξέταζε η ΕΛΑΣ σχετικά με την ταυτότητα της σορού που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη - Βίντεο αρχείου κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Λύθηκε το μυστήριο γύρω από την ταυτότητα της σορού της γυναίκας που είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη σορό.

Σε μια 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σορός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη - Eurokinissi

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για μια 38χρονη Βρετανίδα. Η ταυτοποίηση έγινε μετά από επίσημη ενημέρωση που έλαβε η ΕΛ.ΑΣ. από το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσινγκτον, μέσω της οποίας γνωστοποιήθηκαν τα στοιχεία της γυναίκας, η οποία έχει γεννηθεί τον Φεβρουάριο του 1988.

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Αμέσως μετά τον εντοπισμό της σορού, οι αστυνομικοί πήραν δαχτυλικά αποτυπώματα, όμως δεν προέκυψε ταυτοποίηση μέσω της ελληνικής βάσης δεδομένων.

Η επιβεβαίωση της ταυτότητας της γυναίκας ήρθε από την Ιντερπόλ της Ουάσινγκτον - Eurokinissi

Παράλληλα προχώρησε σε εξετάσεις DNA με συγγενείς αγνοουμένων που είχαν απευθυνθεί στις αρχές, οι οποίες επίσης δεν κατέληξαν κάπου.

Οι έμπειροι αξιωματικοί έδωσαν σημασία στο γεγονός ότι η γυναίκα φορούσε ένα σορτς με διακριτικά γαλλικού πανεπιστημίου. Έτσι ενεργοποίησαν τους διεθνείς διαύλους συνεργασίας, ενημερώνοντας αστυνομικές υπηρεσίες άλλων χωρών και την Ιντερπόλ, καθώς ενισχυόταν το ενδεχόμενο η γυναίκα να μην ήταν ελληνικής καταγωγής.

Η γυναίκα είχε εντοπιστεί στις 18 Ιουλίου από έναν άστεγο - Eurokinissi

Το βράδυ της Δευτέρας η Ιντερπόλ των ΗΠΑ έδωσε την πολυπόθητη απάντηση για την ταυτότητα της γυναίκας, ενημερώνοντας την ΕΛ.ΑΣ. ότι πρόκειται για μια 38χρονη Βρετανίδα με τα αρχικά Ε.Ρ.

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Μετά την εξέλιξη αυτή οι έρευνες περνούν πλέον σε νέα φάση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε έρθει στην Ελλάδα μέσω Κύπρου το προηγούμενο διάστημα.

Καθοριστικό στις έρευνες ήταν το σορτσάκι που φορούσε η γυναίκα - Eurokinissi

Οι αστυνομικοί θα ερευνήσουν τώρα αν ταξίδευε μαζί με άλλο πρόσωπο, αξιοποιώντας στοιχεία από την αεροπορική εταιρεία, ενώ θα ψάξουν και για πιθανές κρατήσεις σε ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα καταλύματα στην Αττική.

Παράλληλα, θα ζητηθεί η συνδρομή της Αστυνομίας Κύπρου, προκειμένου να συγκεντρωθούν πρόσθετα στοιχεία για τη διαδρομή και τις επαφές της γυναίκας πριν από την άφιξή της στην Ελλάδα.

Η γυναίκα είχε φτάσει στην Αθήνα από την Κύπρο - Eurokinissi

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο η 38χρονη να διέμενε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκτιμάται ότι είχαν καταχωρηθεί τα βιομετρικά της στοιχεία, γεγονός που συνέβαλε τελικά στην ταυτοποίησή της.