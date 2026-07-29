Κυψέλη: Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σορός στη βαλίτσα

Λύθηκε το μυστήριο

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Ρεπορτάζ για τα σενάρια που εξέταζε η ΕΛΑΣ σχετικά με την ταυτότητα της σορού που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη - Βίντεο αρχείου κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.
  • Η ταυτοποίηση έγινε μέσω Ιντερπόλ, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία από ελληνικές βάσεις δεδομένων.
  • Η γυναίκα είχε έρθει στην Ελλάδα μέσω Κύπρου και οι έρευνες συνεχίζονται για πιθανές επαφές και κρατήσεις.
  • Η αστυνομία θα συνεργαστεί με την Αστυνομία Κύπρου για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη διαδρομή της.
  • Εξετάζεται το ενδεχόμενο η γυναίκα να διέμενε στις ΗΠΑ, όπου καταχωρήθηκαν τα βιομετρικά της στοιχεία.

Λύθηκε το μυστήριο γύρω από την ταυτότητα της σορού της γυναίκας που είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη σορό. 

Κυψέλη: Καμία δήλωση εξαφάνισης για τη γυναίκα - Τα 3 σενάρια της ΕΛ.ΑΣ.

Σε μια 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σορός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη - Eurokinissi

Σε μια 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σορός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη - Eurokinissi

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για μια 38χρονη Βρετανίδα. Η ταυτοποίηση έγινε μετά από επίσημη ενημέρωση που έλαβε η ΕΛ.ΑΣ. από το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσινγκτον, μέσω της οποίας γνωστοποιήθηκαν τα στοιχεία της γυναίκας, η οποία έχει γεννηθεί τον Φεβρουάριο του 1988. 

Κυψέλη: Τι αποκαλύπτει η νεκροτομή για τη γυναίκα στη βαλίτσα

Κυψέλη: Πώς έφτασε η ΕΛ.ΑΣ. στην ταυτοποίηση

Αμέσως μετά τον εντοπισμό της σορού, οι αστυνομικοί πήραν δαχτυλικά αποτυπώματα, όμως δεν προέκυψε ταυτοποίηση μέσω της ελληνικής βάσης δεδομένων. 

Η επιβεβαίωση της ταυτότητας της γυναίκας ήρθε από την Ιντερπόλ της Ουάσινγκτον - Eurokinissi

Η επιβεβαίωση της ταυτότητας της γυναίκας ήρθε από την Ιντερπόλ της Ουάσινγκτον - Eurokinissi

Παράλληλα προχώρησε σε εξετάσεις DNA με συγγενείς αγνοουμένων που είχαν απευθυνθεί στις αρχές, οι οποίες επίσης δεν κατέληξαν κάπου. 

Κυψέλη: Τι έδειξε η ιατροδικαστική - Γρίφος η ταυτότητα της σορού

Οι έμπειροι αξιωματικοί έδωσαν σημασία στο γεγονός ότι η γυναίκα φορούσε ένα σορτς με διακριτικά γαλλικού πανεπιστημίου. Έτσι ενεργοποίησαν τους διεθνείς διαύλους συνεργασίας, ενημερώνοντας αστυνομικές υπηρεσίες άλλων χωρών και την Ιντερπόλ, καθώς ενισχυόταν το ενδεχόμενο η γυναίκα να μην ήταν ελληνικής καταγωγής. 

Κυψέλη: Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σορός στη βαλίτσα

Η γυναίκα είχε εντοπιστεί στις 18 Ιουλίου από έναν άστεγο - Eurokinissi

Το βράδυ της Δευτέρας η Ιντερπόλ των ΗΠΑ έδωσε την πολυπόθητη απάντηση για την ταυτότητα της γυναίκας, ενημερώνοντας την ΕΛ.ΑΣ. ότι πρόκειται για μια 38χρονη Βρετανίδα με τα αρχικά Ε.Ρ.

Θρίλερ στην Κυψέλη: Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ για τη σορό στη βαλίτσα

Κυψέλη: Πού στρέφονται τώρα οι έρευνες

Μετά την εξέλιξη αυτή οι έρευνες περνούν πλέον σε νέα φάση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε έρθει στην Ελλάδα μέσω Κύπρου το προηγούμενο διάστημα. 

Καθοριστικό στις έρευνες ήταν το σορτσάκι που φορούσε η γυναίκα - Eurokinissi

Καθοριστικό στις έρευνες ήταν το σορτσάκι που φορούσε η γυναίκα - Eurokinissi

Οι αστυνομικοί θα ερευνήσουν τώρα αν ταξίδευε μαζί με άλλο πρόσωπο, αξιοποιώντας στοιχεία από την αεροπορική εταιρεία, ενώ θα ψάξουν και για πιθανές κρατήσεις σε ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα καταλύματα στην Αττική. 

Κυψέλη: Γυναικεία η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα-Τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Παράλληλα, θα ζητηθεί η συνδρομή της Αστυνομίας Κύπρου, προκειμένου να συγκεντρωθούν πρόσθετα στοιχεία για τη διαδρομή και τις επαφές της γυναίκας πριν από την άφιξή της στην Ελλάδα.

Κυψέλη: Βρέθηκε πτώμα μέσα σε βαλίτσα

Η γυναίκα είχε φτάσει στην Αθήνα από την Κύπρο - Eurokinissi

Η γυναίκα είχε φτάσει στην Αθήνα από την Κύπρο - Eurokinissi

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο η 38χρονη να διέμενε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκτιμάται ότι είχαν καταχωρηθεί τα βιομετρικά της στοιχεία, γεγονός που συνέβαλε τελικά στην ταυτοποίησή της.

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