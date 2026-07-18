Οι πρώτες πληροφορίες για το μακάβριο εύρημα στην Κυψέλη / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τη σορό που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι το θύμα ήταν γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε ύψος περίπου 1,65 μέτρων, είχε καστανόξανθα μαλλιά και φορούσε σορτσάκι. Η σορός ήταν τοποθετημένη μέσα σε σακούλα και είχε στριμωχτεί στη βαλίτσα.

Εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη, με την αρχική εκτίμηση του ιατροδικαστή να τοποθετεί τον θάνατό της τουλάχιστον έξι έως επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της. Οι υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών φαίνεται πως επιτάχυναν την αποσύνθεση.

Φωτογραφίες Eurokinissi (Δανάη Δαυλοπούλου)

Κυψέλη: Το μακάβριο εύρημα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο

Η σορός εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων 7, στην Κυψέλη από άστεγο, ο οποίος χρησιμοποιούσε κατά διαστήματα το κτίριο ως προσωρινό κατάλυμα.

Η έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το εσωτερικό του χώρου τον οδήγησε στη βαλίτσα, από την οποία φέρεται να προεξείχε τμήμα ανθρώπινου κάτω άκρου. Ο άνδρας ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία.

Λίγο αργότερα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή, ενώ στο εγκαταλελειμμένο κτίριο έσπευσαν ιατροδικαστής και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για τη συλλογή στοιχείων.

Η σορός απομακρύνθηκε λίγο μετά τις 17:00. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια και τον χρόνο θανάτου, ενώ εξέταση DNA θα συμβάλει στην ταυτοποίηση της γυναίκας.

Κυψέλη: Ψάχνουν από υλικό τη διαδρομή της βαλίτσας

Οι αστυνομικοί συγκεντρώνουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν κινήσεις ατόμων που μετέφεραν τη βαλίτσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Παράλληλα εξετάζονται μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Σύμφωνα με μία από αυτές, το κτίριο είχε σφραγιστεί έπειτα από πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί πριν από περίπου δύο χρόνια, αν και παρέμενε προσβάσιμο και χρησιμοποιούνταν κατά καιρούς ως καταφύγιο από αστέγους.

Η ίδια μαρτυρία αναφέρει ότι τις τελευταίες εβδομάδες ένας άστεγος διέμενε κοντά στο κτίριο, χωρίς όμως να έχει εμφανιστεί τις τελευταίες ημέρες.