Κυψέλη: Σε γυναίκα ανήκει η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα - Φορούσε σορτς

Ψάχνουν τη «διαδρομή» της βαλίτσας

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Οι πρώτες πληροφορίες για το μακάβριο εύρημα στην Κυψέλη / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη ανήκει σε γυναίκα, ύψους περίπου 1,65 μέτρων, με καστανόξανθα μαλλιά και φορούσε σορτσάκι.
  • Η σορός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη, με εκτίμηση θανάτου τουλάχιστον 6-7 ημέρες πριν τον εντοπισμό της.
  • Η ανακάλυψη έγινε από άστεγο που χρησιμοποίησε το εγκαταλελειμμένο κτίριο ως κατάλυμα, λόγω της έντονης δυσοσμίας.
  • Η προανάκριση έχει αναληφθεί από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, ενώ γίνεται έρευνα για την ταυτοποίηση της γυναίκας μέσω DNA.
  • Αστυνομικοί συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες για να εντοπίσουν τους υπεύθυνους της μεταφοράς της βαλίτσας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τη σορό που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι το θύμα ήταν γυναίκα. 

Κυψέλη: Βρέθηκε πτώμα μέσα σε βαλίτσα

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε ύψος περίπου 1,65 μέτρων, είχε καστανόξανθα μαλλιά και φορούσε σορτσάκι. Η σορός ήταν τοποθετημένη μέσα σε σακούλα και είχε στριμωχτεί στη βαλίτσα.

Εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη, με την αρχική εκτίμηση του ιατροδικαστή να τοποθετεί τον θάνατό της τουλάχιστον έξι έως επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της. Οι υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών φαίνεται πως επιτάχυναν την αποσύνθεση.

Πτώμα Κυψέλη

Φωτογραφίες Eurokinissi (Δανάη Δαυλοπούλου)

Πτώμα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη

Κυψέλη: Το μακάβριο εύρημα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο 

Η σορός εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων 7, στην Κυψέλη από άστεγο, ο οποίος χρησιμοποιούσε κατά διαστήματα το κτίριο ως προσωρινό κατάλυμα.

Η έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το εσωτερικό του χώρου τον οδήγησε στη βαλίτσα, από την οποία φέρεται να προεξείχε τμήμα ανθρώπινου κάτω άκρου. Ο άνδρας ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία. 

Αστυνομικοί στο σημείο που βρέθηκε σορός γυναίκας σε βαλίτσα στην Κυψέλη

Σορός γυναίκας σε βαλίτσα σε κτίριο στην Κυψέλη

Λίγο αργότερα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή, ενώ στο εγκαταλελειμμένο κτίριο έσπευσαν ιατροδικαστής και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για τη συλλογή στοιχείων. 

Η σορός απομακρύνθηκε λίγο μετά τις 17:00. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. 

Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια και τον χρόνο θανάτου, ενώ εξέταση DNA θα συμβάλει στην ταυτοποίηση της γυναίκας. 

Κυψέλη: Ψάχνουν από υλικό τη διαδρομή της βαλίτσας 

Οι αστυνομικοί συγκεντρώνουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν κινήσεις ατόμων που μετέφεραν τη βαλίτσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο. 

Παράλληλα εξετάζονται μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Σύμφωνα με μία από αυτές, το κτίριο είχε σφραγιστεί έπειτα από πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί πριν από περίπου δύο χρόνια, αν και παρέμενε προσβάσιμο και χρησιμοποιούνταν κατά καιρούς ως καταφύγιο από αστέγους. 

Η ίδια μαρτυρία αναφέρει ότι τις τελευταίες εβδομάδες ένας άστεγος διέμενε κοντά στο κτίριο, χωρίς όμως να έχει εμφανιστεί τις τελευταίες ημέρες.  

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