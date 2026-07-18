Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πρώτη μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου με την κίνηση να είναι αυξημένη στα λιμάνια, στις εθνικές οδούς και στους σταθμούς των ΚΤΕΛ.

Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν την Αθήνα με προορισμό τα νησιά, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο αλλά και δημοφιλείς παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας, σηματοδοτώντας την έναρξη της κορύφωσης της θερινής περιόδου.

Το μεγαλύτερο βάρος της κίνησης καταγράφεται στο λιμάνι του Πειραιά, όπου από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου επικρατεί το αδιαχώρητο, ενώ αυξημένη είναι και η κυκλοφορία στους δρόμους που οδηγούν στις πύλες επιβίβασης.

Ασφυκτικά γεμάτος ο Πειραιάς – Χιλιάδες αναχωρούν για τα νησιά

Για σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου, έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου, με εκτιμώμενη επιβατική κίνηση 19.140 ταξιδιωτών. Παράλληλα, πραγματοποιούνται ακόμη 25 δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό, τα οποία αναμένεται να μεταφέρουν συνολικά 7.843 επιβάτες.

Η αυριανή ημέρα αναμένεται ακόμη πιο φορτωμένη, καθώς έχουν προγραμματιστεί 22 αναχωρήσεις προς το Αιγαίο, με περίπου 20.980 επιβάτες, ενώ προς τον Αργοσαρωνικό θα ταξιδέψουν ακόμη 6.261 άτομα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των λιμενικών αρχών, περισσότεροι από 100.000 επιβάτες θα ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς από την Παρασκευή έως και την Κυριακή από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου και του Αργοσαρωνικού.

Μόνο από τον Πειραιά αναμένεται να αναχωρήσουν συνολικά 59.053 επιβάτες, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο μεγαλύτερος λιμένας της χώρας σηκώνει και φέτος το κύριο βάρος της καλοκαιρινής εξόδου.

Αυξημένη κίνηση και σε Ραφήνα και Λαύριο

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής.

Από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια το Σάββατο, με περίπου 7.095 επιβάτες, ενώ την Κυριακή αναμένονται ακόμη 4.888 ταξιδιώτες.

Στο Λαύριο πραγματοποιούνται σήμερα επτά δρομολόγια με 2.389 επιβάτες, ενώ την Κυριακή οι αναχωρήσεις αυξάνονται σε 13, με εκτιμώμενη κίνηση 2.241 επιβατών.

Ενδεικτικό της αυξημένης ζήτησης είναι ότι μόνο την Παρασκευή αναχώρησαν από τον Πειραιά 22.277 επιβάτες για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ ακόμη 12.644 ταξίδεψαν προς τον Αργοσαρωνικό.

Πληρότητα 100% στα ΚΤΕΛ – Έκτακτα δρομολόγια

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στους σταθμούς των ΚΤΕΛ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πληρότητα των δρομολογίων για το Σάββατο αγγίζει το 100%, με τις εταιρείες να προχωρούν στην προσθήκη έκτακτων δρομολογίων προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση.

Οι περισσότεροι επιβάτες επιλέγουν προορισμούς στην Πελοπόννησο και την Ήπειρο, όπου η ζήτηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη λόγω του Σαββατοκύριακου αλλά και της έναρξης των θερινών αδειών.

Αυξημένη κυκλοφορία στις εθνικές οδούς

Μεγάλη είναι η έξοδος και στις εθνικές οδούς.

Σύμφωνα με την Τροχαία, από τις 06:00 έως τις 18:00 της Παρασκευής, πέρασαν από την Αθηνών-Κορίνθου 36.800 οχήματα, ενώ από την Αθηνών-Λαμίας 24.376, δηλαδή συνολικά 61.176 αυτοκίνητα εγκατέλειψαν την Αττική μέσα σε μόλις δώδεκα ώρες.

Το Σάββατο, στα διόδια της Ελευσίνας καταγράφεται πυκνή αλλά ομαλή ροή οχημάτων, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ωστόσο, χαμηλές ταχύτητες σημειώνονται στην περιοχή της Κινέτας και στον Ισθμό της Κορίνθου, όπου η αυξημένη κυκλοφορία δημιουργεί κατά διαστήματα καθυστερήσεις.

Μποτιλιάρισμα στα σύνορα και στα Μάλγαρα

Μεγάλες ουρές σχηματίζονται στο τελωνείο των Ευζώνων, καθώς χιλιάδες επισκέπτες από τις βαλκανικές χώρες εισέρχονται στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Την ίδια ώρα, πυκνή είναι η κυκλοφορία και στα διόδια των Μαλγάρων, με πολλούς εκδρομείς να κατευθύνονται προς τις παραλίες της Πιερίας και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να ξεκινούν εγκαίρως για τα λιμάνια και τους προορισμούς τους, να ενημερώνονται για την κίνηση στους δρόμους και να τηρούν τα μέτρα οδικής ασφάλειας, καθώς η έξοδος των αδειούχων αναμένεται να κορυφωθεί μέχρι και την Κυριακή.