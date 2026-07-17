Aποκάλυψη: Πώς η ΕΛ.ΑΣ. συνέδεσε τους υπόπτους με τα επεισόδια της Marfin

Xρησιμοποίησε ειδικό λογισμικό για τη σύγκριση φωτογραφιών

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Πώς η ΕΛ.ΑΣ. συνδύασε τους υπόπτους με τα επεισόδια της Marfin (βίντεο Star)

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Το Star παρουσίασε τη διαδικασία που όπως αναφέρθηκε στo κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τον αστυνομικό συντάκτη Αλέξανδρο Γύγο, ακολούθησε το εγκληματολογικό εργαστήριο της Ελληνικής Αστυνομίας για να συγκρίνει φωτογραφίες φερόμενων ως δραστών της υπόθεσης Marfin,  με φωτογραφικό υλικό από τα επεισόδια. Η ανάλυση βασίστηκε σε ειδικό λογισμικό, ενώ οι αστυνομικοί αξιολόγησαν συμπληρωματικά στοιχεία, όπως σακίδια και κινητά τηλέφωνα.

Προβόπουλος για Marfin: Γιατί δεν αξιοποιήθηκαν νωρίτερα οι 200 φωτογραφίες

Ο Αλέξανδρος Γύγος παρουσίασε στο στούντιο, βήμα προς βήμα, τον τρόπο με τον οποίο έγινε η αντιπαραβολή εικόνων. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου,  έγινε αναφορά σε 200 φωτογραφίες-ντοκουμέντα του Προβόπουλου, από τις οποίες προέκυψε υλικό προς εξέταση.

Η σύγκριση φωτογραφιών για τη Marfin 

Η διαδικασία ξεκινούσε από ένα καρέ που είχε ληφθεί κατά τα επεισόδια στη Marfin και στο οποίο εμφανιζόταν ύποπτος με καλυμμένα χαρακτηριστικά. Το δεύτερο υλικό ήταν φωτογραφία προσώπου που, όπως αναφέρθηκε, είχε αντληθεί από διακοπές και είχε εντοπιστεί από έμπειρους αστυνομικούς της Δίωξης Ανθρωποκτονιών.

Κρίσιμο κοινό σημείο των δύο εικόνων ήταν η κλίση του κεφαλιού. Και στις δύο περιπτώσεις, το πρόσωπο εμφανιζόταν στραμμένο προς τα αριστερά, στοιχείο που επέτρεψε την ψηφιακή τοποθέτηση και σύγκριση των φωτογραφιών στην ίδια γωνία.

Κατά την παρουσίαση, η μία εικόνα προσαρμοζόταν σταδιακά πάνω στην άλλη. Η μάσκα και το καπέλο που κάλυπταν τον ύποπτο στο υλικό των επεισοδίων αφαιρούνταν από την απεικόνιση, ενώ διατηρούνταν η γωνία του προσώπου για να εξεταστούν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά.

Marfin: Ο συνδυασμός των φωτογραφιών

Marfin: Ο συνδυασμός των φωτογραφιών    

Τα στάδια της εγκληματολογικής ταυτοποίησης

Στο πρώτο στάδιο της έρευνας, η ταυτοποίηση εμφανιζόταν στο 0%, καθώς οι αστυνομικοί δεν είχαν καταλήξει στην ταυτότητα του προσώπου. Η αναζήτηση συνεχίστηκε με τα διαθέσιμα στοιχεία και, στο επόμενο στάδιο, η αντιστοίχιση παρουσιαζόταν στο 25%.

Η σύγκριση των εικόνων προχώρησε στη συνέχεια στο 50%, με την αντιπαραβολή των χαρακτηριστικών να ενισχύεται. Στο τελικό στάδιο, με τη φωτογραφία από τις διακοπές, η παρουσίαση έδειχνε ταύτιση στο 100%.

Τα χαρακτηριστικά του προσώπου δεν προβλήθηκαν τηλεοπτικά για ευνόητους λόγους. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, οι αστυνομικοί είχαν στη διάθεσή τους καθαρές εικόνες και τις συνέκριναν με επιπλέον φωτογραφίες στις οποίες το πρόσωπο φαινόταν χωρίς κάλυψη.

Marfin: Τα στάδια συνδυασμού των φωτογραφιών των υπόπτων

Marfin: Τα στάδια συνδυασμού των φωτογραφιών των υπόπτων   

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. και τα συμπληρωματικά στοιχεία

Η φωτογραφική σύγκριση παρουσιάστηκε ως το πρώτο και βασικό σημείο της έρευνας. Η Αστυνομία εξέτασε παράλληλα κινητά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων σακίδια και κινητά τηλέφωνα, τα οποία αντιμετωπίστηκαν ως δευτερεύοντα στοιχεία για την αξιολόγηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, από τη συνδυαστική εξέταση του υλικού οι αστυνομικοί προχώρησαν στις συλλήψεις. Η έρευνα αφορούσε και την πιθανή εμπλοκή υπόπτου στο σπάσιμο της τζαμαρίας της Marfin .

Στην εκπομπή επισημάνθηκε ότι το συγκεκριμένο εγκληματολογικό λογισμικό είναι αποδεκτό στις δικαστικές διαδικασίες και ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενώπιον των δικαστηρίων.
 

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