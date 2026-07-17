Κηδεία Μάρως Κοντού: «Ήταν ένα δώρο για όλη την Ελλάδα»

Συγκίνησαν οι επικήδειοι των Γκερέκου, Παλληκαράκη και Ανδρέα Γεωργίου

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Η εξόδιος ακολουθία της Μάρως Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών/ βίντεο ΕΡΤ

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Τη Μάρω Κοντού αποχαιρέτησαν στη Μητρόπολη Αθηνών, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολίτες που θέλησαν να τιμήσουν την αγαπημένη ηθοποιό.

Κηδεία Μάρως Κοντού: Mε δάκρυα στα μάτια το «αντίο» στη σπουδαία ηθοποιό

Κηδεία Μάρως Κοντού: «Ήταν ένα δώρο για όλη την Ελλάδα»

Η εξόδιος ακολουθία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 17 Ιουλίου, με τους παρευρισκόμενους να χειροκροτούν θερμά κατά την έξοδο της σορού από τον ναό.

Μάρω Κοντού: Η Ελλάδα αποχαιρετά τη σπουδαία ηθοποιό

Κηδεία Μάρως Κοντού/ Εurokinissi Μιχάλης Παπανικολάου

Κηδεία Μάρως Κοντού/ Εurokinissi Μιχάλης Παπανικολάου

Κηδεία Μάρως Κοντού: To τελευταίο χειροκρότημα στη σπουδαία ηθοποιό/ Εurokinissi Τατιάνα Μπόλαρη

Κηδεία Μάρως Κοντού: To τελευταίο χειροκρότημα στη σπουδαία ηθοποιό/ Εurokinissi Τατιάνα Μπόλαρη

Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε ηλικία 92 ετών, προκαλώντας θλίψη σε όλη τη χώρα.

Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν στην εξόδιο ακολουθία ήταν οι επικήδειοι της Άντζελας Γκερέκου και της Νίκης Παλληκαράκη. Με την πρώτη, η Μάρω Κοντού είχε συνεργαστεί επί πέντε χρόνια στη σειρά «Η Γη της Ελιάς», στην οποία υποδυόταν τη μητέρα της. 

Μάρω Κοντού/ πηγή papadakispress INTIME

Μάρω Κοντού/ πηγή papadakispress INTIME

Γκερέκου για Μάρω Κοντού:«Μου έμαθες ότι ένας σπουδαίος ηθοποιός μπορεί να είναι πάνω απ’ όλα ένας σπουδαίος άνθρωπος»

Η Άντζελα Γκερέκου αναφέρθηκε στη σχέση που δημιούργησαν μέσα και έξω από τα γυρίσματα, περιγράφοντας τη συνεργασία τους ως αφετηρία μιας στενής φιλίας. «Σε γνώριζα και σε θαύμαζα από πάντα. Όμως αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια, μπροστά στις κάμερες, έμαθα τόσα πολλά από τη συνεργασία μας και από τη σπουδαία ηθοποιό που ήσουν. Και πίσω από τις κάμερες, έμαθα ακόμη περισσότερα, όταν μοιραστήκαμε τόσες στιγμές και δεθήκαμε πραγματικά», είπε εμφανώς συγκινημένη.

Κηδεία Μάρως Κοντού: «Ήταν ένα δώρο για όλη την Ελλάδα»

Στον λόγο της στάθηκε στη στήριξη που, όπως είπε, προσέφερε η Μάρω Κοντού στους ανθρώπους γύρω της, καθώς και στις κοινές τους εμπειρίες. «Με στήριξες, όπως στήριξες όλους μας, στις δύσκολες στιγμές. Μαζί κλάψαμε, μαζί γελάσαμε, μαζί ζήσαμε όμορφες στιγμές με τους αγαπημένους και την παρέα μας. Ακόμα και σήμερα συνεχίζω να σε συζητώ, να σε αγαπώ και να θυμάμαι όλα εκείνα τα αστεία και γλυκά περιστατικά που ζήσαμε μαζί», ανέφερε.

«Μου έμαθες ότι ένας σπουδαίος ηθοποιός μπορεί να είναι πάνω απ’ όλα ένας σπουδαίος άνθρωπος. Ήσουν μια σπουδαία γυναίκα που μου έδωσε, και μας έδωσε, μαθήματα ζωής», είπε.

Κηδεία Μάρως Κοντού: Ο επικήδειος της Άντζελας Γκερέκου/ Εurokinissi Τατιάνα Μπόλαρη

Κηδεία Μάρως Κοντού: Ο επικήδειος της Άντζελας Γκερέκου/ Εurokinissi Τατιάνα Μπόλαρη

Η Άντζελα Γκερέκου μετέφερε ακόμη συμβουλές που είχε δεχθεί από τη Μάρω Κοντού για τη ζωή, τον χρόνο και την αντιμετώπιση του τέλους. «Μου έλεγες να μη γυρίζω το βλέμμα πίσω. Μου έλεγες πως όλοι είμαστε περαστικοί και πως δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος, αρκεί να αγαπάμε τη ζωή κάθε μέρα και να ζούμε το σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας τον επικήδειο λόγο της, την αποχαιρέτησε με την προσφώνηση που χρησιμοποιούσε για εκείνη στη σειρά «Η Γη της Ελιάς», όπου η Μάρω Κοντού ενσάρκωνε την τηλεοπτική της μητέρα. «Μου δίδαξες πολλά. Για μένα ήσουν ένα γενναίο θηλυκό, πρότυπο γυναίκας, καλοσύνης, γενναιοδωρίας, φιλίας και χιούμορ. Θα σε συμβουλεύομαι πάντα, θα σε έχω για πάντα στην ψυχή μου και θα σε αγαπώ πάντα. Καλό σου ταξίδι, μαμά Μαρίνα. Καλό σου ταξίδι, μαμά», είπε.

Νίκη Παλληκαράκη για Μάρω Κοντού: «Ήταν ένα δώρο για όλη την Ελλάδα»

Συγκινητικός ήταν και ο επικήδειος της Νίκης Παλληκαράκη, η οποία μίλησε με λόγια θαυμασμού και αγάπης για τη σπουδαία ηθοποιό. Οι δύο γυναίκες συνδέονταν με βαθιά και στενή φιλία. 

Κηδεία Μάρως Κοντού: Ο επικήδειος της Άντζελας Γκερέκου/ Εurokinissi Τατιάνα Μπόλαρη

Κηδεία Μάρως Κοντού: Ο επικήδειος της Άντζελας Γκερέκου/ Εurokinissi Τατιάνα Μπόλαρη

«Φίλη μου αγαπημένη, προσπαθώ, δεν είμαι έτοιμη για αυτό, το ξέρεις… κανένας μας. Προσπαθώ να βρω κάτι χιουμοριστικό γιατί μόνο αυτό ήθελες. Το χιούμορ σου, ο αυτοσαρκασμός σου, η ιδιότητα σου είναι ατελείωτη. Ξέρω ότι δεν φοβήθηκες, μας το έλεγες συνέχεια για τον θάνατο και ξέρω γιατί, γιατί δεν φοβήθηκες ποτέ τη ζωή, να τη ζήσεις με βάση τις επιλογές σου… Το τι ζητούσες, το τι ήθελες , το τι πίστευες. Ένας αυτοδημιούργητος καλλιτέχνης, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ταλαντούχος που πίστεψε στον εαυτό του με αυτοσεβασμό.

Μας έκανε όλους υπερήφανους, όχι μόνο τον κόσμο, αλλά και εμάς το συνάφι σου γιατί είναι λίγοι οι καλλιτέχνες για τους οποίους είμαστε υπερήφανοι όχι μόνο για το ταλέντο τους αλλά και για την ποιότητά τους, για το ήθος τους και την αξιοπρέπειά τους. Και για να μιλήσω και για την φιλία μας, το πιο σπουδαίο δώρο για εμένα η φιλία που μου χάρισες και ένα τρανό παράσειγμα για το πώς πρέπει να είναι οι γυναίκες. Να αγαπάμε η μια την άλλη, να τη νοιαζόμαστε.

«Της άρεσε να λέει ότι είναι περαστική. Δεν υπήρξε καθόλου περαστική. Το αποτύπωμα που άφησε σε όλους μας είναι τεράστιο. Σπάνια συνυπάρχει τόση καλλιέργεια, μόρφωση, τόσο υψηλό επίπεδο νόησης και συναισθηματισμού. Ήταν ευφυέστατος άνθρωπος και νοητικά και συναισθηματικά, ταλαντούχος και φωτεινός. Ήταν ένα δώρο για όλη την Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.

«Σε ευχαριστω για όλα, δε θα σε ξεχάσω ποτέ και σε ευχαριστώ που με περίμενες να σε αποχαιρετίσω. Κράτησες περήφανο το παιδί μέσα σου», είπε κλείνοντας τον επικήδειό της.

Ανδρέας Γεωργίου: «Ήθελε μόνο να κάνει αυτό που αγαπάει, να προσφέρει αγάπη σε όλους»

O Ανδρέας Γεωργίου ανέφερε πως η απώλεια είναι μεγάλη και πως θα λείψει σε όλους πολύ.

Κηδεία Μάρως Κοντού: Ο επικήδειος του Ανδρέα Γεωργίου/ Εurokinissi Τατιάνα Μπόλαρη

Κηδεία Μάρως Κοντού: Ο επικήδειος του Ανδρέα Γεωργίου/ Εurokinissi Τατιάνα Μπόλαρη

«Ήρθαμε να αποχαιρετήσουμε την Μάρω. Ήθελε μόνο να κάνει αυτό που αγαπάει, να προσφέρει αγάπη σε όλους. Θα μας λείψει πολύ, θα την θυμόμαστε πάντα γιατί η απώλεια είναι μεγάλη», είπε συγκεκριμένα.

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